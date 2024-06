Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Gilead Sciences im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 68,74 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 68,74 USD. Bei 68,56 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,30 USD. Zuletzt wechselten 176.588 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.01.2024 auf bis zu 87,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 62,07 USD erreichte der Anteilsschein am 01.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,10 USD aus.

Gilead Sciences ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gilead Sciences ein Ergebnis je Aktie von 0,81 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,69 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 6,33 Mrd. USD eingefahren.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Gilead Sciences dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 7,17 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

