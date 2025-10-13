GNW-News: EarlyHealth Group übernimmt CYB3R, das am schnellsten wachsende Cybersicherheitsunternehmen am Golf
^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die
weltweit tätige EarlyHealth Group, ein Unternehmen für pharmazeutische
Dienstleistungen und Life-Science-Lösungen, hat eine 50-prozentige Beteiligung
an CYB3R Limited erworben. CYB3R Limited ist eines der am schnellsten wachsenden
Cybersicherheitsunternehmen am Golf und hat seinen Sitz in Dubai. Durch diese
strategische Diversifizierung und branchenübergreifende Investition erlangt
CYB3R eine globale Präsenz und erweitert zugleich sein Angebot an
schlüsselfertigen Lösungen für die Life-Sciences-Branche sowie für
Regierungsorganisationen.
Das von den Technologieunternehmern Alex Halsall und Jack Tupper gegründete
Unternehmen CYB3R hat durch die Sicherung kritischer Infrastrukturen und
sensibler Daten in regulierten Branchen im Nahen Osten und in Europa schnell an
Bedeutung gewonnen. Durch die Integration der CYB3R-Funktionen in die globale
EarlyHealth-Plattform werden die Partner ihre Aktivitäten international
ausweiten und schlüsselfertige Lösungen anbieten, die klinische Studien,
institutionelle Programme und staatliche Initiativen schützen.
?Mit einem wachsenden Portfolio von 1.200 internationalen Unternehmen und
öffentlichen Organisationen markiert unsere Partnerschaft mit EarlyHealth den
nächsten Schritt bei der globalen Skalierung der Fähigkeiten von CYB3R sowie der
Bereitstellung maßgeschneiderter Cybersicherheitslösungen für unsere
Kernbranchen", sagte Alex Halsall, Chief Executive Officer von CYB3R.?Gemeinsam
werden wir einen neuen Maßstab für vertrauenswürdige, auf Compliance
ausgerichtete digitale Sicherheit setzen."
Um die Kontinuität in der Betreuung des bestehenden Kundenstamms zu
gewährleisten und gleichzeitig die Kapazitäten für die Erschließung neuer
globaler Märkte auszubauen, bleibt das Führungsteam von CYB3R nach der Übernahme
unverändert bestehen.
Die dritte Akquisition von EarlyHealth in diesem Jahr unterstreicht das
Bestreben des Unternehmens, einen globalen Mischkonzern an der Schnittstelle
zwischen Gesundheitswesen und digitaler Transformation aufzubauen. Dieser soll
innovative Lösungen anbieten, die den Zugang für Patienten verbessern, die
Branche stärken und die Fähigkeiten von Regierungen weltweit erweitern.
Über die EarlyHealth Group
Die EarlyHealth Group ist ein weltweit tätiges Pharma- und Life-Science-
Unternehmen, das in 60 Ländern in den Bereichen Fertigung, klinische Studien und
Marktzugang unterstützt. Die Gruppe arbeitet mit Biopharmaunternehmen,
Forschungseinrichtungen und Regierungen zusammen, um mithilfe konformer End-to-
End-Lösungen den Zugang zur Gesundheitsversorgung entlang der gesamten
Wertschöpfungskette zu verbessern.
Über CYB3R
CYB3R ist ein fortschrittliches Cybersicherheitsunternehmen mit Hauptsitz in
Dubai, das modernste SOC-Operationen, Managed Detection and Response (MDR),
Schwachstellentests und Compliance-Beratung anbietet. Mit einem starken Fokus
auf den Einsatz von KI zur Verbesserung der Sicherheitsreife, Governance,
Risikomanagement und Compliance (GRC) sowie des Datenschutzes bedient CYB3R
einen vielfältigen Kundenstamm. Zu diesem gehören Regierungsbehörden,
Gesundheitsdienstleister, Finanzinstitute, Bildungsnetzwerke und internationale
Dienstleister.
Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an EarlyHealth Group Communications: press@early-health.comÂ°