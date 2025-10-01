GNW-News: Bitwise listet Avalanche Staking ETP auf Xetra und erweitert das Angebot an indexbasierten Staking-Strategien

^* Bitwise Avalanche Staking ETP bietet Anlegern einen Zugang, um an der

Wertentwicklung des AVAX-Tokens teilzuhaben sowie zusätzliche Staking-

Wer­bung Wer­bung

Erträge zu erzielen.

* Avalanche ist eine leistungsstarke Blockchain, die es Unternehmen

ermöglicht, ihre eigenen anpassbaren Netzwerke personalisiert zu managen und

gleichzeitig mit dem breiteren Krypto-Ökosystem verbunden zu bleiben.

* Staking: Das neue Produkt ergänzt die Palette Index-gebundener Staking-ETPs

von Bitwise, die auf unkomplizierte und optimierte Staking-Engagements

ausgelegt ist.

01. Oktober 2025. Frankfurt: Bitwise (https://bitwiseinvestments.eu/de/) gab

Wer­bung Wer­bung

heute die Einführung des Bitwise Avalanche Staking ETP (Ticker: AVNB; ISIN

DE000A4APQX6) an der Deutschen Börse Xetra bekannt. Das Produkt ermöglicht ein

Engagement an der Wertentwicklung des nativen Tokens AVAX und zielt darauf ab,

zusätzlich Staking-Erträge zu erzielen, ohne dass Anleger sich um die

technischen Aspekte des Prozesses kümmern müssen. Das ETP wurde mit dem Anspruch

entwickelt, institutionellen Standards zu genügen und zielt darauf ab, eine

Wer­bung Wer­bung

wettbewerbsfähige Lösung im Vergleich zu ähnlichen AVAX-Staking-Produkten

bereitzustellen.

Avalanche ist eine leistungsstarke Blockchain, die auf einem Konsensmechanismus

basiert, der es Unternehmen und Institutionen ermöglicht, dedizierte Blockchains

zu lancieren die auf Governance-, Compliance- und Leistungsanforderungen

zugeschnitten werden können. In den vergangenen Jahren wurde Avalanche verstärkt

in der Tokenisierung sowie in Pilotprojekten in den Bereichen

Finanzdienstleistungen, Zahlungsverkehr und Verbraucheranwendungen angewendet.

Das ETP ist vollständig hinterlegt und in Deutschland emittiert. Das

Investmentprodukt ist darauf ausgelegt, Staking-Renditen zu generieren, bei

niedriger Gesamtkostenquote für das Produkt (TER und weitere Staking-bezogene

Gebühren). Die Staking-Erträge werden täglich im ETP-Vermögen akkumuliert. Durch

die Referenzierung auf den CF AVAX Staked Return Index

(https://www.cfbenchmarks.com/data/indices/AVAXUSD_SRIC) als Benchmark

ermöglicht das Produkt Anlegern, die Performance nach Kosten und Gebühren im

Vergleich zum Marktstandard zu vergleichen.

Bradley Duke, Head of Europe bei Bitwise, sagte:?Wir freuen uns sehr über die

Einführung des Bitwise Avalanche Staking ETP, das Anlegern die Möglichkeit

bietet, über ein börsengehandeltes Total-Return-Produkt von den Kursbewegungen

von AVAX und zusätzlichen Staking-Erträgen zu profitieren. Avalanche gilt als

eine der führenden Layer-1-Blockchains und ist bekannt für seine Skalierbarkeit,

Energieeffizienz und schnelle Transaktionsabwicklung. Die Blockchain wird

zunehmend in Bereichen wie Zahlungsverkehr, tokenisierte Wertpapiere, Event-

Ticketing, Collectibles und Gaming eingesetzt. Diese Ergänzung des Bitwise-

Angebots an institutionellen Krypto-Anlagelösungen spiegelt unsere Mission

wider, die Chancen, die digitale Vermögenswerte bieten, durch hochwertige,

börsengehandelte Produkte zugänglich zu machen. Indem wir AVAX-Staking in das

ETP-Format integrieren, ermöglichen wir Anlegern so, am Wachstumspotenzial

teilzuhaben - mit dem Vertrauen in die Expertise von Bitwise und den

Sicherheitsvorkehrungen einer regulierten, transparenten Produktstruktur."

John Wu, President von Avalanche, fügte hinzu:?Bitwise hilft dabei,

traditionellen Investoren den Zugang zu Avalanche auf eine Weise zu ermöglichen,

die ihnen vertraut ist. Der Zugang über etablierte Marktstrukturen bietet einen

weiteren Weg in das Ökosystem, in dem Entwickler leistungsstarke Anwendungen in

den Bereichen Finanzen, Zahlungsverkehr, reale Vermögenswerte und darüber hinaus

entwickeln. Wir begrüßen alle Bemühungen, die es neuen Teilnehmern erleichtern,

sich mit der Technologie vertraut zu machen und zum Wachstum von Avalanche

beizutragen.

