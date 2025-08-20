GNW-News: Feintool erreicht Einigung mit Arbeitnehmervertretung in Sachsenheim zur Neuausrichtung der Business Unit Stamping Europe - Teilbetrieb in Sachsenh...
22. August 2025 - 18:00 Uhr
Feintool hat im Rahmen der Neuausrichtung der Business Unit Stamping Europe
einen wichtigen Meilenstein erreicht: Nach Abschluss der Konsultationen mit der
Arbeitnehmervertretung steht fest, dass die Aktivitäten für den Automobilbereich
wie geplant von Sachsenheim (Deutschland) in andere Werke verlagert werden. Am
Standort Sachsenheim bleibt jedoch ein Teilbetrieb bestehen, der sich künftig
auf Industrieanwendungen konzentriert.
Im Dezember 2024 hatte Feintool angekündigt, die Produktion von Rotoren und
Statoren für Elektromotoren in Europa neu aufzustellen. Hintergrund sind die
schwierigen Entwicklungen im Automobilsektor und den daraus resultierenden
Überkapazitäten sowie die anhaltende Schwäche im Industriegeschäft. Vorgesehen
war, die verlustbringende Produktion in Sachsenheim in andere Werke zu verlagern
und den Standort Sachsenheim zu schliessen. Auch das Werk in Jessen
(Deutschland) war in geringerem Ausmass von der Neuausrichtung betroffen.
Vereinbarung mit Arbeitnehmervertretung
Die jetzt erzielte Einigung sieht vor, dass der Standort Sachsenheim künftig in
reduziertem Umfang weitergeführt wird. Nach der Verlagerung der Aktivitäten für
den Automobilbereich in andere Werke liegt der Schwerpunkt in Sachsenheim
künftig auf dem Geschäft mit Komponenten für Industrieanwendungen. Nach
Abschluss der Restrukturierung werden damit an den geografisch nahen Standorten
Vaihingen und Sachsenheim voraussichtlich rund 230 Arbeitsplätze erhalten
bleiben. Diese Zahl liegt - bedingt durch natürliche Fluktuationen - leicht
unter der im Dezember genannten Zahl von rund 250 Arbeitsplätzen. Des Weiteren
schloss Feintool mit der Industriegewerkschaft Metall einen Haustarifvertrag ab,
nach welchem auch die bei Feintool verbleibenden Mitarbeitenden einen Beitrag
zur Sanierung des Unternehmens leisten werden.
Die Anpassung der Kapazitäten in der Business Unit Stamping Europe an die neue
Realität im europäischen Automobilsektor sollte 2026 abgeschlossen sein und wird
eine Rentabilitätsverbesserung ermöglichen.
Die im Februar 2025 kommunizierten finanziellen Auswirkungen des
Restrukturierungsprogramms bleiben unverändert. Für das gesamte Programm fallen
Restrukturierungskosten von rund CHF 47 Mio. an, die vollumfänglich im
Geschäftsjahr 2024 zurückgestellt und durch Abschreibungen zum Teil bereits
realisiert wurden. Die erwarteten jährlichen Einsparungen von CHF 15 Mio.
beziehen sich auf die Neuausrichtung der Business Unit Stamping Europe und
werden nach Abschluss der Umsetzung realisiert.
Sozialverträgliche Umsetzung
Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit der Arbeitnehmervertretung. Dabei
stehen sozialverträgliche Lösungen im Vordergrund. Betroffene Mitarbeitende
können zwischen einem Freiwilligenprogramm und einem Sozialplan wählen.
Strategischer Ausblick
Die Neuausrichtung der Business Unit Stamping Europe stärkt die
Wettbewerbsfähigkeit von Feintool und sichert die Zukunftsfähigkeit des
Unternehmens in Europa.
Lars Reich, CEO Feintool:?Mit der Einigung haben wir eine wichtige Etappe im
Transformationsprozess erreicht. Wir sichern Arbeitsplätze, stärken die
Standorte und schaffen eine wettbewerbsfähige Basis für die Zukunft.
Gleichzeitig tragen wir Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden, indem
wir sozialverträgliche Lösungen anbieten. Dieser Schritt zeigt, dass wir
gemeinsam mit Kunden und Arbeitnehmervertretung tragfähige Lösungen finden
können, um Feintool in einem anspruchsvollen Umfeld erfolgreich
weiterzuentwickeln."
Über Feintool
Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im
Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige
Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der
Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und
wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten
ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie
massgeblich.
Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, ihre
Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus. Als Technologieführer
erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten Produktionsmethoden laufend und
entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse intelligente Lösungen, innovative
Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.
Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 18
Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und Indien mit rund 3100
Mitarbeitenden und 80 Auszubildenden präsent. Feintool ist börsennotiert und
mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.
Feintool International Holding AG
Industriering 8
3250 Lyss
Schweiz
Medienkontakt
Joël Hafner
Telefon +41 32 387 55 19
corporate.communications@feintool.com
corporate.communications@feintool.com
(http://www.feintool.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
* Medienmitteilung (PDF) (https://ml-
eu.globenewswire.com/Resource/Download/f840c1d0-1e3c-42f5-ae8c-dcd815c0af21)
Â°
