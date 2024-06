Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences steigt am Montagnachmittag

Gilead Sciences im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Gilead Sciences konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 71,15 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 71,15 USD. Bei 71,43 USD erreichte die Gilead Sciences-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 71,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 298.183 Gilead Sciences-Aktien.

Am 20.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,86 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Am 01.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,07 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,10 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Gilead Sciences gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Gilead Sciences vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,69 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 3,77 USD im Jahr 2024 aus.

