Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagnachmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 83,51 USD ab.

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 83,51 USD. Die Gilead Sciences-Aktie gab in der Spitze bis auf 83,14 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 175.717 Gilead Sciences-Aktien.

Am 20.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,21 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,07 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,67 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,08 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 08.08.2024. Das EPS belief sich auf 1,29 USD gegenüber 0,84 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,95 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,59 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 3,79 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Schwacher Handel: NASDAQ Composite beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone

Börse New York: NASDAQ 100 verliert zum Start des Donnerstagshandels

Börse New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen