Gilead Sciences-Aktie aktuell: Gilead Sciences gewinnt an Fahrt

Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,3 Prozent auf 55,82 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 56,40 EUR. Bei 56,04 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 2.427 Gilead Sciences-Aktien.

Am 17.04.2020 markierte das Papier bei 84,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.12.2020 Kursverluste bis auf 46,23 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 6,43 USD je Aktie aus.

Gilead Sciences Inc. ist ein unabhängiges und weltweit operierendes Biotechnologie-Unternehmen. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten. Dabei konzentriert sich Gilead Sciences insbesondere auf systemische Pilzinfektionen, Tumorerkrankungen, HIV und Hepatitis-B. Die Arzneimittel enthalten hauptsächlich Wirkstoffe, die im eigenen Haus entwickelt wurden. Mit der Übernahme der Biotechfirma Pharmasset hat sich Gilead verschiedene aussichtsreiche Medikamente für die Behandlung von Leberentzündungen (Hepatitis C) gesichert.

