GNW-News: Bitwise übernimmt Chorus One, einen Pionier im Bereich Staking-Infrastruktur, und erweitert die Multichain-Fähigkeiten von Bitwise Onchain Solutions
^24. Februar 2026. San Francisco: Bitwise Asset Management, Inc., der globale
Krypto-Vermögensverwalter mit über 15 Milliarden US-Dollar Assets-under-
Management, gibt die Übernahme von Chorus One bekannt, einem institutionellen
Staking-Anbieter, der über 2,2 Milliarden US-Dollar Vermögen verwaltet.
Chorus One wird Teil von Bitwise Onchain Solutions (?BOS"), der Staking-Sparte
von Bitwise, die gestakte Krypto-Assets im Wert von mehreren Milliarden Dollar
betreut. BOS bedient in erster Linie institutionelle Anleger, Family Offices und
Finanzplattformen, welche an Bitwise den treuhänderischen Ansatz, die
nachgewiesenen Zuverlässigkeit und die native technische Expertise schätzen. Die
Übernahme erweitert die Kompetenzen von BOS in mehreren Aspekten:
* Zusätzliche Staking-Kompetenz in über 30 Proof-of-Stake-Netzwerken, u.a. für
Solana, Hyperliquid, Monad, Avalanche, Sui, NEAR, Aptos, Tezos, TON
* Aufnahme von 60 erfahrenen Technologieexperten
* Neue Research-Kapazitäten hinsichtlich Protokolle und Governance
?Für unsere Kunden, die Krypto-Assets im Spot-Bereich halten, bietet Staking
potenzielle Wachstumsmöglichkeiten", erläutert Bitwise-CEO Hunter Horsley den
Hintergrund der Akquisition.?Ich freue mich sehr über diese Übernahme und bin
dem Chorus One-Team dankbar für das Vertrauen, das sie in uns setzen. Wir sind
überzeugt, dass Chorus One mit ihrer achtjährigen Erfolgsgeschichte über starke
Kompetenzen in den Bereichen Technologie und Forschung verfügt. Nun freuen wir
uns darauf, diese Fähigkeiten mit Bitwise Onchain Solutions zu verbinden."
Seit der Gründung im Jahr 2018 hat das Chorus One-Team aus Infrastruktur-
Experten und Researchern Beziehungen zu einem globalen Kundenstamm aufgebaut,
darunter Family Offices, vermögende Privatpersonen, Fonds, traditionelle
Finanzinstitute, Börsen, Verwahrstellen und dezentrale Protokolle.
?Das Team von Chorus One teilt unsere Leidenschaft für technische Präzision,
Open-Source-Beiträge und fundiertes Research", so Hong Kim, Chief Technology
Officer von Bitwise.?Mit der bereits vorhandenen Grundlage von Bitwise Onchain
Solutions soll die Integration von Chorus One das Angebot an unserer Kunden und
unser Engagement für branchenführende Infrastruktur und Research verbessern."
?Chorus One wurde auf der Idee gegründet, dass Investoren einen sicheren,
professionellen Zugang zur gesamten Proof-of-Stake-Landschaft verdienen",
bekräftigt Brian Crain, CEO und Mitbegründer von Chorus One.?Wir sind mit der
Überzeugung gestartet, dass Proof-of-Stake die Grundlage der digitalen
Wirtschaft werden würde. Mit unserer Bandbreite von nunmehr 50 Netzwerken, liegt
unser Hauptaugenmerk stets auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Performance. Dass
wir uns jetzt Bitwise anschließen, ist ein natürlicher Entwicklungsschritt; das
Unternehmen teilt unseren Fokus auf das Bedienen anspruchsvoller Bedürfnisse von
Anlegern. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit in der Onchain-Wirtschaft als
Teil dieses etablierten Unternehmens fortzusetzen."
Das Kernteam von Chorus One wird im Zuge der Übernahme zu Bitwise wechseln,
während Mitbegründer Brian Crain eine beratende Funktion einnehmen wird. Durch
diese Akquisition wächst das Team von Bitwise nun auf weltweit fast 200
Mitarbeiter und die Präsenz im Bereich der digitalen Vermögenswerte wird weiter
ausgebaut.