Das Bitwise Avalanche Staking ETP ist das fünfte Produkt, das als Teil der

europäischen Total Return-Produktpalette

(https://bitwiseinvestments.eu/de/products/#data-attr-group=overview) von

Bitwise aufgelegt wird. Zu diesem Angebot gehört auch das Bitwise Ethereum

Staking ETP (Ticker: ET32; ISIN DE000A3G90G9), dessen investiertes Kapital

kürzlich die Marke von 300 Millionen US-Dollar überschritten hat.

Staking ist eine Möglichkeit für Besitzer von Krypto-Assets, zusätzliche Erträge

zu erzielen. Dabei können Token-Inhaber Transaktionen im jeweiligen Netzwerk

validieren und so zu dessen Sicherheit und Zuverlässigkeit beitragen. Im

Gegenzug erhalten sie zusätzliche Token - sogenannte Staking-Prämien,

vergleichbar mit Dividenden an den Aktienmärkten. Das Bitwise Avalanche Staking

ETP bietet Anlegern eine vereinfachte Möglichkeit, von Staking-Prämien zu

profitieren, ohne sich direkt um die technischen Aspekte des Staking oder die

Verwahrung der Token kümmern zu müssen. Weitere Vorteile sind die tägliche

Liquidität und die Sicherheit, die sich aus der Cold Storage-Verwahrung der

Token durch einen professionellen institutionellen Verwahrer ergibt.

Anleger können Bitwise-ETPs wie Aktien oder ETFs über ein Wertpapierdepot kaufen

und verkaufen, ohne ein neues Konto oder eine Krypto-Wallet einrichten zu

müssen.

Wichtige Produktdaten

+---------------------------------+-------------------------------+

| ETP Name | Bitwise Avalanche Staking ETP |

+---------------------------------+-------------------------------+

| Ticker | AVNB |

+---------------------------------+-------------------------------+

| ISIN / WKN | DE000A4APQX6 / A4APQX |

+---------------------------------+-------------------------------+

| Index Benchmark | CF AVAX Staked Return Index |

+---------------------------------+-------------------------------+

| Erwartete Netto-Staking-Rendite | 4,83 %* |

+---------------------------------+-------------------------------+

| TER | 0,85 % p.a. |

+---------------------------------+-------------------------------+

* Die Netto-Staking-Rewards bezeichnen die Rendite, die durch das Staking der

Token-Vermögenswerte des ETP im Einklang mit dem Referenzwert erzielt wird, nach

Abzug der Staking-Service-Gebühr, jedoch vor Anwendung der jährlichen

Verwaltungsgebühr (TER 0,85 % p.a.). Der Emittent behält 33 % der insgesamt

generierten Staking-Rewards als Staking-Service-Gebühr ein. Diese Gebühr dient

zur Deckung der Betriebskosten für die Aufrechterhaltung der Staking-

Infrastruktur des ETP, einschließlich der Gebühren von Staking-Dienstleistern,

sowie zur Unterstützung des laufenden Managements des Staking-Prozesses. Die

Rewards werden dem ETP täglich gutgeschrieben und automatisch reinvestiert,

wodurch sich der Kryptowährungsanspruch pro ETP-Einheit im Laufe der Zeit

erhöht. Die Staking-Rate kann je nach Netzwerkbedingungen, Reward-Niveau und

allgemeiner Marktdynamik variieren. Wichtige Information: Die angegebenen

Staking-Rewards sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Tatsächliche

Ergebnisse können aufgrund von Faktoren wie Protokollregeln,

Validatorbeteiligung, Marktvolatilität, Netzwerkleistung, Nutzung und Validator-

Transaktionsgebühren abweichen. Staking beinhaltet Risiken, einschließlich des

potenziellen Verlusts gestakter Vermögenswerte und angesammelter Rewards im

Falle von Slashing, Strafen, Smart-Contract-Schwachstellen,

Protokollausnutzungen oder anderen operativen Problemen.

Anleger sollten sich bewusst sein, dass Investitionen in Kryptowährungen mit

erheblichen Risiken verbunden sind, darunter unter anderem:

* Volatiliät: Die Preise von Krypto-Assets können erheblich schwanken.?

* Liquidität: Die Markttiefe und das Handelsvolumen können variieren, was sich

auf die Ausführung auswirken kann.??

* Verwahrung: Trotz der Verwahrung auf institutionellem Niveau können digitale

Vermögenswerte anfällig für Cyber-Bedrohungen sein.??

* Regulatorik: Krypto-Vermögenswerte und ihre Behandlung unterliegen sich

weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.??

* Markt: Allgemeine Marktbewegungen können sich auf den Wert des ETP

auswirken.?

Zwar besteht das Potenzial für erhebliche Gewinne, jedoch besteht das Risiko,

dass Sie einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Anlegern

wird empfohlen, vor einem Investment alle damit verbundenen Risiken, die auf

www.bitwisevinestments.eu (http://www.bitwisevinestments.eu) beschrieben sind,

sorgfältig zu prüfen.

