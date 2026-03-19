GNW-News: Artel überwindet die Barriere zwischen SDI und IP mit den bahnbrechenden FiberLinkT ST2110-TD-Throw-Down-Einheiten

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?Der Fiberlink ST2110-TD ist kompakt und robust. Stellen Sie ihn einfach dort

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hin, wo Sie ihn brauchen. Und schon funktioniert er."

Tim Godby

Director, Media Transport Systems

PATTON

HUDSON, Massachusetts, und GAITHERSBURG, Maryland, March 20, 2026 (GLOBE

NEWSWIRE) -- Artel Video - eine Marke von Patton (https://www.patton.com/)(®)

und Hersteller von Medientransportprodukten

(https://www.patton.com/products/media-transport/) - gibt die Einführung des

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FiberLinkTM ST2110-TD (https://www.patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td/)

bekannt - ein robustes, kompaktes?Throw-Down"-Gateway, das in Echtzeit zwischen

3G/HD-SDI- und SMPTE ST 2110-IP-Signalen umwandelt - das ab sofort vorbestellt

werden kann. Die Lieferung ist für Mai vorgesehen.

Gateway. Die neueste Innovation von Artel ermöglicht die Verbindung zwischen

bestehenden SDI-Workflows und modernen All-IP-Broadcast-Infrastrukturen. Der

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ST2110-TD unterstützt einen oder zwei Kanäle im bidirektionalen Betrieb.

?Sender sollten nicht vor der Wahl stehen, entweder ihre SDI-Investitionen zu

erhalten oder auf IP-Kommunikation umzusteigen", so Tim Godby, Director, Media

Transport Systems.

Einfach aufstellen. Egal wo. Der ST2110-TD macht seinem Namen alle Ehre. Dieses

?Throw-Down"-Gerät ist kompakt und tragbar. Ingenieure können es fast überall

einsetzen.. . ein Studio, ein externer Veranstaltungsort oder ein

Übertragungswagen. Es ist kein Gestell erforderlich. Zu den

Befestigungsmöglichkeiten zählen DIN-Schienen, NEMA-Gehäuse und 1U-Rack-

Einschübe (für Festinstallationen).

?Der FiberLink ST2110-TD bietet beides", so Godby weiter.?Anwender dieses

Produkts erhalten einen strategischen, skalierbaren, flexiblen und

kostengünstigen Weg, um bestehende SDI-Workflows zuverlässig an ST2110

anzupassen."

ST2110-konform. Der FiberLink ST2110-TD entspricht in jeder Hinsicht den SMPTE

ST 2110-Standards:

* Video gemäß ST 2110-20 (ein- oder zweikanalig)

* Audio gemäß ST 2110-30 (PCM)

* Zusatzdaten gemäß ST 2110-40

* PTP-Synchronisation gemäß ST 2110-10 für eine präzise Stream-Ausrichtung

Tatsächlicher Einsatz. Der ST2110-TD wurde speziell für die Anforderungen des

realen Rundfunkbetriebs entwickelt und hergestellt. Zu den integrierten

intelligenten Funktionen gehören:

* Die SDI-Anschlüsse erkennen die Formate HD-SDI und 3G-SDI automatisch

* Traffic Shaping gemäß ST 2110-21 gewährleistet eine zuverlässige und

pünktliche Videoübertragung

* Nahtlose Redundanz durch Schutzumschaltung gemäß ST 2022-7

* NMOS-Unterstützung für Erkennung, Routing und Audiozuordnung

* Durch Software-Upgrades lässt sich das Gerät an zukünftige Standards

anpassen

?PLUS.. . es ist bidirektional", fügte Godby hinzu.?Der Fiberlink ST2110-TD

ist kompakt und robust. Stellen Sie ihn einfach dort hin, wo Sie ihn brauchen.

Und schon funktioniert er."

Verfügbarkeit. Vier ST2110-TD-Artikelnummern können vorbestellt werden. Zu den

Konfigurationen gehören 1-Kanal- und 2-Kanal-Versionen für die Kapselung (SDI-

zu-ST2110) und die Entkapselung (ST2110-zu-SDI). Netzteile sind im Lieferumfang

enthalten.

Erfahren Sie mehr unter patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td

(https://www.patton.com/artel/fiberlink-fl-st2110-td)

In diesem Zusammenhang:,Artel hat kürzlich sein neues ST2110 Media Gateway mit

JPEG-XS-Komprimierung (https://www.patton.com/press/artel-unveils-new-st2110-

media-gateway-with-jpeg-xs-compression) vorgestellt, das openGear OG-JXS SMART

ST2110 A/V-over-IP-Gateway.

Foto: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e30827d-

5cf0-4804-81b9-1deed05b9a92

Kontakt:

Glendon Flowers

+1 301 975 1000

press@patton.comÂ°