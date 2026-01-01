GNW-News: Dictador ernennt Will Smith zum Global Artistic Director und schlägt damit ein visionäres neues Kapitel für den Premiumrum-Hersteller auf
^MIKO?ÓW, Polen, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dictador, Kolumbiens
legendäre Luxusrum-Manufaktur, gibt die Ernennung von Will Smith zum Global
Artistic Director bekannt. Diese Entscheidung markiert einen entscheidenden
Wendepunkt in der Entwicklung der Marke an der Schnittstelle von Kunst,
Storytelling und exklusivem Rum.
Die Zusammenarbeit mit Smith ist mehr als nur eine traditionelle
Markenpartnerschaft - sie stellt vielmehr eine kreative Allianz dar, die darauf
ausgerichtet ist, die globale kulturelle Interaktion von Dictador maßgeblich
mitzugestalten. Als Global Artistic Director wird Smith seine kreative Vision,
Energie und Leidenschaft einbringen, um mutige Markenmomente zu gestalten und
disziplinübergreifende Kooperationen zu fördern. Er lädt Künstler
verschiedenster Sparten - von Film und Musik bis hin zur bildenden Kunst - dazu
ein, an einem Ort des kreativen Austauschs zusammenzukommen, was Dictador als
?den Tisch" bezeichnet.
?Hier geht es nicht darum, Werbung für eine Flasche zu machen", meint Will
Smith.?Es geht darum, Raum zu schaffen. Als ich Mariusz und das Team von
Dictador zum ersten Mal traf, spürte ich ihren Respekt vor dem Erbe und ihren
unerschrockenen Drang, auf künstlerischem Wege wertvolle Geschichten zu
erzählen. Dictador produziert nicht einfach nur Rum - sie erschaffen Kultur. Das
ist ein Tisch, an dem ich gerne Platz nehmen wollte."
Smiths Verbindung zur Marke begann bereits vor Jahren in Cartagena, wo der
Rhythmus der Stadt und die dort hergestellte Spirituose einen bleibenden
Eindruck bei ihm hinterließen. Immer wieder wurde er auf Dictador an Orten
aufmerksam, die für ihn von Bedeutung waren, was schließlich zu Gesprächen mit
Mariusz Jawoszek, dem visionären CEO von Dictador, führte. Dieser Austausch, in
dessen Mittelpunkt Kreativität, Transformation und Innovation standen, legte den
Grundstein für diese Partnerschaft.
Gleich zu Beginn tauchte Smith vollständig in die Marke ein und nahm an
Workshops, kreativen Brainstormings und speziellen Projekten wie?The Game
Changer" teil. Da Dictador sich aktuell in einer Phase beschleunigten Wachstums
befindet - insbesondere in den USA -, stößt Smith zu einem strategisch
entscheidenden Zeitpunkt zum Team.
?Will verkörpert genau jenen rebellischen, dynamischen Geist, der Dictador
auszeichnet", so Mariusz Jawoszek, CEO von Dictador.?Seit über 110 Jahren wird
unser Rum in Kolumbien nach traditionellen Methoden hergestellt. Allerdings
entwickelt sich die Art und Weise, wie wir unsere Geschichte erzählen, weiter.
Heute ist dafür mein Partner und Master Blender Hernan Parra zuständig. Mit Will
an unserer Seite präsentieren wir unser Erbe durch eine neue kulturelle Linse -
eine, die inspiriert, herausfordert und eine neue Generation anspricht."
Inzwischen wird die Marke in 80 Ländern auf fünf Kontinenten vertrieben und
setzt immer wieder neue Maßstäbe für eine Spirituosenmarke.
Als weltweit erste?Art House Spirit"-Marke lässt Dictador seit langem die
Grenzen zwischen Handwerkskunst und Kreativität verschwimmen. Von der?Totem
Collection", die in Zusammenarbeit mit indigenen Handwerkern in Mexiko und
Kolumbien entwickelt wurde, bis hin zu Kooperationen mit Künstlern wie Richard
Orlinski, Lalique, Mariusz Waras M-City und Tomasz Górnicki verwandelt Dictador
Rum in ein Medium für kulturellen Ausdruck. Die Marke schrieb zudem bei
Sotheby's Geschichte, indem sie Weltrekorde für die teuerste jemals verkaufte
Rumflasche sowie das teuerste Rumfass aufstellte.
Die Ernennung von Smith formalisiert seine Rolle als Gastgeber an diesem
?Tisch": Er führt Künstler zusammen, stärkt kreative Stimmen und unterstützt
Dictador dabei, die Konventionen der Branche weiterhin zu sprengen.
?Nachdem ich jahrelang in den Bereichen Film, Musik und Storytelling tätig war,
war ich auf der Suche nach einer tiefergehenden kreativen Ausdrucksform", fügte
Smith hinzu.?Dictadors furchtlose Verschmelzung von Kunst und Handwerk hat mich
genau im richtigen Moment gefunden. Jetzt ist es an der Zeit, weitere Künstler
in diese Familie einzuladen und zu sehen, was wir gemeinsam erschaffen können."
Gemeinsam verfolgen Dictador und Will Smith das Ziel, bestehende Muster zu
durchbrechen, Erwartungen neu zu definieren und die Spielregeln zu verändern -
und läuten damit eine Ära ein, in der Premiumrum zu einer lebendigen Plattform
für Kunst, Kultur und menschliche Verbindung wird.
Das Portfolio von Dictador ist über die offiziellen Online-Shops der Marke
erhältlich: us.dictador.com für Kunden in den Vereinigten Staaten und
dictador.com für Europa.
Medienpaket mit Bildmaterial für den Vertrieb: https://we.tl/t-YTHGUASG7n
Für Interviews mit der Geschäftsführung von Dictador oder um mehr über die
Kollektion der Marke zu erfahren, wenden Sie sich bitte an:
PR & Digital Marketing Manager
Natalie Grzyb natalie@dictador.com
Über Dictador @the_dictador
Dictador ist die ultimative Arthouse-Spirituosenmarke mit einem dynamischen und
rebellischen Charakter. Getragen vom kolumbianischen Erbe, würdigt Dictador die
Vergangenheit und strebt gleichzeitig danach, die Zukunft positiv zu
beeinflussen. Auf der Plattform?Art Distilled" führt Dictador überaus
innovative Produktinitiativen durch, darunter Kooperationen mit Künstlern wie
Lalique, Vhils, Richard Orlinski und Tomasz Gornicki sowie das?M-City Golden
Cities"-Flaschenprogramm, um die erste 1-Milliarde-Dollar-Kollektion bedeutender
Kunstwerke zu schaffen. Im Rahmen ihrer sozialen Verantwortung unterstützt,
kultiviert und schützt Dictador die Kunst und ihren Platz in der Natur durch
Initiativen wie die Totem-Stammeskunstserie oder die weltweit erste Graffiti-
Installation?Art Masters" im kolumbianischen
Dschungel. https://dictador.com/ und https://us.dictador.com/
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21102f6b-5efb-4612-b0e3-
083290a94844
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/466c82e5-a083-49d6-90e9-
de5611d8b9ab
Â°