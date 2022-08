Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Die Gilead Sciences-Aktie bewegte sich um 04:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 63,90 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie legte bis auf 64,19 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Gilead Sciences-Aktie bei 62,41 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.266 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,45 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,06 EUR am 17.03.2022. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 22,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 02.08.2022 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,87 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 6.260,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.217,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2023 6,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Volatile Märkte: Diese 10 Dividenden-Aktien empfiehlt Goldman Sachs

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co: Impfstoff-Aktien suchen nach dem Boden

GSK-Aktie schließt fester: GlaxoSmithKline erhält Milliarden von Gilead

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gilead Sciences Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gilead Sciences Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gilead Sciences Inc.

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com