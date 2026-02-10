GMO Commerce,Inc Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Werte in diesem Artikel
GMO Commerce,Inc Registered gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 84,25 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei GMO Commerce,Inc Registered ein Gewinn pro Aktie von 42,26 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2,46 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,98 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
