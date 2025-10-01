GNW-News: Accumulus Synergy ernennt Khushboo Sharma zur Chief Executive Officer

^BURLINGAME, Kalifornien, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy gab

heute bekannt, dass sein Vorstand Khushboo Sharma mit sofortiger Wirkung zur

Wer­bung Wer­bung

Chief Executive Officer ernannt hat. Frau Sharma, die seit 2022 als Chief

Regulatory Innovation Officer des Verbandes tätig ist, tritt die Nachfolge von

Francisco Nogueira an, der sich nun ausschließlich auf die Leitung von Accumulus

Technologies konzentrieren wird, dem kommerziellen Technologieunternehmen, das

im August 2025 aus Accumulus Synergy hervorgegangen ist.

?Im Namen des Vorstands freue ich mich sehr, Khushboo Sharma als neue CEO von

Wer­bung Wer­bung

Accumulus Synergy begrüßen zu dürfen", erklärte Mark Taisey, Chairman of the

Board.?Nachdem ich in den letzten Jahren mit ihr zusammengearbeitet habe, bin

ich überzeugt, dass sie aufgrund ihrer Führungsqualitäten, ihrer Fachkompetenz

und ihres Engagements für die Weiterentwicklung der Regulierung in einer

einzigartigen Position ist, um den Verband voranzubringen. Wir sind Francisco

ebenfalls dankbar für seine Führungsqualitäten und seine Vision, die uns in

Wer­bung Wer­bung

diese nächste Phase geführt haben."

Während ihrer Tätigkeit als Chief Regulatory Innovation Officer spielte Frau

Sharma eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Strategie von Accumulus

Synergy zur Modernisierung der Regulierungspolitik und zur Stärkung der

Zusammenarbeit innerhalb des globalen Ökosystems. Auf dieser Grundlage übernimmt

sie nun ihre Rolle als CEO mit fast 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen

regulatorische Innovation und politische Führung.

Zu ihrer Ernennung äußerte sie sich wie folgt:?Es ist mir eine Ehre, diese

Position in einer so entscheidenden Zeit zu übernehmen. Da politische

Entscheidungsträger, Industrie und Technologieanbieter die digitale

Transformation begrüßen, bleibt die Rolle von Accumulus Synergy als

gemeinnütziger Organisator weiterhin von entscheidender Bedeutung - um

Interessengruppen aufeinander abzustimmen, politische Maßnahmen voranzutreiben

und Ansätze zu fördern, bei denen die Patienten an erster Stelle stehen. Ich

freue mich darauf, auf unserem starken Fundament aufzubauen und gemeinsam mit

unseren Mitgliedern und Partnern weltweit das regulatorische Umfeld der Zukunft

zu gestalten."

Mit Blick auf die Zukunft wird sich Accumulus Synergy weiterhin darauf

konzentrieren, globale Richtlinien zu gestalten, die Wissenschaft, Technologie

und Vorschriften in Einklang bringen und mit dem technologischen Fortschritt

Schritt halten. Die Organisation wird Industrie, politische Entscheidungsträger

und Technologieführer zusammenbringen, um ein kooperatives Ökosystem aufzubauen,

das einen gerechten und zeitnahen Zugang zu Therapien für Patienten weltweit

unterstützt.

Über Accumulus Synergy

Accumulus Synergy ist ein weltweit tätiger, gemeinnütziger Branchenverband, der

sich für regulatorische Innovationen einsetzt - zum Wohl von Patienten auf der

ganzen Welt. Durch einen politikorientierten und global abgestimmten Ansatz

setzen wir uns für eine digitale Transformation ein, die Patienten in den

Mittelpunkt des regulatorischen Fortschritts stellt. Indem wir Life-Science-

Unternehmen, politische Entscheidungsträger und Technologieführer

zusammenbringen, schaffen wir ein kollaboratives Umfeld, in dem sich

wissenschaftliche Erkenntnisse und regulatorische Strategien gemeinsam

weiterentwickeln. So fördern wir gesundheitliche Chancengleichheit und

beschleunigen den weltweiten Zugang zu Arzneimitteln.

Medienkontakt:

Allison Mari

media@accumulus.org (mailto:media@accumulus.org)

(mailto:media@accumulus.org)540-907-6053

Â°