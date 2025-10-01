GNW-News: Bitwise listet Avalanche Staking ETP auf Xetra und erweitert das Angebot an indexbasierten Staking-Strategien
^* Bitwise Avalanche Staking ETP bietet Anlegern einen Zugang, um an der
Wertentwicklung des AVAX-Tokens teilzuhaben sowie zusätzliche Staking-
Erträge zu erzielen.
* Avalanche ist eine leistungsstarke Blockchain, die es Unternehmen
ermöglicht, ihre eigenen anpassbaren Netzwerke personalisiert zu managen und
gleichzeitig mit dem breiteren Krypto-Ökosystem verbunden zu bleiben.
* Staking: Das neue Produkt ergänzt die Palette Index-gebundener Staking-ETPs
von Bitwise, die auf unkomplizierte und optimierte Staking-Engagements
ausgelegt ist.
01. Oktober 2025. Frankfurt: Bitwise (https://bitwiseinvestments.eu/de/) gab
heute die Einführung des Bitwise Avalanche Staking ETP (Ticker: AVNB; ISIN
DE000A4APQX6) an der Deutschen Börse Xetra bekannt. Das Produkt ermöglicht ein
Engagement an der Wertentwicklung des nativen Tokens AVAX und zielt darauf ab,
zusätzlich Staking-Erträge zu erzielen, ohne dass Anleger sich um die
technischen Aspekte des Prozesses kümmern müssen. Das ETP wurde mit dem Anspruch
entwickelt, institutionellen Standards zu genügen und zielt darauf ab, eine
wettbewerbsfähige Lösung im Vergleich zu ähnlichen AVAX-Staking-Produkten
bereitzustellen.
Avalanche ist eine leistungsstarke Blockchain, die auf einem Konsensmechanismus
basiert, der es Unternehmen und Institutionen ermöglicht, dedizierte Blockchains
zu lancieren die auf Governance-, Compliance- und Leistungsanforderungen
zugeschnitten werden können. In den vergangenen Jahren wurde Avalanche verstärkt
in der Tokenisierung sowie in Pilotprojekten in den Bereichen
Finanzdienstleistungen, Zahlungsverkehr und Verbraucheranwendungen angewendet.
Das ETP ist vollständig hinterlegt und in Deutschland emittiert. Das
Investmentprodukt ist darauf ausgelegt, Staking-Renditen zu generieren, bei
niedriger Gesamtkostenquote für das Produkt (TER und weitere Staking-bezogene
Gebühren). Die Staking-Erträge werden täglich im ETP-Vermögen akkumuliert. Durch
die Referenzierung auf den CF AVAX Staked Return Index
(https://www.cfbenchmarks.com/data/indices/AVAXUSD_SRIC) als Benchmark
ermöglicht das Produkt Anlegern, die Performance nach Kosten und Gebühren im
Vergleich zum Marktstandard zu vergleichen.
Bradley Duke, Head of Europe bei Bitwise, sagte:?Wir freuen uns sehr über die
Einführung des Bitwise Avalanche Staking ETP, das Anlegern die Möglichkeit
bietet, über ein börsengehandeltes Total-Return-Produkt von den Kursbewegungen
von AVAX und zusätzlichen Staking-Erträgen zu profitieren. Avalanche gilt als
eine der führenden Layer-1-Blockchains und ist bekannt für seine Skalierbarkeit,
Energieeffizienz und schnelle Transaktionsabwicklung. Die Blockchain wird
zunehmend in Bereichen wie Zahlungsverkehr, tokenisierte Wertpapiere, Event-
Ticketing, Collectibles und Gaming eingesetzt. Diese Ergänzung des Bitwise-
Angebots an institutionellen Krypto-Anlagelösungen spiegelt unsere Mission
wider, die Chancen, die digitale Vermögenswerte bieten, durch hochwertige,
börsengehandelte Produkte zugänglich zu machen. Indem wir AVAX-Staking in das
ETP-Format integrieren, ermöglichen wir Anlegern so, am Wachstumspotenzial
teilzuhaben - mit dem Vertrauen in die Expertise von Bitwise und den
Sicherheitsvorkehrungen einer regulierten, transparenten Produktstruktur."
John Wu, President von Avalanche, fügte hinzu:?Bitwise hilft dabei,
traditionellen Investoren den Zugang zu Avalanche auf eine Weise zu ermöglichen,
die ihnen vertraut ist. Der Zugang über etablierte Marktstrukturen bietet einen
weiteren Weg in das Ökosystem, in dem Entwickler leistungsstarke Anwendungen in
den Bereichen Finanzen, Zahlungsverkehr, reale Vermögenswerte und darüber hinaus
entwickeln. Wir begrüßen alle Bemühungen, die es neuen Teilnehmern erleichtern,
sich mit der Technologie vertraut zu machen und zum Wachstum von Avalanche
beizutragen.
