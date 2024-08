Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zeigt sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 74,22 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Gilead Sciences-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 74,22 USD. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,01 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 196.102 Stück.

Am 20.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 15,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,07 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,07 USD.

Am 08.08.2024 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,84 USD je Aktie in den Büchern standen. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,95 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 3,79 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

