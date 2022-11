Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verliert am Mittwochmittag

Der Gilead Sciences-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 79,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 78,81 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.039 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 09.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,13 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 4,97 Prozent zulegen. Bei 52,06 EUR fiel das Papier am 17.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 51,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 27.10.2022. Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,11 Prozent auf 7.042,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.421,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 07.02.2023 erwartet.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 7,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

