GNW-News: Bitwise baut Zugang zu Bitcoin- und Ethereum-Investments mit vier ETP-Listings an der Londoner Börse aus

^* Bitwise fügt London als weiteren Börsenplatz für vier seiner europäischen

Produkte hinzu und bietet damit professionellen Anlegern aus Großbritannien

Zugang zu seinen erstklassigen Krypto-ETPs.

* Zu den Produkten, die an der LSE gehandelt werden, zählen Bitwise Core

Bitcoin ETP, Europas einziges Bitcoin-ETP mit erweitertem Primärmarkt-

Liquiditätsfenster und einer TER von 0,20 %, sowie Bitwise Physical Bitcoin

ETP, das seit bald fünf Jahren erfolgreich im Markt ist.

* Die LSE ist einer der wichtigsten Handelsplätze für ETPs in Europa, mit

Handelsteilnehmern aus mehr als 20 Ländern.

16. April 2025. Frankfurt, London: Bitwise hat vier seiner in Deutschland

emittierten Krypto-ETPs an der London Stock Exchange (LSE) notiert. Damit weitet

das Unternehmen den Zugang zu seiner institutionellen Standards entsprechenden

Produktpalette für Bitcoin- und Ethereum-Investoren aus und vergrößert seine

Präsenz auf den europäischen Märkten. Die Produktpalette beinhaltet das Bitwise

Core Bitcoin ETP (BTC1), das mit einer Gesamtkostenquote (TER) von nur 0,20 %

eines der kosteneffizientesten Bitcoin ETPs in Europa ist. Zudem wird das

Bitwise Physical Bitcoin ETP (BTCE) gelistet, das im Juni auf eine fünfjährige

Erfolgsbilanz zurückblicken kann und das liquidestes Bitcoin-ETP in Europa ist.

Diese Produkte sind zwar weiterhin nur für institutionelle und qualifizierte

Anleger im Vereinigten Königreich zugänglich, die Notierung in London verbessert

den Zugang zu diesen regulierten Produkten erheblich. Bitwise bietet in Europa

ausschließlich ETPs auf digitale Vermögenswerte an, die von Spezialisten mit

einem Hintergrund in traditionellen Finanzmärkten entwickelt werden und sich

daher besonders für institutionelle Anleger eignen.

Bradley Duke, Managing Director und Head of Bitwise Europe, kommentiert:?Ich

freue mich sehr über die erste Notierung von Bitwise-Produkten an der Londoner

Börse, einem der angesehensten Handelsplätze Europas. Investitionen in

Kryptowährungen werden immer mehr zum Mainstream und institutionelle Anleger

nehmen digitale Vermögenswerte immer häufiger in ihre Portfolios auf. Bitwise

bietet sichere, transparente und erstklassige Krypto-Investmentprodukte an.

Unterstützt werden wir dabei von einem Team, das den Markt und die Bedürfnisse

institutioneller Anleger genau kennt. Wir werden unsere Produktpalette auch in

Zukunft weiterentwickeln, um im Austausch mit den Anlegern Produkte anzubieten,

die ihren Bedürfnissen in dieser sich schnell entwickelnden Anlageklasse

entsprechen.

Die vier Produkte, die seit dem 15. April in London notiert sind, heißen:

* Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1, ISIN: DE000A4AER62), ist mit einer TER von

0,20 % pro Jahr ganz ohne temporäre Gebührenaktionen eine dauerhaft

kosteneffiziente Bitcoin-ETP-Option. Damit ist es ideal für strategische

Allokationsentscheidungen. Das Produkt richtet sich an Buy-and-Hold-

orientierte, langfristig ausgerichtete institutionelle Anleger, die Wert auf

Kosteneffizienz und eine verlässliche Abbildung der Benchmark legen. Der NAV

wird dreimal täglich berechnet und die Liquidität der Primärmärkte in

Hongkong, der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten kombiniert.

* Bitwise Physical Bitcoin ETP (BTCE, ISIN: DE000A27Z304), das liquideste

Krypto-ETP auf der XETRA-Handelsplattform der Deutschen Börse. BTCE wird

häufig von Tradern und kurz- bis mittelfristig orientierten Investoren für

ein flexibles Investment in Bitcoin genutzt. BTCE wurde im Juni 2020 als

erstes Krypto-ETP an der Deutschen Börse in Frankfurt zugelassen und ist,

bezogen auf das verwaltete Vermögen, eines der größten Bitcoin-Produkte in

Europa.

