GNW-News: Coventry und Alan Buerger beantragen die Abweisung der Abacus-Klage
^FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry First
LLC (?Coventry") und sein Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender Alan H. Buerger
gaben heute bekannt, dass sie einen Antrag auf Abweisung der Klage gestellt
haben, die Abacus Global Management, Inc. (?Abacus") am 29. August 2025 beim US-
Bezirksgericht für den mittleren Bezirk von Florida eingereicht hatte. Der
vollständige Antrag auf Abweisung ist hier
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4500363-
1&h=2236474965&u=https%3A%2F%2Fwww.coventry.com%2Fmtd%2F&a=here) zu finden.
In der Klagebegründung bringen Coventry und Herr Buerger ihre Ansicht zum
Ausdruck, dass die Klage von Abacus ein Versuch ist, eine verfassungsrechtlich
geschützte Debatte zu unterbinden. Wie es in dem Antrag heißt:
?Der erste Zusatzartikel zum Verfassungszusatz drückt 'ein tiefes nationales
Bekenntnis zu dem Grundsatz aus, dass die Debatte über öffentliche
Angelegenheiten ungehemmt, lebhaft und offen geführt werden sollte'. Abacus
versucht jedoch, dieses Prinzip umzustoßen. Angesichts der Kritik an den von ihr
selbst verursachten schwerwiegenden Problemen hat Abacus diese unbegründete
Klage eingereicht, um diejenigen mundtot zu machen, die die Wahrheit aufgezeigt
oder ihre verfassungsmäßig geschützten Meinungen geäußert haben. Das ist so
nicht rechtens."
Der Antrag hebt auch hervor, dass Abacus in Lapetus Solutions, Inc. (?Lapetus")
als seinen wichtigsten Anbieter für Lebenserwartungsdaten investiert und sich
stark auf dieses Unternehmen verlassen hat - Lapetus hat jedoch öffentlich
bekannt gegeben, dass es alle Aktivitäten zum 31. August 2025 einstellen wird.
Diese Entwicklung unterstreicht die Bedenken, die hinsichtlich der Praktiken von
Abacus geäußert wurden, sowie die Bedeutung einer offenen Debatte über die
Lebensversicherungsbranche.
?Die Beschwerde von Abacus ist ein Versuch, die lebhafte Debatte über wichtige
Themen, die die Lebensversicherungsbranche betreffen, darunter die
Zuverlässigkeit von Schätzungen zur Lebenserwartung, zu unterbinden", so Herr
Buerger.?Transparente Offenlegungen fördern die Interessen von Anlegern,
Aufsichtsbehörden und dem gesamten Markt für Lebensversicherungsabwicklungen,
und der Erste Verfassungszusatz schützt das Recht, Meinungen und Bedenken zu
äußern, insbesondere in Angelegenheiten von solch öffentlichem Interesse."
Über Coventry
Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für
Lebensversicherungen. Seit mehr als 20 Jahren treiben wir die Branche voran und
erweitern die Möglichkeiten für Lebensversicherungsnehmer. Die umfassende
Erfahrung von Coventry in Verbindung mit einem starken Engagement für
Verbraucherrechte macht Coventry zum klaren Marktführer. Diese Position nutzen
wir, um die Branchenstandards anzuheben und die Auswahlmöglichkeiten für
Verbraucher zu erweitern. Bis heute haben wir mehr als 6 Milliarden Dollar an
Versicherungsnehmer ausgezahlt, die ihre Policen nicht mehr benötigen. Weitere
Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.
