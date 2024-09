Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 82,95 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 82,95 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 82,70 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,08 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 159.671 Gilead Sciences-Aktien.

Am 20.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 87,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 5,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 62,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 25,17 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,08 USD belaufen.

Gilead Sciences gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 0,84 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,46 Prozent auf 6,95 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,79 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

