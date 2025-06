GNW-News: Bitget startet zweite Kampagne zum Anti-Scam-Monat gegen zunehmende Cyberkriminalität

^VICTORIA, Seychellen, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget

(http://www.bitget.com/), die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat

offiziell die zweite Ausgabe seines Anti-Scam-Monats gestartet - eine globale

Initiative zur Stärkung des Bewusstseins für Sicherheit im Kryptobereich. In

einer Welt, in der Betrugsmaschen ebenso raffiniert geworden sind wie die

Technologien zu ihrer Bekämpfung, setzt Bitget ein klares kulturpolitisches

Zeichen: Sicherheit darf nicht länger nur eine technische Backend-Funktion sein

- sie muss zum gemeinsamen Leitbild für Plattformen und Nutzer werden.

Während sich Blockchain und Web3 rasant weiterentwickeln, nehmen auch die

Bedrohungen zu. Ob Phishing-Links, die als Giveaways getarnt sind, oder

bösartige Smart Contracts, die sich hinter Social-Media-Hypes verbergen -

Betrugsmaschen werden immer kreativer und schwerer zu erkennen. Allein im Jahr

2024 beliefen sich die durch kryptobezogene Betrugsfälle verursachten Verluste

auf über 9,9 Mrd. USD - ein Anstieg von 24 % gegenüber dem Jahr 2020, wie

aktuelle Berichte (https://www.chainalysis.com/blog/2024-pig-butchering-scam-

revenue-grows-yoy/) zeigen.

Obwohl der Bitcoin neue Allzeithochs erreicht und Kryptowährungen zunehmend an

Akzeptanz gewinnen, bleiben die dunklen Ecken des Kryptomarkts für

Unvorbereitete gefährlich. Die jüngste Welle von Krypto-Betrugsfällen -

angeheizt durch KI-generierte Täuschungen und ausgeklügelte Social-Engineering-

Methoden - macht deutlich, wie dringend ein gestärktes Sicherheitsbewusstsein

und proaktive Schutzmaßnahmen im gesamten Krypto-Ökosystem notwendig sind.

Als Reaktion darauf hat Bitget das Jahr 2024 zum Startpunkt erklärt und seitdem

den Juni jedes Jahres den offiziellen Anti-Scam-Monat ausgerufen - mit dem Ziel,

das Bewusstsein für Sicherheit zu schärfen und sowohl digitale Vermögenswerte

als auch persönliche Daten der Nutzer besser zu schützen. Im Juni dieses Jahres

geht Bitget noch einen Schritt weiter: aus Angst wird Selbstbestimmung. Unter

dem Motto?Smarter Eyes, Stronger Shields" setzt die Bitget Kampagne zum Anti-

Scam-Monat auf spielerische Aufklärung, Community-Storytelling und spannende

Inhalte, um eine Kultur der Wachsamkeit zu fördern. Im Rahmen der Kampagne führt

Bitget den Anti-Scam-Hub ein, eine speziell entwickelte Microsite mit

interaktiven Ressourcen zur Förderung der Kryptosicherheit. Die Initiative wird

durch die Social-Media-Bewegung?PFP Smarter Glasses", eine mehrteilige

Blogreihe mit Sicherheitstipps und das Minispiel?Smarter Eyes Challenge"

ergänzt.

Doch diese Mission verfolgt Bitget nicht allein. Gemeinsam mit einem wachsenden

Netzwerk von Sicherheitsexperten setzt sich das Unternehmen dafür ein,

Bewusstsein zu schaffen und die Blockchain-Zukunft sicherer zu gestalten. Zu den

zentralen Partnern der Kampagne zählen führende Sicherheitsfirmen wie GoPlus,

SlowMist, OneKey, BlockSec und die Security Alliance, die sich auf die Erkennung

von Schwachstellen, die Analyse von On-Chain-Bedrohungen und den Aufbau robuster

Sicherheitsinfrastrukturen spezialisiert haben.

