GNW-News: Coventry und Alan Buerger beantragen die Abweisung der Abacus-Klage

^FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry First

LLC (?Coventry") und sein Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender Alan H. Buerger

gaben heute bekannt, dass sie einen Antrag auf Abweisung der Klage gestellt

haben, die Abacus Global Management, Inc. (?Abacus") am 29. August 2025 beim US-

Bezirksgericht für den mittleren Bezirk von Florida eingereicht hatte. Der

vollständige Antrag auf Abweisung ist hier

(https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4500363-

1&h=2236474965&u=https%3A%2F%2Fwww.coventry.com%2Fmtd%2F&a=here) zu finden.

In der Klagebegründung bringen Coventry und Herr Buerger ihre Ansicht zum

Ausdruck, dass die Klage von Abacus ein Versuch ist, eine verfassungsrechtlich

geschützte Debatte zu unterbinden. Wie es in dem Antrag heißt:

?Der erste Zusatzartikel zum Verfassungszusatz drückt 'ein tiefes nationales

Bekenntnis zu dem Grundsatz aus, dass die Debatte über öffentliche

Angelegenheiten ungehemmt, lebhaft und offen geführt werden sollte'. Abacus

versucht jedoch, dieses Prinzip umzustoßen. Angesichts der Kritik an den von ihr

selbst verursachten schwerwiegenden Problemen hat Abacus diese unbegründete

Klage eingereicht, um diejenigen mundtot zu machen, die die Wahrheit aufgezeigt

oder ihre verfassungsmäßig geschützten Meinungen geäußert haben. Das ist so

nicht rechtens."

Der Antrag hebt auch hervor, dass Abacus in Lapetus Solutions, Inc. (?Lapetus")

als seinen wichtigsten Anbieter für Lebenserwartungsdaten investiert und sich

stark auf dieses Unternehmen verlassen hat - Lapetus hat jedoch öffentlich

bekannt gegeben, dass es alle Aktivitäten zum 31. August 2025 einstellen wird.

Diese Entwicklung unterstreicht die Bedenken, die hinsichtlich der Praktiken von

Abacus geäußert wurden, sowie die Bedeutung einer offenen Debatte über die

Lebensversicherungsbranche.

?Die Beschwerde von Abacus ist ein Versuch, die lebhafte Debatte über wichtige

Themen, die die Lebensversicherungsbranche betreffen, darunter die

Zuverlässigkeit von Schätzungen zur Lebenserwartung, zu unterbinden", so Herr

Buerger.?Transparente Offenlegungen fördern die Interessen von Anlegern,

Aufsichtsbehörden und dem gesamten Markt für Lebensversicherungsabwicklungen,

und der Erste Verfassungszusatz schützt das Recht, Meinungen und Bedenken zu

äußern, insbesondere in Angelegenheiten von solch öffentlichem Interesse."

Über Coventry

Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für

Lebensversicherungen. Seit mehr als 20 Jahren treiben wir die Branche voran und

erweitern die Möglichkeiten für Lebensversicherungsnehmer. Die umfassende

Erfahrung von Coventry in Verbindung mit einem starken Engagement für

Verbraucherrechte macht Coventry zum klaren Marktführer. Diese Position nutzen

wir, um die Branchenstandards anzuheben und die Auswahlmöglichkeiten für

Verbraucher zu erweitern. Bis heute haben wir mehr als 6 Milliarden Dollar an

Versicherungsnehmer ausgezahlt, die ihre Policen nicht mehr benötigen. Weitere

Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.