Keefe, Bruyette & Woods (KBW) fungierte bei dieser Übernahme als exklusiver
Berater von Chorus One.
Medienkontakt:
SCHWARZ Financial Communication
Frank Schwarz
Tel.: +49 611 580 2929 0
schwarz@schwarzfinancial.com (mailto:schwarz@schwarzfinancial.com)
JEA Associates
John McLeod
00 44 7886 920436
john@jeaassociates.com (mailto:john@jeaassociates.com)
Über Bitwise
Bitwise ist einer der weltweit führenden, auf Kryptowährungen spezialisierten
Vermögensverwalter mit mehr als 15 Milliarden US-Dollar an verwalteten
Kundengeldern. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und institutionellen
Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan, um die Chancen
von Kryptowährungen zu verstehen und zu nutzen. Seit 2017 hat Bitwise eine
Erfolgsbilanz bei der Verwaltung einer breiten Palette von Index- und aktiven
Lösungen über ETPs, separat verwaltete Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-
Strategien aufgestellt - sowohl in den USA als auch in Europa. Weitere
Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.com/eu
(http://www.bitwiseinvestments.com/eu)
WICHTIGER HINWEIS:
Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine
Anlageberatung dar. Die darin enthaltenen Meinungen sind die von Bitwise und
stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten
oder Kryptowährungen dar. Diese Pressemitteilung wird von der Bitwise Europe
GmbH (?BEU"), einer in Deutschland ansässigen Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, ausschließlich zu Informationszwecken und in Übereinstimmung mit allen
geltenden Gesetzen und Vorschriften herausgegeben. BEU gibt keine ausdrückliche
oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Fairness,
Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin
enthaltenen Meinungen. Es wird empfohlen, sich nicht auf die Fairness,
Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin
enthaltenen Meinungen zu verlassen. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte
möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen verfügbar sind oder ausschließlich
professionellen oder qualifizierten Anlegern angeboten werden, wie sie in den
geltenden Gesetzen und Vorschriften, einschließlich MiFID II (EU), dem Financial
Services and Markets Act (UK) und dem Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz
(FinSA), definiert sind. Anleger sollten sich vor jeder finanziellen
Entscheidung von ihren Rechts- oder Finanzberatern beraten lassen. Verweise auf
ISK beziehen sich nur auf die Verfügbarkeit von Kontowrappern und stellen keine
Steuerberatung dar. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen
Umständen ab und kann sich ändern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Website oder kontaktieren Sie uns direkt unter europe@bitwiseinvestments.com.
Die Meinungen sind die von Bitwise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie
können sich ändern und es gibt keine Garantie, dass sie eintreten werden.
Bevor Sie in Krypto-Exchange Traded Products (?ETPs") investieren, sollten
potenzielle Anleger Folgendes berücksichtigen:
Potenzielle Anleger sollten unabhängigen Rat einholen und die relevanten
Informationen im Basisprospekt sowie in den endgültigen Bedingungen der ETPs
sorgfältig prüfen, insbesondere die Risikofaktoren. Die von der Bitwise Europe
GmbH emittierten ETPs sind ausschließlich für Personen geeignet, die über
Erfahrung mit Investitionen in Kryptowährungen verfügen. Bei ETPs handelt es
sich um Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Die Risiken einer
Investition sind im Basisprospekt und in den endgültigen Bedingungen
beschrieben, die unter www.bitwiseinvestments.eu verfügbar sind. Der
Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gebilligt. Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung der
Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Basisprospekts sind, erachtet
werden. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die von Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs zu investieren,
vollends zu verstehen. Das investierte Kapital ist gefährdet, und Verluste bis
zur Höhe des investierten Betrags sind möglich. Durch Kryptowährungen besicherte
ETPs sind äußerst volatile Anlagen, deren Wertentwicklung unvorhersehbar ist.
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige
Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs kann schwanken, sie bieten kein festes
Einkommen und entsprechen nicht genau der Wertentwicklung der zugrunde liegenden
Kryptowährung. Investitionen in ETPs sind mit zahlreichen Risiken verbunden,
darunter allgemeine Marktrisiken in Bezug auf den Basiswert, ungünstige
Preisbewegungen, Währungs-, Liquiditäts-, operationelle, rechtliche und
regulatorische Risiken.