* Bitwise Physical Ethereum ETP (ZETH, ISIN: DE000A3GMKD7), ein

institutionellen Standards entsprechendes Ethereum-Produkt, mit dem Anleger

direkt an der Performance von Ethereum partizipieren.

* Bitwise Ethereum Staking ETP (ET32, ISIN: DE000A3G90G9), ein kostengünstiges

und liquides Ethereum-Produkt in institutioneller Qualität mit den

niedrigsten Gesamtkosten, das darauf abzielt, die genaue Abbildung der

Performance von Ethereum inklusive der höchstmöglichen Staking-Erträge zu

bieten. Er verzeichnet konstant positive Nettozuflüsse bei gleichzeitig

wettbewerbsfähigen Bid-Ask-Spreads und zielt darauf ab, die niedrigsten

Gesamtbetriebskosten unter den ETH-Staking-ETPs zu bieten. Als einziges ETH-

Staking-ETP, das an eine echte Benchmark gebunden ist, ermöglicht es

Anlegern, Ethereum-?Staking"-Möglichkeiten genau zu prüfen und die

Performance im Vergleich zu Branchenstandards klar zu messen.

Bitwise hat seine Aktivitäten in Europa seit der Übernahme der ETC Group im

letzten Jahr intensiviert. Das Unternehmen bringt regelmäßig innovative neue

Produkte auf den Markt. Dazu gehören das Bitwise Solana Staking ETP im November

2024, das Bitwise Aptos Staking ETP im Dezember und das Bitwise Diaman Bitcoin &

Gold ETP im vergangenen Monat. Die Produkte des Unternehmens werden an den

größten europäischen Börsen gehandelt. Bitwise setzt auf Transparenz,

fachkundiges Produktdesign sowie professionelles Management und veröffentlicht

regelmäßig Analysen und Markteinblicke zu Kryptowährungen, um Investoren über

die sich bietenden Chancen im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu

informieren.

Bitwise ermöglicht es Anlegern in digitale Vermögenswerte zu investieren, ohne

dafür eine Wallet für Kryptowährungen zu benötigen. Die ETPs werden an

regulierten Börsen gehandelt, genau wie herkömmliche Aktien oder ETFs. Alle

europäischen Produkte von Bitwise sind vollständig mit Kryptowährungen

hinterlegt und verfügen über eine Auszahloption, bei der Anleger - strukturell

vergleichbar mit Edelmetall-ETCs - den zugrunde liegenden Vermögenswert erhalten

können. Dadurch entspricht die steuerliche Behandlung für deutsche Anleger nach

einer einjährigen Haltefrist der von Gold oder direkten Krypto-Investments über

ein Wallet.

Der Anlegerschutz wird durch das Mitwirken eines unabhängigen Treuhänders und

einer geprüften Emittentenstruktur weiter erhöht. Dadurch wird sichergestellt,

dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte nicht in der Bilanz des Emittenten

gehalten werden, wodurch das Insolvenzrisiko für Anleger minimiert wird. Bitwise

ETPs können nahtlos in Standard-Brokerage- oder ETF-Portfolio-Konten integriert

werden.

ETP-Daten - Notierung an der LSE

Produktname ISIN Emittent Handelswährung

DE000A4AER62

BITWISE CORE BITCOIN ETP (https://etc-

(https://www.londonstocke group.com/de/prod Bitwise Europe GmbH USD

xchange.com/stock/BT1U/bi ucts/bitwise-

twise-europe-gmbh) core-bitcoin-

etp/)

DE000A4AER62

BITWISE CORE BITCOIN ETP (https://etc-

(https://www.londonstocke group.com/de/prod Bitwise Europe GmbH GBP

xchange.com/stock/BT1G/bi ucts/bitwise-

twise-europe-gmbh) core-bitcoin-

etp/)

BITWISE PHYSICAL BITCOIN DE000A27Z304

ETP (https://etc-

(https://www.londonstocke group.com/de/prod Bitwise Europe GmbH USD

xchange.com/stock/BTUS/bi ucts/bitwise-

twise-europe-gmbh) physical-bitcoin-

etp/)

BITWISE PHYSICAL BITCOIN DE000A27Z304

ETP (https://etc-

(https://www.londonstocke group.com/de/prod Bitwise Europe GmbH GBP

xchange.com/stock/BTUK/bi ucts/bitwise-

twise-europe-gmbh) physical-bitcoin-

etp/)