- Ende -

Über Avalanche

Avalanche ist eine Blockchain-Plattform mit geringer Latenz, die für Entwickler

konzipiert wurde, die hohe Leistung in großem Maßstab benötigen. Die Architektur

des Netzwerks ermöglicht die Erstellung souveräner, effizienter und vollständig

interoperabler öffentlicher und privater Layer-1-Blockchains (L1), die den

Avalanche-Konsensmechanismus nutzen, um einen hohen Durchsatz und eine nahezu

sofortige Transaktionsfinalität zu erreichen. Die einfache und schnelle

Einführung einer L1 sowie die vielfältigen Möglichkeiten zur Anpassung der

Architektur machen Avalanche zur perfekten Umgebung für eine komponierbare

Multi-Chain-Zukunft.

Unterstützt von einer globalen Community aus Entwicklern und Validatoren bietet

Avalanche eine schnelle und kostengünstige Umgebung für die Erstellung

dezentraler Anwendungen (dApps). Mit ihrer Kombination aus Geschwindigkeit,

Flexibilität und Skalierbarkeit ist Avalanche die Plattform der Wahl für

Innovatoren, die die Grenzen der Blockchain-Technologie erweitern.

Über Bitwise

Bitwise ist einer der global führenden Krypto-Vermögensverwalter mit über 15

Milliarden USD an Kundengeldern. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und

institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan,

um die Chancen von Kryptowährungen zu erfassen und zu nutzen. Seit 2017 hat

Bitwise eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen bei der Verwaltung einer

breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen für ETPs, separat verwalteten

Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-Strategien - sowohl in den USA als auch in

Europa. In Europa hat Bitwise (vormals ETC Group) in den letzten vier Jahren

eine der umfangreichsten und innovativsten Produktfamilien von Krypto-ETPs

entwickelt, darunter Europas größtes und liquides Bitcoin-ETP. Diese

Produktfamilie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin

zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der

traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der

Vermögenswerte sicher offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern gelagert

werden. Unsere europäischen Produkte umfassen eine Palette von sorgfältig

strukturierten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle

Portfolio einfügen und ein ganzheitliches Exposure zur Anlageklasse Krypto

bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die wichtigsten europäischen

Börsen, wobei die Hauptnotierung auf Xetra erfolgt, der liquidesten Börse für

den ETF-Handel in Europa. Privatanleger profitieren von einem einfachen Zugang

über zahlreiche DIY-Broker in Verbindung mit unserer robusten und sicheren

physischen ETP-Struktur, die auch eine Auszahlfunktion beinhaltet.

Medienkontakt:

SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 2929 0

schwarz@schwarzfinancial.com

WICHTIGER HINWEIS:

Dieser Artikel stellt weder eine Anlageberatung dar, noch bildet er ein Angebot

oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten. Dieser Artikel dient

ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken, und es erfolgt weder

ausdrücklich noch implizit eine Zusicherung oder Garantie bezüglich der

Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der

darin enthaltenen Meinungen. Es wird davon abgeraten, Vertrauen in die Fairness,

Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin

enthaltenen Meinungen zu setzen. Beachten Sie bitte, dass es sich bei diesem

Artikel weder um eine Anlageberatung handelt noch um ein Angebot oder eine

Aufforderung zum Erwerb von Finanzprodukten oder Kryptowerten.

KEINE ANLAGEBERATUNG. KAPITALVERLUSTRISIKO.

Bevor Sie in Krypto-Exchange Traded Products (?ETPs") investieren, sollten

potenzielle Anleger Folgendes berücksichtigen:

Potenzielle Anleger sollten unabhängigen Rat einholen und die relevanten

Informationen im Basisprospekt sowie in den endgültigen Bedingungen der ETPs

sorgfältig prüfen, insbesondere die Risikofaktoren. Die von der Bitwise Europe

GmbH emittierten ETPs sind ausschließlich für Personen geeignet, die über

Erfahrung mit Investitionen in Kryptowährungen verfügen. Bei ETPs handelt es

sich um Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Die Risiken einer

Investition sind im Basisprospekt und in den endgültigen Bedingungen

beschrieben, die unter www.bitwiseinvestments.eu verfügbar sind. Der

Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) gebilligt. Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung der

Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Basisprospekts sind, erachtet

werden. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt lesen, bevor sie eine

Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Entscheidung, in die von Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs zu investieren,

vollends zu verstehen. Das investierte Kapital ist gefährdet, und Verluste bis

zur Höhe des investierten Betrags sind möglich. Durch Kryptowährungen besicherte

ETPs sind äußerst volatile Anlagen, deren Wertentwicklung unvorhersehbar ist.

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige

Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs kann schwanken, sie bieten kein festes

Einkommen und entsprechen nicht genau der Wertentwicklung der zugrunde liegenden

Kryptowährung. Investitionen in ETPs sind mit zahlreichen Risiken verbunden,

darunter allgemeine Marktrisiken in Bezug auf den Basiswert, ungünstige

Preisbewegungen, Währungs-, Liquiditäts-, operationelle, rechtliche und

regulatorische Risiken.

Â°