GNW-News: CEA stellt den Themenflug "Spanische Kunstsaison - Wolkenreise" für die neue Strecke Shanghai-Barcelona vor

^SHANGHAI, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines (CEA)

eröffnet seine internationale Route Shanghai-Barcelona offiziell am

26. September 2025. Die Flüge MU249 und MU250 bedienen vier Hin- und Rückflüge

pro Woche, jeweils dienstags, donnerstags, freitags und sonntags. Diese Route

verbindet nicht nur zwei Weltstädte, sondern bietet Reisenden auch ein

reibungsloses und bequemes Flugerlebnis.

CEA Unveils "Spanish Art Season Cloud Journey" Themed Flight for the Inaugural

"Shanghai-Barcelona" Route (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4357/ger)

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link

klicken. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4357/eng)

Um die Vorfreude zu steigern, hat CEA jüngst den Themenflug?Spanische

Kunstsaison - Wolkenreise" eingeführt. Die Kabinenausstattung des Langstrecken-

Großraumflugzeugs Airbus A350 verbindet auf harmonische Weise die klassischen

künstlerischen Elemente der Architektur von Antoni Gaudí in Barcelona mit dem

jahrhundertealten architektonischen Charme des Bund in Shanghai. Ikonische

Elemente wie die Säulen der Sagrada Família, die wellenförmige Fassade der Casa

Milà und die fantastischen, knochenartigen Säulen der Casa Batlló wurden in die

Wandverkleidung und die Beklebung der Gepäckfächer integriert, sodass die

Passagiere auf ihrer Reise durch die Wolken in die architektonischen Wunder

Barcelonas eintauchen können.

Der Themenflug wird am 26. September erstmals auf der Route Shanghai-Barcelona

angeboten und schlägt eine kulturelle Brücke vom?Wolkenerlebnis" bis zu den

?Erkundungen vor Ort". Zukünftig wird er auf weiteren nationalen und

internationalen Strecken angeboten, um noch mehr Reisenden einzigartige

Flugerlebnisse zu bieten.

Zusätzlich zu den Themenflügen hat CEA auch Themenbusse in der Innenstadt von

Shanghai eingeführt, die wichtige Bereiche des Stadtzentrums abdecken und

während der gesamten Fahrt künstlerischen Ausdruck mit urbaner Mobilität

verbinden. Reisende, die Fotos dieser Themenflüge oder -busse teilen, können an

einer offiziellen Online-Check-in-Kampagne teilnehmen und haben die Chance,

Überraschungsgeschenke wie Ausstellungstickets und kulturelle Kreativprodukte zu

gewinnen.

Die Einführung fällt mit dem 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer

Beziehungen zwischen China und der Europäischen Union sowie dem 20. Jahrestag

der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Spanien zusammen.

Tickets für die Strecke Shanghai-Barcelona sind derzeit über alle

Vertriebskanäle erhältlich. Zuvor hatte CEA sein europäisches Streckennetz um

mehrere neue Verbindungen erweitert, um der Nachfrage während der sommerlichen

Spitzenreisezeit gerecht zu werden. Am 17. Juli wurde die Strecke

Shanghai-Kopenhagen, am 20. Juni die Strecke Shanghai-Mailand und am 16. Juni

die Strecke Shanghai-Genf in Betrieb genommen. Derzeit bietet CEA Flüge in

15 europäische Städte an, darunter Paris, Frankfurt, Amsterdam, Madrid, London

und Rom.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.ceair.com/

Quelle: China Eastern Airlines

Ansprechpartner: Fang Ying

Tel.: 00862122331470

E-Mail: fangying@ceair.com

Kontaktperson: Frau Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°