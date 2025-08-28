GNW-News: CEA stellt den Themenflug "Spanische Kunstsaison - Wolkenreise" für die neue Strecke Shanghai-Barcelona vor
^SHANGHAI, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines (CEA)
eröffnet seine internationale Route Shanghai-Barcelona offiziell am
26. September 2025. Die Flüge MU249 und MU250 bedienen vier Hin- und Rückflüge
pro Woche, jeweils dienstags, donnerstags, freitags und sonntags. Diese Route
verbindet nicht nur zwei Weltstädte, sondern bietet Reisenden auch ein
reibungsloses und bequemes Flugerlebnis.
CEA Unveils "Spanish Art Season Cloud Journey" Themed Flight for the Inaugural
"Shanghai-Barcelona" Route (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4357/ger)
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link
klicken. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4357/eng)
Um die Vorfreude zu steigern, hat CEA jüngst den Themenflug?Spanische
Kunstsaison - Wolkenreise" eingeführt. Die Kabinenausstattung des Langstrecken-
Großraumflugzeugs Airbus A350 verbindet auf harmonische Weise die klassischen
künstlerischen Elemente der Architektur von Antoni Gaudí in Barcelona mit dem
jahrhundertealten architektonischen Charme des Bund in Shanghai. Ikonische
Elemente wie die Säulen der Sagrada Família, die wellenförmige Fassade der Casa
Milà und die fantastischen, knochenartigen Säulen der Casa Batlló wurden in die
Wandverkleidung und die Beklebung der Gepäckfächer integriert, sodass die
Passagiere auf ihrer Reise durch die Wolken in die architektonischen Wunder
Barcelonas eintauchen können.
Der Themenflug wird am 26. September erstmals auf der Route Shanghai-Barcelona
angeboten und schlägt eine kulturelle Brücke vom?Wolkenerlebnis" bis zu den
?Erkundungen vor Ort". Zukünftig wird er auf weiteren nationalen und
internationalen Strecken angeboten, um noch mehr Reisenden einzigartige
Flugerlebnisse zu bieten.
Zusätzlich zu den Themenflügen hat CEA auch Themenbusse in der Innenstadt von
Shanghai eingeführt, die wichtige Bereiche des Stadtzentrums abdecken und
während der gesamten Fahrt künstlerischen Ausdruck mit urbaner Mobilität
verbinden. Reisende, die Fotos dieser Themenflüge oder -busse teilen, können an
einer offiziellen Online-Check-in-Kampagne teilnehmen und haben die Chance,
Überraschungsgeschenke wie Ausstellungstickets und kulturelle Kreativprodukte zu
gewinnen.
Die Einführung fällt mit dem 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer
Beziehungen zwischen China und der Europäischen Union sowie dem 20. Jahrestag
der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Spanien zusammen.
Tickets für die Strecke Shanghai-Barcelona sind derzeit über alle
Vertriebskanäle erhältlich. Zuvor hatte CEA sein europäisches Streckennetz um
mehrere neue Verbindungen erweitert, um der Nachfrage während der sommerlichen
Spitzenreisezeit gerecht zu werden. Am 17. Juli wurde die Strecke
Shanghai-Kopenhagen, am 20. Juni die Strecke Shanghai-Mailand und am 16. Juni
die Strecke Shanghai-Genf in Betrieb genommen. Derzeit bietet CEA Flüge in
15 europäische Städte an, darunter Paris, Frankfurt, Amsterdam, Madrid, London
und Rom.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.ceair.com/
Quelle: China Eastern Airlines
Ansprechpartner: Fang Ying
Tel.: 00862122331470
E-Mail: fangying@ceair.com
Kontaktperson: Frau Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°