DAX24.425 +0,5%Est505.787 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +1,8%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.646 -0,2%Euro1,1732 -0,1%Öl61,73 +0,3%Gold4.312 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 TUI TUAG50 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen stärker -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS im Fokus
Top News
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral
lululemon-Aktie +10%: Führungswechsel, Aktienrückkauf und Bilanz sorgen für Anlegerfreude lululemon-Aktie +10%: Führungswechsel, Aktienrückkauf und Bilanz sorgen für Anlegerfreude
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

GNW-News: China Eastern Airlines eröffnet eine neue Flugroute "Shanghai-Auckland-Buenos Aires" und schlägt damit eine "Luftbrücke" über den Pazifik

12.12.25 09:32 Uhr

^SHANGHAI, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines (CEA,

http://www.ceair.com/) hat am 4. Dezember ihre neue Strecke Shanghai-Auckland-

Wer­bung

Buenos Aires eingeweiht. Der Jungfernflug, durchgeführt mit einem Flugzeug von

CEA, das im Design?Chinesisches Nationalmuseum" gestaltet war, beförderte 282

Passagiere auf einer 20.000 Kilometer langen Reise. Die neue Route markiert den

ersten Direktflug von Shanghai in eine südamerikanische Großstadt und eröffnet

damit einen neuen?Korridor Richtung Süden" über den Pazifik, der eine

Alternative zu den traditionellen Umsteigeverbindungen über Europa oder

Wer­bung

Nordamerika bietet. Die Reise, die zuvor bis zu 30 Stunden dauern konnte,

verkürzt sich nun auf etwa 25 Stunden und stellt damit einen neuen Rekord für

den längsten kommerziellen Nonstop-Flug der Welt auf.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4819/eng)

CEA bedient die Strecke mit Großraumflugzeugen des Typs Boeing 777-300ER. Flug

Wer­bung

MU745 (Shanghai-Buenos Aires) startet montags und donnerstags, während Flug

MU746 dienstags und freitags zurückkehrt. Die Lackierung?Chinesisches

Nationalmuseum", die gemeinsam von CEA und dem Chinesischen Nationalmuseum

entworfen wurde, enthält Motive, die von den ikonischen Artefakten des Museums

inspiriert sind, was ihr den Spitznamen?eine Kunstgalerie im Himmel"

einbrachte.

Vor dem Abflug veranstaltete CEA eine kurze Eröffnungszeremonie am

internationalen Flughafen Shanghai Pudong, die Dekorationen im argentinischen

Stil und Erinnerungsgeschenke umfasste. Die Passagiere des Jungfernflugs

genossen spezielle Getränke im südamerikanischen und chinesischen Stil sowie

argentinische Gerichte, darunter gekühlte argentinische rote Garnelen, M5-Steak

und Brathähnchen. CEA hat sein internationales Serviceangebot erweitert, indem

es eine spanischsprachige Hotline (+86-21-20695530) eingerichtet hat, um

Reisenden umfassende Unterstützung während des gesamten Reiseprozesses zu

bieten.

Über einen neuen Luftkorridor hinaus verbindet die Route drei Kontinente.

Nachdem CEA die Rechte der fünften Freiheit der Luft erhalten hat, kann das

Unternehmen Passagier- und Frachttransfers in Auckland ohne Flugzeugwechsel

abwickeln und so den Handel zwischen China, Neuseeland und Argentinien

erleichtern. Die Fluggesellschaft hat außerdem einen direkten Lieferkanal für

Kühltransporte von Argentinien nach China eingerichtet. Auf dem Rückflug

transportierte das Flugzeug 2,1 Tonnen argentinische Kirschen und 10,5 Tonnen

frischen chilenischen Lachs nach China. Es wird erwartet, dass die Route auch

die komplementären Jahreszeiten zwischen der Nord- und der Südhalbkugel nutzt

und Reisende dazu anregt, gegensätzliche Klimazonen und Landschaften auf der

anderen Seite des Globus zu erleben. Dies wird dem kulturellen Austausch

zwischen dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika neue Impulse verleihen

und eine?Luftbrücke" über den Pazifik schlagen.

Kontakt: Fang Ying

Tel.: 00862122331470

E-Mail: fangying@ceair.com (mailto:fangying@ceair.com)

Quelle: China Eastern Airlines

Â°