Gilead Sciences Aktie News: Gilead Sciences gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 58,34 EUR. Bei 58,80 EUR erreichte die Gilead Sciences-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,17 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.627 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,17 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,48 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.05.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 13,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Gilead Sciences ließ sich am 01.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,69 USD. Im letzten Jahr hatte Gilead Sciences einen Gewinn von 2,19 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7.244,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.421,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,39 Prozent verringert.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 02.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2023-Bilanz von Gilead Sciences.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,49 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