Das Bitwise Avalanche Staking ETP ist das fünfte Produkt, das als Teil der
europäischen Total Return-Produktpalette
(https://bitwiseinvestments.eu/de/products/#data-attr-group=overview) von
Bitwise aufgelegt wird. Zu diesem Angebot gehört auch das Bitwise Ethereum
Staking ETP (Ticker: ET32; ISIN DE000A3G90G9), dessen investiertes Kapital
kürzlich die Marke von 300 Millionen US-Dollar überschritten hat.
Staking ist eine Möglichkeit für Besitzer von Krypto-Assets, zusätzliche Erträge
zu erzielen. Dabei können Token-Inhaber Transaktionen im jeweiligen Netzwerk
validieren und so zu dessen Sicherheit und Zuverlässigkeit beitragen. Im
Gegenzug erhalten sie zusätzliche Token - sogenannte Staking-Prämien,
vergleichbar mit Dividenden an den Aktienmärkten. Das Bitwise Avalanche Staking
ETP bietet Anlegern eine vereinfachte Möglichkeit, von Staking-Prämien zu
profitieren, ohne sich direkt um die technischen Aspekte des Staking oder die
Verwahrung der Token kümmern zu müssen. Weitere Vorteile sind die tägliche
Liquidität und die Sicherheit, die sich aus der Cold Storage-Verwahrung der
Token durch einen professionellen institutionellen Verwahrer ergibt.
Anleger können Bitwise-ETPs wie Aktien oder ETFs über ein Wertpapierdepot kaufen
und verkaufen, ohne ein neues Konto oder eine Krypto-Wallet einrichten zu
müssen.
Wichtige Produktdaten
+---------------------------------+-------------------------------+
| ETP Name | Bitwise Avalanche Staking ETP |
+---------------------------------+-------------------------------+
| Ticker | AVNB |
+---------------------------------+-------------------------------+
| ISIN / WKN | DE000A4APQX6 / A4APQX |
+---------------------------------+-------------------------------+
| Index Benchmark | CF AVAX Staked Return Index |
+---------------------------------+-------------------------------+
| Erwartete Netto-Staking-Rendite | 4,83 %* |
+---------------------------------+-------------------------------+
| TER | 0,85 % p.a. |
+---------------------------------+-------------------------------+
* Die Netto-Staking-Rewards bezeichnen die Rendite, die durch das Staking der
Token-Vermögenswerte des ETP im Einklang mit dem Referenzwert erzielt wird, nach
Abzug der Staking-Service-Gebühr, jedoch vor Anwendung der jährlichen
Verwaltungsgebühr (TER 0,85 % p.a.). Der Emittent behält 33 % der insgesamt
generierten Staking-Rewards als Staking-Service-Gebühr ein. Diese Gebühr dient
zur Deckung der Betriebskosten für die Aufrechterhaltung der Staking-
Infrastruktur des ETP, einschließlich der Gebühren von Staking-Dienstleistern,
sowie zur Unterstützung des laufenden Managements des Staking-Prozesses. Die
Rewards werden dem ETP täglich gutgeschrieben und automatisch reinvestiert,
wodurch sich der Kryptowährungsanspruch pro ETP-Einheit im Laufe der Zeit
erhöht. Die Staking-Rate kann je nach Netzwerkbedingungen, Reward-Niveau und
allgemeiner Marktdynamik variieren. Wichtige Information: Die angegebenen
Staking-Rewards sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Tatsächliche
Ergebnisse können aufgrund von Faktoren wie Protokollregeln,
Validatorbeteiligung, Marktvolatilität, Netzwerkleistung, Nutzung und Validator-
Transaktionsgebühren abweichen. Staking beinhaltet Risiken, einschließlich des
potenziellen Verlusts gestakter Vermögenswerte und angesammelter Rewards im
Falle von Slashing, Strafen, Smart-Contract-Schwachstellen,
Protokollausnutzungen oder anderen operativen Problemen.
Anleger sollten sich bewusst sein, dass Investitionen in Kryptowährungen mit
erheblichen Risiken verbunden sind, darunter unter anderem:
* Volatiliät: Die Preise von Krypto-Assets können erheblich schwanken.?
* Liquidität: Die Markttiefe und das Handelsvolumen können variieren, was sich
auf die Ausführung auswirken kann.??
* Verwahrung: Trotz der Verwahrung auf institutionellem Niveau können digitale
Vermögenswerte anfällig für Cyber-Bedrohungen sein.??
* Regulatorik: Krypto-Vermögenswerte und ihre Behandlung unterliegen sich
weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.??
* Markt: Allgemeine Marktbewegungen können sich auf den Wert des ETP
auswirken.?
Zwar besteht das Potenzial für erhebliche Gewinne, jedoch besteht das Risiko,
dass Sie einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Anlegern
wird empfohlen, vor einem Investment alle damit verbundenen Risiken, die auf
www.bitwisevinestments.eu (http://www.bitwisevinestments.eu) beschrieben sind,
sorgfältig zu prüfen.
