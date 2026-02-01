GNW-News: Bodor Laser veranstaltet jährliche Preisverleihung und Jahresauftakt auf dem neuen globalen Hauptsitz-Campus

^JINAN, China, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich der jährlichen

Preisverleihung und der Jahresauftaktveranstaltung versammelte Bodor Laser

Mitarbeiter aus dem gesamten Unternehmen im Dream Park, dem kürzlich

fertiggestellten Campus des globalen Hauptsitzes. Die Veranstaltung stand unter

dem Motto?Park & Dreams" und diente sowohl dem Rückblick auf die Erfolge des

Jahres 2025 als auch dem Startschuss für die nächste Entwicklungsphase des

Unternehmens.

Grundsatzrede des Vorsitzenden

In seiner Grundsatzrede skizzierte President Kong Jie das dem Dream Park

zugrundeliegende Konzept und bekräftigte das Engagement von Bodor Laser für

Innovation und nachhaltiges Wachstum. Von den ersten Produktionsstätten bis zur

vollen Inbetriebnahme des Dream Parks dauerte es 18 Jahre - ein Meilenstein, der

die langfristigen Investitionen in modernste Fertigung und globale

Geschäftstätigkeiten verdeutlicht.

Der Dream Park wurde als moderner Industriecampus konzipiert, der Produktion,

Forschung und Entwicklung sowie Büroflächen mit intelligenten Managementsystemen

und Mitarbeitereinrichtungen in einem ganzheitlichen Layout vereint. Der Campus

soll die betriebliche Effizienz steigern und gleichzeitig ein kollaboratives und

menschenzentriertes Arbeitsumfeld fördern.

Ungeachtet des schwierigen globalen Marktumfelds konnte Bodor Laser im Jahr

2025 eine solide Leistung vorweisen und übertraf seine Jahresziele. Das

Unternehmen ist laut dem Qianzhan Industry Research Institute im sechsten Jahr

in Folge (2019-2024) weltweit der führende Hersteller von

Faserlaserschneidmaschinen (ab 1.000 W). Im vergangenen Jahr wurden mehr als

10.000 Maschinen aus der?DreamSpace Super Factory" ausgeliefert sowie die

Produktionskapazität und Betriebseffizienz weiter gesteigert.

Zu den weiteren Meilensteinen des Jahres zählte die Eröffnung der Südchina-

Zentrale in Shenzhen, die Erweiterung des Portfolios im Bereich der Blech- und

Rohrlaserschnitte und ein komplettes Angebot an Schweißlösungen. Zudem erhielt

das Unternehmen drei Red Dot Design Awards, einschließlich der höchsten

Auszeichnung?Best of the Best". Parallel dazu startete das Unternehmen

weitreichende KI-Initiativen und entwickelte einen eigenen KI-Agenten, um die

Integration intelligenter Fertigungsprozesse massiv zu beschleunigen.

Was die Zukunft betrifft, so wurde das Jahr 2026 als ein entscheidendes Jahr

definiert. Das Unternehmen hat sich ein Umsatzziel von 4,6 Milliarden RMB

gesetzt und plant, die globale Vertriebsführerschaft weiter zu festigen,

Produktportfolios zu modernisieren, Vertriebskanäle zu stärken und

Innovationssysteme auszubauen, um das langfristige strategische Wachstum zu

stützen.

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden in 19 Kategorien fast 300 Mitarbeiter für

ihre herausragenden Leistungen geehrt. Zudem wurden 27 Mitarbeiter für ihre

zehnjährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet. Nachdem der Dream Park nun

vollständig in Betrieb ist, plant Bodor Laser die Zusammenarbeit zwischen

Forschung, Produktion und dem globalen Vertrieb zu intensivieren, um die

intelligente Fertigung auf internationaler Ebene voranzubringen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4582890b-fad3-

461b-951c-afb07560bad2

Kontakt

Bodor Laser

www.bodor.com

Jack Thompson

info@bodor.comÂ°