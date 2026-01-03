GNW-News: Aveda kündigt bahnbrechende nachfüllbare Verpackungsinnovation in Partnerschaft mit AeroFlexx an
^MINNEAPOLIS, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aveda, der zielgerichtete
Vorreiter für pflanzliche, leistungsstarke Haar-, Haut- und Körperpflege, hat
eine Partnerschaft mit dem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten, führenden
Verpackungsunternehmen AeroFlexx angekündigt. Die gemeinsame nachfüllbare
Verpackungsinnovation definiert die Möglichkeiten von Beautyprodukten neu. Aveda
wird die erste Prestige-Beautymarke sein, die die problemlos
recyclingfähige(1) Verpackungsnachfülltechnologie von AeroFlexx weltweit
einführt. Dies stellt einen Meilenstein für nachhaltigere, verbrauchergerichtete
Verpackungslösungen in der Branche dar.
Das Format von AeroFlexx verbindet Nachhaltigkeit und Funktionalität und bietet
Gästen ein hochwertiges Erlebnis mit wiederverschließbarer, kontrollierter
Nachfüllung. Zugleich verbraucht diese nachfüllbare, leichte, integrierte
Airframe-Struktur bis zu 70 % weniger Plastik als zwei 250-ml-Flaschen von
Aveda, und unterstützt einen reibungslosen Recyclingprozess. Dieses nachfüllbare
Design entspricht den auf Recyclingfähigkeit ausgerichteten Prinzipien von Aveda
und der Mission, Verpackungsauswirkungen bei gleichbleibender Produktleistung
und Gästeerfahrung zu reduzieren.
?Bei Aveda glauben wir, dass Verpackungsinnovation sowohl die Nachhaltigkeit,
als auch das Gästeerlebnis voranbringen muss, und AeroFlexx ermöglicht uns genau
das", so Nicole Call, Director, Global Packaging Development, Aveda.?Diese
Nachfülllösung reduziert Plastik und erfüllt die hohen Standards von Aveda in
Bezug auf Design, Recyclingfähigkeit und Leistung. Sie spiegelt die durchdachte
und verantwortungsbewusste Innovation wider, die wir zum Markt beitragen
möchten."
?Diese Partnerschaft zeigt, was möglich ist, wenn zwei Unternehmen mit gleichen
Werten die Branche gemeinsam voranbringen", so Peter Messacar, VP Commercial and
Business Development bei AeroFlexx.?Durch die Integration der
Verpackungstechnologie von AeroFlexx zeigt Aveda, wie große Prestige-
Beautymarken Plastik reduzieren und gleichzeitig das Verbrauchererlebnis
verbessern können."
Die neue nachfüllbare AeroFlexx-Verpackung wird zu Beginn nächsten Jahres zum
ersten Mal für ausgewählte besonders populäre Aveda-Produkte eingesetzt. Diese
Partnerschaft bekräftigt die jahrzehntelange Vorreiterrolle von Aveda bei
verantwortungsbewusster Verpackung - vom frühen Einsatz recycelter Post-
Consumer-Materialien bis hin zu kontinuierlichen Investitionen, die Zirkularität
priorisieren - und das Bestreben, die Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards der
Beautybranche zu erhöhen.
_______________
(1) Entsorgung in Recyclingcontainern für HDPE-Plastikflaschen. Bitte
informieren Sie sich bei den zuständigen Recyclingbehörden.
ÜBER AVEDA
Unsere Mission bei Aveda ist es, für die Welt, in der wir leben, zu sorgen. Von
den Produkten, die wir herstellen bis hin zu der Art, wie wir der Gesellschaft
etwas zurückgeben. Bei Aveda möchten wir ein Vorbild für umweltbewusste Führung
und Verantwortung sein, nicht nur in der Welt der Schönheit, sondern in allem.
Aveda ist seit 1978 eine wahre Naturgewalt. Das Unternehmen wurde von
Haarstylist Horst Rechelbacher mit der Mission gegründet, für die Welt zu
sorgen, in der wir leben. Aveda kreiert vegane, pflanzliche und leistungsstarke
Produkte für Haar, Haut und Körper - mit einem starken Bewusstsein für die
Menschen und den Planeten. Aveda verwendet botanische Technologien und grüne
Chemie und verbindet die Prinzipien der modernen Wissenschaft mit dem uralten
Wissen der ayurvedischen Heilkraft. Aveda hat die Leaping Bunny-Zertifizierung
von Cruelty Free International und eine B Corp-Zertifizierung. Das Unternehmen
erfüllt hohe verifizierte Standards für soziale und ökologische Leistung,
Transparenz und Verantwortlichkeit. Aveda-Produkte sind auf mehr als 45 Märkten
weltweit bei eigenständigen Geschäften, Partnersalons, spezialisierten
Einzelhändlern und auf aveda.com erhältlich. Für jedes Haar, für alle.
ÜBER AEROFLEXX
AeroFlexx ist ein integriertes End-to-End-Flüssigkeitsverpackungsunternehmen,
das nachhaltige Lösungen für eine breite Palette an Kategorien revolutioniert,
darunter Körperpflege, Haushaltsprodukte, Babypflege, Tierpflege, Nahrungsmittel
und industrielle Anwendungen. Die hauseigene AeroFlexx-Technologie transformiert
die Verpackungswelt, indem sie die Vorteile flexibler und starrer Formate zu
einem hochgradig individualisierbaren Angebot verbindet, das als primäre
Verpackungs- und hochwertige Nachfülloption gleichermaßen funktioniert. Das
Ergebnis? Ein differenziertes Verbrauchererlebnis, verbesserter Markenwert und
branchenführende Nachhaltigkeitsvorteile.
AeroFlexx hat seinen Hauptsitz in West Chester, Ohio, gehört zur Innventure
(NASDAQ:INV
(https://urldefense.com/v3/__https:/ir.innventure.com/__;!!LQFhoZPeals!0YcBf8MjL
G6MIfv27bemKGXoty_lNXzHrChpQtJtDBc0UnPM3RbxscnMp07IkrzJzFWRDHT-6zsHpw$))
Unternehmensfamilie und bietet Verpackungs- und Produktionskapazitäten in
Nordamerika, Europa und Südostasien. Erfahren Sie mehr unter www.aeroflexx.com
(https://urldefense.com/v3/__https:/aeroflexx.com/__;!!LQFhoZPeals!0YcBf8MjLG6MI
fv27bemKGXoty_lNXzHrChpQtJtDBc0UnPM3RbxscnMp07IkrzJzFWRDHQ7DJ2Bxw$) oder folgen
Sie AeroFlexx auf LinkedIn
(https://urldefense.com/v3/__https:/www.linkedin.com/company/aeroflexx/__;!!LQFh
oZPeals!0YcBf8MjLG6MIfv27bemKGXoty_lNXzHrChpQtJtDBc0UnPM3RbxscnMp07IkrzJzFWRDHT1
8j2ZFw$).