Darüber hinaus wird die Kampagne durch strategische Kooperationen mit namhaften

Web3-Akteuren wie Bitget Wallet, Morph und Tapswap ergänzt. Diese Plattformen

stehen sinnbildlich für das Engagement des gesamten Ökosystems, ein sichereres

Web3 zu schaffen - eines, in dem Nutzer über alle Wallets, Apps und sozialen

Netzwerke hinweg mit Wissen gestärkt und durch integrierte Sicherheitsfunktionen

geschützt werden.

Doch es geht dabei nicht nur um Tools - es geht um Vertrauen.?Betrüger passen

sich an, aber wir auch", so Gracy Chen, CEO von Bitget.?Wir arbeiten an einer

Zukunft für das Web3, in der Nutzer nicht länger auf Sicherheit hoffen müssen,

sondern sich selbst als aktiver Teil davon verstehen. Der Anti-Scam-Monat steht

im Einklang mit unserer Überzeugung, dass der Schutz der Nutzer nicht nur eine

technische Aufgabe ist, sondern eine gemeinsame Mission."

Als Teil dieses Engagements veröffentlicht Bitget gemeinsam mit seinen Partnern

- dem Cybersicherheitsunternehmen Slowmist (https://www.slowmist.com/) und der

Compliance-Intelligence-Plattform Elliptic (https://www.elliptic.co/) - den

Anti-Scam-Report 2025. Der Bericht bietet eine datengestützte Analyse der sich

wandelnden Betrugslandschaft, häufige Angriffsvektoren und wie die internen

Systeme von Bitget aufgerüstet werden, um diesen Bedrohungen wirksam zu

begegnen.

Der Anti-Scam-Monat unterstreicht das langfristige Engagement von Bitget:

Sicherheit ist das Fundament für die Zukunft der Kryptowährungen. Und im

?dunklen Wald" des Web3 ist Bewusstsein vielleicht die stärkste Rüstung, die wir

besitzen. Mit dem Wachstum der Branche ist es an der Zeit, auch unseren

Sicherheitsansatz weiterzuentwickeln.

Bereits während der ersten Anti-Scam-Kampagne im Jahr 2024 veröffentlichte

Bitget einen Bericht (https://www.bitget.site/blog/articles/bitget-research-

deepfake-report-2024), der prognostizierte, dass Deepfakes innerhalb von zwei

Jahren bis zu 70 % der Kryptokriminalität ausmachen könnten. In Vietnam startete

Bitget zusätzlich gezielte Social-Media-Kampagnen, um über Krypto-Betrug und

digitale Risiken aufzuklären. Im Jahr 2025, in dem der Kryptobereich sowohl neue

Höchststände bei der Akzeptanz als auch bei den Betrugsfällen verzeichnet,

bekräftigt Bitget sein Versprechen: In enger Zusammenarbeit mit der globalen

Community und führenden Sicherheitsinstitutionen wird das Unternehmen weiterhin

gezielt Bewusstsein schaffen und Bildungsarbeit leisten.

Um sich der Kampagne anzuschließen, besuchen Sie den Bitget Anti-Scam-Hub hier

(https://bitget.com/events/antiscam2025).

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse

(https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr

als 150 Ländern und Regionen ist die Bitget-Börse bestrebt, Nutzern mit ihrer

bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Trading-Lösungen zu einem

intelligenteren Handel zu verhelfen und gleichzeitig Echtzeit-Zugriff auf den

Bitcoin-Preis (https://www.bitget.com/price/bitcoin), den Ethereum-Preis

(https://www.bitget.com/price/ethereum) und andere Kryptowährungspreise zu

bieten. Die ehemals als BitKeep bekannte Bitget Wallet

(https://web3.bitget.com/en) ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die

eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und Funktionen wie Wallet-Funktionalität,

Token-Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr bietet.

Bitget ist Vorreiter bei der Förderung der Krypto-Akzeptanz durch strategische

Partnerschaften, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltweit führenden

Fußballliga LALIGA auf dem EASTERN-, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler

Partner der türkischen Nationalathleten Buse Tosun Çavu?o?lu (Ringer-

Weltmeisterin), Samet Gümü? (Box-Goldmedaillengewinner) und?lkin Ayd?n

(Volleyball-Nationalmannschaft) zu inspirieren, die globale Gemeinschaft dazu zu

bewegen, die Zukunft der Kryptowährung anzunehmen.

