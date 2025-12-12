GNW-News: China Eastern Airlines eröffnet eine neue Flugroute "Shanghai-Auckland-Buenos Aires" und schlägt damit eine "Luftbrücke" über den Pazifik
^SHANGHAI, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines (CEA,
http://www.ceair.com/) hat am 4. Dezember ihre neue Strecke Shanghai-Auckland-
Buenos Aires eingeweiht. Der Jungfernflug, durchgeführt mit einem Flugzeug von
CEA, das im Design?Chinesisches Nationalmuseum" gestaltet war, beförderte 282
Passagiere auf einer 20.000 Kilometer langen Reise. Die neue Route markiert den
ersten Direktflug von Shanghai in eine südamerikanische Großstadt und eröffnet
damit einen neuen?Korridor Richtung Süden" über den Pazifik, der eine
Alternative zu den traditionellen Umsteigeverbindungen über Europa oder
Nordamerika bietet. Die Reise, die zuvor bis zu 30 Stunden dauern konnte,
verkürzt sich nun auf etwa 25 Stunden und stellt damit einen neuen Rekord für
den längsten kommerziellen Nonstop-Flug der Welt auf.
CEA bedient die Strecke mit Großraumflugzeugen des Typs Boeing 777-300ER. Flug
MU745 (Shanghai-Buenos Aires) startet montags und donnerstags, während Flug
MU746 dienstags und freitags zurückkehrt. Die Lackierung?Chinesisches
Nationalmuseum", die gemeinsam von CEA und dem Chinesischen Nationalmuseum
entworfen wurde, enthält Motive, die von den ikonischen Artefakten des Museums
inspiriert sind, was ihr den Spitznamen?eine Kunstgalerie im Himmel"
einbrachte.
Vor dem Abflug veranstaltete CEA eine kurze Eröffnungszeremonie am
internationalen Flughafen Shanghai Pudong, die Dekorationen im argentinischen
Stil und Erinnerungsgeschenke umfasste. Die Passagiere des Jungfernflugs
genossen spezielle Getränke im südamerikanischen und chinesischen Stil sowie
argentinische Gerichte, darunter gekühlte argentinische rote Garnelen, M5-Steak
und Brathähnchen. CEA hat sein internationales Serviceangebot erweitert, indem
es eine spanischsprachige Hotline (+86-21-20695530) eingerichtet hat, um
Reisenden umfassende Unterstützung während des gesamten Reiseprozesses zu
bieten.
Über einen neuen Luftkorridor hinaus verbindet die Route drei Kontinente.
Nachdem CEA die Rechte der fünften Freiheit der Luft erhalten hat, kann das
Unternehmen Passagier- und Frachttransfers in Auckland ohne Flugzeugwechsel
abwickeln und so den Handel zwischen China, Neuseeland und Argentinien
erleichtern. Die Fluggesellschaft hat außerdem einen direkten Lieferkanal für
Kühltransporte von Argentinien nach China eingerichtet. Auf dem Rückflug
transportierte das Flugzeug 2,1 Tonnen argentinische Kirschen und 10,5 Tonnen
frischen chilenischen Lachs nach China. Es wird erwartet, dass die Route auch
die komplementären Jahreszeiten zwischen der Nord- und der Südhalbkugel nutzt
und Reisende dazu anregt, gegensätzliche Klimazonen und Landschaften auf der
anderen Seite des Globus zu erleben. Dies wird dem kulturellen Austausch
zwischen dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika neue Impulse verleihen
und eine?Luftbrücke" über den Pazifik schlagen.
