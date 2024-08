Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 72,76 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Gilead Sciences gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 72,76 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 72,43 USD. Bei 73,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 194.434 Stück gehandelt.

Am 20.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 87,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. 20,75 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 62,07 USD fiel das Papier am 01.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 USD belaufen.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6,95 Mrd. USD gegenüber 6,59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2024 3,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags fester

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittag