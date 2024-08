Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag leichter

So entwickelt sich Gilead Sciences

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 73,33 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 73,33 USD. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,99 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,56 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 115.279 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,86 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,81 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 62,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,36 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Gilead Sciences-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 08.08.2024. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,95 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,59 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q3 2024 wird am 24.10.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 3,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

