DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -2,9%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.663 -2,1%Euro1,1919 +0,2%Öl69,14 +0,1%Gold5.063 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel knapp im Minus -- US-Börsen uneinheitlich -- ON Semi: Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: PUMA SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: PUMA SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Erste Schätzungen: Erste Group Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Erste Schätzungen: Erste Group Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GMO Commerce,Inc Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

11.02.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GMO Commerce,Inc. Registered Shs
1.294,00 JPY 43,00 JPY 3,44%
Charts|News|Analysen

GMO Commerce,Inc Registered gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 84,25 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei GMO Commerce,Inc Registered ein Gewinn pro Aktie von 42,26 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,46 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,98 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf GMO Commerce,Inc. Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GMO Commerce,Inc. Registered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu GMO Commerce,Inc. Registered Shs

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung