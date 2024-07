Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 70,83 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 70,83 USD. Die Gilead Sciences-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,92 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 70,40 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 190.357 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,86 USD. Dieser Kurs wurde am 20.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2024 bei 62,07 USD. Abschläge von 12,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,10 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,00 USD aus.

Am 25.04.2024 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,34 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,69 Mrd. USD – ein Plus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 6,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 3,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

