GNW-News: Avania verstärkt Führungsteam mit der Ernennung von vier neuen Führungskräften

^BILTHOVEN, Niederlande und BOSTON, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avania

(https://www.avaniaclinical.com/), der weltweit führende Partner für

Medizintechnikberatung und klinische Entwicklung, freut sich, die Ernennung von

vier angesehenen Führungskräften in strategische Führungspositionen bekannt zu

geben. Angesichts der zunehmenden regulatorischen Komplexität und

technologischen Innovationen in der Medizintechnikbranche bringen diese neuen

Führungskräfte jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen klinische Forschung,

Regulatory Affairs, Betrieb, Informationstechnologie und Geschäftsentwicklung

mit und stärken damit das Engagement von Avania für Exzellenz und Wachstum.

Die neu ernannten Führungskräfte sind:

* Angela Johnson (https://www.avaniaclinical.com/leadership-team/angela-

johnson/), PhD, RAC, Senior Vice President, Advisory Services - Dr. Johnson

verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Leitung von Initiativen in

den Bereichen Regulierungsstrategie

(https://www.avaniaclinical.com/solutions/emerging-technology-and-product-

development-strategy/), klinische Entwicklung und Marktzugang

(https://www.avaniaclinical.com/solutions/market-access/) für

Medizinprodukte, Kombinationsprodukte und KI/SaMD-Technologien, von Start-

ups bis hin zu multinationalen Unternehmen. Als Leiterin der globalen

Beratungspraxis von Avania arbeitet sie mit MedTech-Innovatoren zusammen, um

sie durch die regulatorischen Rahmenbedingungen der FDA, der EU (MDR/IVDR),

des asiatisch-pazifischen Raums (TGA, PMDA, NMPA) und weltweit zu führen.

Ihre Fachkompetenz stärkt die Fähigkeit von Avania, wirkungsvolle, auf

Erkenntnissen basierende Beratung zu bieten, die Markteinführung

bahnbrechender Technologien zu beschleunigen und Kunden zu ermöglichen, in

einem zunehmend komplexen, sich ständig weiterentwickelnden globalen Umfeld

erfolgreich zu sein.

* Paul Southam (https://www.avaniaclinical.com/leadership-team/paul-southam/),

Chief Information Officer (CIO) - Southam tritt als Chief Information

Officer bei Avania ein und bringt mehr als zwei Jahrzehnte globale

Führungserfahrung in den Bereichen Informationstechnologie und digitale

Transformation mit. Mit seiner nachweislichen Erfolgsbilanz bei der

Ausrichtung der IT-Strategie auf die Unternehmensziele wird Southam die

globalen Technologieinitiativen von Avania leiten und dabei Innovation,

Sicherheit und betriebliche Effizienz im gesamten Unternehmen vorantreiben.

* Marianne Martin, Vice President, Global Project Management - Martin verfügt

über mehr als 20 Jahre Erfahrung in globalen Führungspositionen im Bereich

klinische Forschung (https://www.avaniaclinical.com/solutions/clinical-

operations/) und Programmdurchführung, die sich über mehrere

Therapiebereiche erstrecken und medizinische Geräte sowie

Kombinationsprodukte umfassen. Martin verfügt über eine beeindruckende

Erfolgsbilanz bei der Leitung komplexer, globaler, multizentrischer

klinischer Studien und besitzt fundierte Fachkenntnisse in den Grundlagen

des Projektmanagements und des Kundenservice. Sie wird die globalen

Projektmanagement-Teams von Avania leiten und dabei für operative Exzellenz

und strategische Ausrichtung in allen Kundenprogrammen sorgen.

* Karen Auten, Vice President, Global Clinical Operations

(https://www.avaniaclinical.com/solutions/clinical-operations/) - Auten

verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen

klinische Forschung, globales Management klinischer Studien,

Programmdurchführung und operative Strategie in der Medizinprodukte- und

Life-Sciences-Branche. Auten wird die weltweiten klinischen Aktivitäten von

Avania leiten und die Durchführung klinischer Studien von den ersten Studien

am Menschen bis hin zu Studien nach der Markteinführung überwachen. Sie ist

bekannt für ihre Fähigkeit, leistungsstarke Teams zu leiten, betriebliche

Prozesse zu optimieren und in komplexen, regulierten Umgebungen

wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen. Die Ernennung von Auten unterstreicht

das Engagement von Avania, klinische Innovationen und operative Exzellenz

auf globaler Ebene voranzutreiben.

?Diese Ernennungen markieren ein spannendes Kapitel in der Entwicklung von

Avania, da wir uns vergrößern, um der steigenden globalen Nachfrage nach

regulatorischem und klinischem Fachwissen im Bereich Medizintechnik gerecht zu

werden", erklärte Jason Monteleone (https://www.avaniaclinical.com/leadership-

team/jason-monteleone/), Chief Executive Officer von Avania.?Jeder dieser

Führungskräfte bringt einzigartige Fähigkeiten und Erkenntnisse mit, die mit

unserer Mission übereinstimmen, Medizintechnik-Innovationen durch fachkundige,

maßgeschneiderte Lösungen voranzutreiben. Ihre gebündelte Expertise wird uns

dabei unterstützen, unsere Kunden besser zu betreuen und uns in der dynamischen

Gesundheitslandschaft zurechtzufinden."

Mit diesen Ernennungen festigt Avania seine Position als weltweit führender

Partner für Medizintechnikunternehmen und bietet klinische Forschungs- und

Zulassungslösungen, die Innovationen beschleunigen und den Erfolg vom Konzept

bis zur Vermarktung vorantreiben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.avaniaclinical.com.

Über Avania

Avania ist der weltweit führende Partner für Medizintechnikberatung und

klinische Entwicklung mit Schwerpunkt auf Medizinprodukten, Diagnostik/IVDs und

digitaler Gesundheit. Zu den Kernangeboten gehören Full-Service-Outsourcing für

klinische Forschung, Marktzugang, Kostenerstattung, regulatorische Beratung und

Produktentwicklungsberatung. Die Vision von Avania ist es, Ihr zuverlässiger

globaler Partner bei der Entwicklung Ihrer Medizintechnik zu sein - von der

Innovation bis zur Vermarktung, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der

Patienten zu verbessern.

Medienkontakt:

Jason Monteleone

Tel: +1 (978) 760-8043

E-Mail: Jason.Monteleone@avaniaclinical.com

Â°