GNW-News: EarlyHealth Group übernimmt CYB3R, das am schnellsten wachsende Cybersicherheitsunternehmen am Golf

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die

weltweit tätige EarlyHealth Group, ein Unternehmen für pharmazeutische

Wer­bung Wer­bung

Dienstleistungen und Life-Science-Lösungen, hat eine 50-prozentige Beteiligung

an CYB3R Limited erworben. CYB3R Limited ist eines der am schnellsten wachsenden

Cybersicherheitsunternehmen am Golf und hat seinen Sitz in Dubai. Durch diese

strategische Diversifizierung und branchenübergreifende Investition erlangt

CYB3R eine globale Präsenz und erweitert zugleich sein Angebot an

schlüsselfertigen Lösungen für die Life-Sciences-Branche sowie für

Wer­bung Wer­bung

Regierungsorganisationen.

Das von den Technologieunternehmern Alex Halsall und Jack Tupper gegründete

Unternehmen CYB3R hat durch die Sicherung kritischer Infrastrukturen und

sensibler Daten in regulierten Branchen im Nahen Osten und in Europa schnell an

Bedeutung gewonnen. Durch die Integration der CYB3R-Funktionen in die globale

EarlyHealth-Plattform werden die Partner ihre Aktivitäten international

Wer­bung Wer­bung

ausweiten und schlüsselfertige Lösungen anbieten, die klinische Studien,

institutionelle Programme und staatliche Initiativen schützen.

?Mit einem wachsenden Portfolio von 1.200 internationalen Unternehmen und

öffentlichen Organisationen markiert unsere Partnerschaft mit EarlyHealth den

nächsten Schritt bei der globalen Skalierung der Fähigkeiten von CYB3R sowie der

Bereitstellung maßgeschneiderter Cybersicherheitslösungen für unsere

Kernbranchen", sagte Alex Halsall, Chief Executive Officer von CYB3R.?Gemeinsam

werden wir einen neuen Maßstab für vertrauenswürdige, auf Compliance

ausgerichtete digitale Sicherheit setzen."

Um die Kontinuität in der Betreuung des bestehenden Kundenstamms zu

gewährleisten und gleichzeitig die Kapazitäten für die Erschließung neuer

globaler Märkte auszubauen, bleibt das Führungsteam von CYB3R nach der Übernahme

unverändert bestehen.

Die dritte Akquisition von EarlyHealth in diesem Jahr unterstreicht das

Bestreben des Unternehmens, einen globalen Mischkonzern an der Schnittstelle

zwischen Gesundheitswesen und digitaler Transformation aufzubauen. Dieser soll

innovative Lösungen anbieten, die den Zugang für Patienten verbessern, die

Branche stärken und die Fähigkeiten von Regierungen weltweit erweitern.

Über die EarlyHealth Group

Die EarlyHealth Group ist ein weltweit tätiges Pharma- und Life-Science-

Unternehmen, das in 60 Ländern in den Bereichen Fertigung, klinische Studien und

Marktzugang unterstützt. Die Gruppe arbeitet mit Biopharmaunternehmen,

Forschungseinrichtungen und Regierungen zusammen, um mithilfe konformer End-to-

End-Lösungen den Zugang zur Gesundheitsversorgung entlang der gesamten

Wertschöpfungskette zu verbessern.

Über CYB3R

CYB3R ist ein fortschrittliches Cybersicherheitsunternehmen mit Hauptsitz in

Dubai, das modernste SOC-Operationen, Managed Detection and Response (MDR),

Schwachstellentests und Compliance-Beratung anbietet. Mit einem starken Fokus

auf den Einsatz von KI zur Verbesserung der Sicherheitsreife, Governance,

Risikomanagement und Compliance (GRC) sowie des Datenschutzes bedient CYB3R

einen vielfältigen Kundenstamm. Zu diesem gehören Regierungsbehörden,

Gesundheitsdienstleister, Finanzinstitute, Bildungsnetzwerke und internationale

Dienstleister.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26f5855c-

3e3a-4fa3-875b-be4bf1bc69ad

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an EarlyHealth Group Communications: press@early-health.comÂ°