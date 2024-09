Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag nahe Nulllinie

Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 83,07 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Gilead Sciences-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 83,07 USD. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,42 USD an. Die höchsten Verluste verbuchte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 82,76 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,37 USD. Zuletzt wechselten 138.165 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.01.2024 auf bis zu 87,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 5,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 62,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Gilead Sciences-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,08 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 08.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,95 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2024 3,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

