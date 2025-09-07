GNW-News: Avania verstärkt Führungsteam mit der Ernennung von vier neuen Führungskräften
^BILTHOVEN, Niederlande und BOSTON, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avania
(https://www.avaniaclinical.com/), der weltweit führende Partner für
Medizintechnikberatung und klinische Entwicklung, freut sich, die Ernennung von
vier angesehenen Führungskräften in strategische Führungspositionen bekannt zu
geben. Angesichts der zunehmenden regulatorischen Komplexität und
technologischen Innovationen in der Medizintechnikbranche bringen diese neuen
Führungskräfte jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen klinische Forschung,
Regulatory Affairs, Betrieb, Informationstechnologie und Geschäftsentwicklung
mit und stärken damit das Engagement von Avania für Exzellenz und Wachstum.
Die neu ernannten Führungskräfte sind:
* Angela Johnson (https://www.avaniaclinical.com/leadership-team/angela-
johnson/), PhD, RAC, Senior Vice President, Advisory Services - Dr. Johnson
verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Leitung von Initiativen in
den Bereichen Regulierungsstrategie
(https://www.avaniaclinical.com/solutions/emerging-technology-and-product-
development-strategy/), klinische Entwicklung und Marktzugang
(https://www.avaniaclinical.com/solutions/market-access/) für
Medizinprodukte, Kombinationsprodukte und KI/SaMD-Technologien, von Start-
ups bis hin zu multinationalen Unternehmen. Als Leiterin der globalen
Beratungspraxis von Avania arbeitet sie mit MedTech-Innovatoren zusammen, um
sie durch die regulatorischen Rahmenbedingungen der FDA, der EU (MDR/IVDR),
des asiatisch-pazifischen Raums (TGA, PMDA, NMPA) und weltweit zu führen.
Ihre Fachkompetenz stärkt die Fähigkeit von Avania, wirkungsvolle, auf
Erkenntnissen basierende Beratung zu bieten, die Markteinführung
bahnbrechender Technologien zu beschleunigen und Kunden zu ermöglichen, in
einem zunehmend komplexen, sich ständig weiterentwickelnden globalen Umfeld
erfolgreich zu sein.
* Paul Southam (https://www.avaniaclinical.com/leadership-team/paul-southam/),
Chief Information Officer (CIO) - Southam tritt als Chief Information
Officer bei Avania ein und bringt mehr als zwei Jahrzehnte globale
Führungserfahrung in den Bereichen Informationstechnologie und digitale
Transformation mit. Mit seiner nachweislichen Erfolgsbilanz bei der
Ausrichtung der IT-Strategie auf die Unternehmensziele wird Southam die
globalen Technologieinitiativen von Avania leiten und dabei Innovation,
Sicherheit und betriebliche Effizienz im gesamten Unternehmen vorantreiben.
* Marianne Martin, Vice President, Global Project Management - Martin verfügt
über mehr als 20 Jahre Erfahrung in globalen Führungspositionen im Bereich
klinische Forschung (https://www.avaniaclinical.com/solutions/clinical-
operations/) und Programmdurchführung, die sich über mehrere
Therapiebereiche erstrecken und medizinische Geräte sowie
Kombinationsprodukte umfassen. Martin verfügt über eine beeindruckende
Erfolgsbilanz bei der Leitung komplexer, globaler, multizentrischer
klinischer Studien und besitzt fundierte Fachkenntnisse in den Grundlagen
des Projektmanagements und des Kundenservice. Sie wird die globalen
Projektmanagement-Teams von Avania leiten und dabei für operative Exzellenz
und strategische Ausrichtung in allen Kundenprogrammen sorgen.
* Karen Auten, Vice President, Global Clinical Operations
(https://www.avaniaclinical.com/solutions/clinical-operations/) - Auten
verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen
klinische Forschung, globales Management klinischer Studien,
Programmdurchführung und operative Strategie in der Medizinprodukte- und
Life-Sciences-Branche. Auten wird die weltweiten klinischen Aktivitäten von
Avania leiten und die Durchführung klinischer Studien von den ersten Studien
am Menschen bis hin zu Studien nach der Markteinführung überwachen. Sie ist
bekannt für ihre Fähigkeit, leistungsstarke Teams zu leiten, betriebliche
Prozesse zu optimieren und in komplexen, regulierten Umgebungen
wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen. Die Ernennung von Auten unterstreicht
das Engagement von Avania, klinische Innovationen und operative Exzellenz
auf globaler Ebene voranzutreiben.
?Diese Ernennungen markieren ein spannendes Kapitel in der Entwicklung von
Avania, da wir uns vergrößern, um der steigenden globalen Nachfrage nach
regulatorischem und klinischem Fachwissen im Bereich Medizintechnik gerecht zu
werden", erklärte Jason Monteleone (https://www.avaniaclinical.com/leadership-
team/jason-monteleone/), Chief Executive Officer von Avania.?Jeder dieser
Führungskräfte bringt einzigartige Fähigkeiten und Erkenntnisse mit, die mit
unserer Mission übereinstimmen, Medizintechnik-Innovationen durch fachkundige,
maßgeschneiderte Lösungen voranzutreiben. Ihre gebündelte Expertise wird uns
dabei unterstützen, unsere Kunden besser zu betreuen und uns in der dynamischen
Gesundheitslandschaft zurechtzufinden."
Mit diesen Ernennungen festigt Avania seine Position als weltweit führender
Partner für Medizintechnikunternehmen und bietet klinische Forschungs- und
Zulassungslösungen, die Innovationen beschleunigen und den Erfolg vom Konzept
bis zur Vermarktung vorantreiben.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.avaniaclinical.com.
Über Avania
Avania ist der weltweit führende Partner für Medizintechnikberatung und
klinische Entwicklung mit Schwerpunkt auf Medizinprodukten, Diagnostik/IVDs und
digitaler Gesundheit. Zu den Kernangeboten gehören Full-Service-Outsourcing für
klinische Forschung, Marktzugang, Kostenerstattung, regulatorische Beratung und
Produktentwicklungsberatung. Die Vision von Avania ist es, Ihr zuverlässiger
globaler Partner bei der Entwicklung Ihrer Medizintechnik zu sein - von der
Innovation bis zur Vermarktung, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der
Patienten zu verbessern.
Medienkontakt:
Jason Monteleone
Tel: +1 (978) 760-8043
E-Mail: Jason.Monteleone@avaniaclinical.com
Â°