BITWISE PHYSICAL ETHEREUM DE000A3GMKD7

ETP (https://etc-

(https://www.londonstocke group.com/de/prod Bitwise Europe GmbH USD

xchange.com/stock/ZETU/bi ucts/bitwise-

twise-europe-gmbh) physical-

ethereum-etp/)

BITWISE PHYSICAL ETHEREUM DE000A3GMKD7

ETP (https://etc-

(https://www.londonstocke group.com/de/prod Bitwise Europe GmbH GBP

xchange.com/stock/ZETG/bi ucts/bitwise-

twise-europe-gmbh) physical-

ethereum-etp/)

BITWISE ETHEREUM STAKING DE000A3G90G9

ETP (https://etc-

(https://www.londonstocke group.com/de/prod Bitwise Europe GmbH USD

xchange.com/stock/ET3U/bi ucts/bitwise-

twise-europe-gmbh) ethereum-staking-

etp/)

BITWISE ETHEREUM STAKING DE000A3G90G9

ETP (https://etc-

(https://www.londonstocke group.com/de/prod Bitwise Europe GmbH GBP

xchange.com/stock/ET3G/bi ucts/bitwise-

twise-europe-gmbh) ethereum-staking-

etp/)

Über Bitwise

Bitwise ist einer der weltweit führenden, auf Kryptowährungen spezialisierten

Vermögensverwalter. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und

institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan,

um die Chancen von Kryptowährungen zu verstehen und zu nutzen. Seit 2017 hat

Bitwise eine Erfolgsbilanz bei der Verwaltung einer breiten Palette von Index-

und aktiven Lösungen über ETPs, separat verwaltete Konten, Privatfonds und

Hedge-Fonds-Strategien aufgestellt - sowohl in den USA als auch in Europa.

In Europa hat Bitwise (ehemals ETC Group) in den vergangenen vier Jahren eine

umfangreiche und innovative Reihe von Krypto-ETPs entwickelt, beispielsweise

Europas größtes und liquidestes Bitcoin-ETP oder das erste diversifizierte

Krypto-Basket-ETP, das einen MSCI Digital Assets-Index nachbildet.

Diese Familie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin

zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der

traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der

Vermögenswerte sicher und offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern

gelagert werden.

Die europäischen Produkte von Bitwise umfassen ein Portfolio von sorgfältig

entwickelten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle

Portfolio integrieren lassen und ein umfassendes Engagement in Kryptowährungen

als Anlageklasse bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die großen

europäischen Börsen, mit primären Notierungen auf Xetra, der liquidesten Börse

für den ETF-Handel in Europa. Privatanleger profitieren vom einfachen Zugang

über zahlreiche DIY-/Online-Broker in Verbindung mit der robusten und sicheren

physischen ETP-Struktur von Bitwise, die eine Rücknahmefunktion beinhaltet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.com/eu

(http://www.bitwiseinvestments.com/eu)

Medienkontakt:

SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 2929 0

schwarz@schwarzfinancial.com

Important information

This press release does not constitute investment advice, nor does it constitute

an offer or solicitation to buy financial products. This press release is issued

by Bitwise Europe GmbH ("BEU"), a limited company domiciled in Germany, for

information only and in accordance with all applicable laws and regulations. BEU

gives no explicit or implicit assurance or guarantee regarding the fairness,

accuracy, completeness, or correctness of this article or the opinions contained

therein. It is advised not to rely on the fairness, accuracy, completeness, or

correctness of this article or the opinions contained therein. Please note that

this article is neither investment advice nor an offer or solicitation to

acquire financial products or cryptocurrencies.

Before investing in crypto Exchange Traded Products ("ETPs"), potential

investors should consider the following:

Potential investors should seek independent advice and consider relevant

information contained in the base prospectus and the final terms for the ETPs,

especially the risk factors. ETPs issued by BEU are suitable only for persons

experienced in investing in cryptocurrencies and risks of investing can be found

in the prospectus and final terms available on www.etc-group.com

(http://www.etcgroup.com/). The invested capital is at risk, and losses up to

the amount invested are possible. ETPs backed by cryptocurrencies are highly

volatile assets and performance is unpredictable. Past performance is not a

reliable indicator of future performance. The market price of ETPs will vary and

they do not offer a fixed income or match precisely the performance of the

underlying cryptocurrency. Investing in ETPs involves numerous risks including

general market risks relating to underlying, adverse price movements, currency,

liquidity, operational, legal and regulatory risks.

°