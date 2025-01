Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag kaum bewegt

So bewegt sich Gilead Sciences

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zum Vortag unverändert notierte die Gilead Sciences-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 92,83 USD.

Bei der Gilead Sciences-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 92,83 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 93,15 USD. Im Tief verlor die Gilead Sciences-Aktie bis auf 92,35 USD. Bei 92,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 104.961 Aktien.

Am 12.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. 6,54 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 62,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 33,14 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,06 USD, nach 3,00 USD im Jahr 2023.

Am 06.11.2024 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7,53 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 7,04 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,39 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