- Ende -
Über Avalanche
Avalanche ist eine Blockchain-Plattform mit geringer Latenz, die für Entwickler
konzipiert wurde, die hohe Leistung in großem Maßstab benötigen. Die Architektur
des Netzwerks ermöglicht die Erstellung souveräner, effizienter und vollständig
interoperabler öffentlicher und privater Layer-1-Blockchains (L1), die den
Avalanche-Konsensmechanismus nutzen, um einen hohen Durchsatz und eine nahezu
sofortige Transaktionsfinalität zu erreichen. Die einfache und schnelle
Einführung einer L1 sowie die vielfältigen Möglichkeiten zur Anpassung der
Architektur machen Avalanche zur perfekten Umgebung für eine komponierbare
Multi-Chain-Zukunft.
Unterstützt von einer globalen Community aus Entwicklern und Validatoren bietet
Avalanche eine schnelle und kostengünstige Umgebung für die Erstellung
dezentraler Anwendungen (dApps). Mit ihrer Kombination aus Geschwindigkeit,
Flexibilität und Skalierbarkeit ist Avalanche die Plattform der Wahl für
Innovatoren, die die Grenzen der Blockchain-Technologie erweitern.
Über Bitwise
Bitwise ist einer der global führenden Krypto-Vermögensverwalter mit über 15
Milliarden USD an Kundengeldern. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und
institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan,
um die Chancen von Kryptowährungen zu erfassen und zu nutzen. Seit 2017 hat
Bitwise eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen bei der Verwaltung einer
breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen für ETPs, separat verwalteten
Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-Strategien - sowohl in den USA als auch in
Europa. In Europa hat Bitwise (vormals ETC Group) in den letzten vier Jahren
eine der umfangreichsten und innovativsten Produktfamilien von Krypto-ETPs
entwickelt, darunter Europas größtes und liquides Bitcoin-ETP. Diese
Produktfamilie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin
zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der
traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der
Vermögenswerte sicher offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern gelagert
werden. Unsere europäischen Produkte umfassen eine Palette von sorgfältig
strukturierten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle
Portfolio einfügen und ein ganzheitliches Exposure zur Anlageklasse Krypto
bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die wichtigsten europäischen
Börsen, wobei die Hauptnotierung auf Xetra erfolgt, der liquidesten Börse für
den ETF-Handel in Europa. Privatanleger profitieren von einem einfachen Zugang
über zahlreiche DIY-Broker in Verbindung mit unserer robusten und sicheren
physischen ETP-Struktur, die auch eine Auszahlfunktion beinhaltet.
Medienkontakt:
SCHWARZ Financial Communication
Frank Schwarz
Tel.: +49 611 580 2929 0
schwarz@schwarzfinancial.com
WICHTIGER HINWEIS:
Dieser Artikel stellt weder eine Anlageberatung dar, noch bildet er ein Angebot
oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten. Dieser Artikel dient
ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken, und es erfolgt weder
ausdrücklich noch implizit eine Zusicherung oder Garantie bezüglich der
Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der
darin enthaltenen Meinungen. Es wird davon abgeraten, Vertrauen in die Fairness,
Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin
enthaltenen Meinungen zu setzen. Beachten Sie bitte, dass es sich bei diesem
Artikel weder um eine Anlageberatung handelt noch um ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Erwerb von Finanzprodukten oder Kryptowerten.
KEINE ANLAGEBERATUNG. KAPITALVERLUSTRISIKO.
Bevor Sie in Krypto-Exchange Traded Products (?ETPs") investieren, sollten
potenzielle Anleger Folgendes berücksichtigen:
Potenzielle Anleger sollten unabhängigen Rat einholen und die relevanten
Informationen im Basisprospekt sowie in den endgültigen Bedingungen der ETPs
sorgfältig prüfen, insbesondere die Risikofaktoren. Die von der Bitwise Europe
GmbH emittierten ETPs sind ausschließlich für Personen geeignet, die über
Erfahrung mit Investitionen in Kryptowährungen verfügen. Bei ETPs handelt es
sich um Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Die Risiken einer
Investition sind im Basisprospekt und in den endgültigen Bedingungen
beschrieben, die unter www.bitwiseinvestments.eu verfügbar sind. Der
Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gebilligt. Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung der
Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Basisprospekts sind, erachtet
werden. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die von Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs zu investieren,
vollends zu verstehen. Das investierte Kapital ist gefährdet, und Verluste bis
zur Höhe des investierten Betrags sind möglich. Durch Kryptowährungen besicherte
ETPs sind äußerst volatile Anlagen, deren Wertentwicklung unvorhersehbar ist.
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige
Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs kann schwanken, sie bieten kein festes
Einkommen und entsprechen nicht genau der Wertentwicklung der zugrunde liegenden
Kryptowährung. Investitionen in ETPs sind mit zahlreichen Risiken verbunden,
darunter allgemeine Marktrisiken in Bezug auf den Basiswert, ungünstige
Preisbewegungen, Währungs-, Liquiditäts-, operationelle, rechtliche und
regulatorische Risiken.
Â°