GNW-News: Aveda kündigt bahnbrechende nachfüllbare Verpackungsinnovation in Partnerschaft mit AeroFlexx an

^MINNEAPOLIS, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aveda, der zielgerichtete

Vorreiter für pflanzliche, leistungsstarke Haar-, Haut- und Körperpflege, hat

Wer­bung Wer­bung

eine Partnerschaft mit dem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten, führenden

Verpackungsunternehmen AeroFlexx angekündigt. Die gemeinsame nachfüllbare

Verpackungsinnovation definiert die Möglichkeiten von Beautyprodukten neu. Aveda

wird die erste Prestige-Beautymarke sein, die die problemlos

recyclingfähige(1) Verpackungsnachfülltechnologie von AeroFlexx weltweit

einführt. Dies stellt einen Meilenstein für nachhaltigere, verbrauchergerichtete

Wer­bung Wer­bung

Verpackungslösungen in der Branche dar.

Das Format von AeroFlexx verbindet Nachhaltigkeit und Funktionalität und bietet

Gästen ein hochwertiges Erlebnis mit wiederverschließbarer, kontrollierter

Nachfüllung. Zugleich verbraucht diese nachfüllbare, leichte, integrierte

Airframe-Struktur bis zu 70 % weniger Plastik als zwei 250-ml-Flaschen von

Aveda, und unterstützt einen reibungslosen Recyclingprozess. Dieses nachfüllbare

Wer­bung Wer­bung

Design entspricht den auf Recyclingfähigkeit ausgerichteten Prinzipien von Aveda

und der Mission, Verpackungsauswirkungen bei gleichbleibender Produktleistung

und Gästeerfahrung zu reduzieren.

?Bei Aveda glauben wir, dass Verpackungsinnovation sowohl die Nachhaltigkeit,

als auch das Gästeerlebnis voranbringen muss, und AeroFlexx ermöglicht uns genau

das", so Nicole Call, Director, Global Packaging Development, Aveda.?Diese

Nachfülllösung reduziert Plastik und erfüllt die hohen Standards von Aveda in

Bezug auf Design, Recyclingfähigkeit und Leistung. Sie spiegelt die durchdachte

und verantwortungsbewusste Innovation wider, die wir zum Markt beitragen

möchten."

?Diese Partnerschaft zeigt, was möglich ist, wenn zwei Unternehmen mit gleichen

Werten die Branche gemeinsam voranbringen", so Peter Messacar, VP Commercial and

Business Development bei AeroFlexx.?Durch die Integration der

Verpackungstechnologie von AeroFlexx zeigt Aveda, wie große Prestige-

Beautymarken Plastik reduzieren und gleichzeitig das Verbrauchererlebnis

verbessern können."

Die neue nachfüllbare AeroFlexx-Verpackung wird zu Beginn nächsten Jahres zum

ersten Mal für ausgewählte besonders populäre Aveda-Produkte eingesetzt. Diese

Partnerschaft bekräftigt die jahrzehntelange Vorreiterrolle von Aveda bei

verantwortungsbewusster Verpackung - vom frühen Einsatz recycelter Post-

Consumer-Materialien bis hin zu kontinuierlichen Investitionen, die Zirkularität

priorisieren - und das Bestreben, die Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards der

Beautybranche zu erhöhen.

_______________

(1) Entsorgung in Recyclingcontainern für HDPE-Plastikflaschen. Bitte

informieren Sie sich bei den zuständigen Recyclingbehörden.

ÜBER AVEDA

Unsere Mission bei Aveda ist es, für die Welt, in der wir leben, zu sorgen. Von

den Produkten, die wir herstellen bis hin zu der Art, wie wir der Gesellschaft

etwas zurückgeben. Bei Aveda möchten wir ein Vorbild für umweltbewusste Führung

und Verantwortung sein, nicht nur in der Welt der Schönheit, sondern in allem.

Aveda ist seit 1978 eine wahre Naturgewalt. Das Unternehmen wurde von

Haarstylist Horst Rechelbacher mit der Mission gegründet, für die Welt zu

sorgen, in der wir leben. Aveda kreiert vegane, pflanzliche und leistungsstarke

Produkte für Haar, Haut und Körper - mit einem starken Bewusstsein für die

Menschen und den Planeten. Aveda verwendet botanische Technologien und grüne

Chemie und verbindet die Prinzipien der modernen Wissenschaft mit dem uralten

Wissen der ayurvedischen Heilkraft. Aveda hat die Leaping Bunny-Zertifizierung

von Cruelty Free International und eine B Corp-Zertifizierung. Das Unternehmen

erfüllt hohe verifizierte Standards für soziale und ökologische Leistung,

Transparenz und Verantwortlichkeit. Aveda-Produkte sind auf mehr als 45 Märkten

weltweit bei eigenständigen Geschäften, Partnersalons, spezialisierten

Einzelhändlern und auf aveda.com erhältlich. Für jedes Haar, für alle.

ÜBER AEROFLEXX

AeroFlexx ist ein integriertes End-to-End-Flüssigkeitsverpackungsunternehmen,

das nachhaltige Lösungen für eine breite Palette an Kategorien revolutioniert,

darunter Körperpflege, Haushaltsprodukte, Babypflege, Tierpflege, Nahrungsmittel

und industrielle Anwendungen. Die hauseigene AeroFlexx-Technologie transformiert

die Verpackungswelt, indem sie die Vorteile flexibler und starrer Formate zu

einem hochgradig individualisierbaren Angebot verbindet, das als primäre

Verpackungs- und hochwertige Nachfülloption gleichermaßen funktioniert. Das

Ergebnis? Ein differenziertes Verbrauchererlebnis, verbesserter Markenwert und

branchenführende Nachhaltigkeitsvorteile.

AeroFlexx hat seinen Hauptsitz in West Chester, Ohio, gehört zur Innventure

(NASDAQ:INV

(https://urldefense.com/v3/__https:/ir.innventure.com/__;!!LQFhoZPeals!0YcBf8MjL

G6MIfv27bemKGXoty_lNXzHrChpQtJtDBc0UnPM3RbxscnMp07IkrzJzFWRDHT-6zsHpw$))

Unternehmensfamilie und bietet Verpackungs- und Produktionskapazitäten in

Nordamerika, Europa und Südostasien. Erfahren Sie mehr unter www.aeroflexx.com

(https://urldefense.com/v3/__https:/aeroflexx.com/__;!!LQFhoZPeals!0YcBf8MjLG6MI

fv27bemKGXoty_lNXzHrChpQtJtDBc0UnPM3RbxscnMp07IkrzJzFWRDHQ7DJ2Bxw$) oder folgen

Sie AeroFlexx auf LinkedIn

(https://urldefense.com/v3/__https:/www.linkedin.com/company/aeroflexx/__;!!LQFh

oZPeals!0YcBf8MjLG6MIfv27bemKGXoty_lNXzHrChpQtJtDBc0UnPM3RbxscnMp07IkrzJzFWRDHT1

8j2ZFw$).

KONTAKT

Aveda

Globale Kommunikation

eclaude@aveda.com

AeroFlexx

Medienteam

mediateam@aeroflexx.comÂ°