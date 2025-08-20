GNW-News: Feintool erreicht Einigung mit Arbeitnehmervertretung in Sachsenheim zur Neuausrichtung der Business Unit Stamping Europe - Teilbetrieb in Sachsenh...

Werte in diesem Artikel

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

22. August 2025 - 18:00 Uhr

Feintool hat im Rahmen der Neuausrichtung der Business Unit Stamping Europe

einen wichtigen Meilenstein erreicht: Nach Abschluss der Konsultationen mit der

Arbeitnehmervertretung steht fest, dass die Aktivitäten für den Automobilbereich

wie geplant von Sachsenheim (Deutschland) in andere Werke verlagert werden. Am

Standort Sachsenheim bleibt jedoch ein Teilbetrieb bestehen, der sich künftig

auf Industrieanwendungen konzentriert.

Im Dezember 2024 hatte Feintool angekündigt, die Produktion von Rotoren und

Statoren für Elektromotoren in Europa neu aufzustellen. Hintergrund sind die

schwierigen Entwicklungen im Automobilsektor und den daraus resultierenden

Überkapazitäten sowie die anhaltende Schwäche im Industriegeschäft. Vorgesehen

war, die verlustbringende Produktion in Sachsenheim in andere Werke zu verlagern

und den Standort Sachsenheim zu schliessen. Auch das Werk in Jessen

(Deutschland) war in geringerem Ausmass von der Neuausrichtung betroffen.

Vereinbarung mit Arbeitnehmervertretung

Die jetzt erzielte Einigung sieht vor, dass der Standort Sachsenheim künftig in

reduziertem Umfang weitergeführt wird. Nach der Verlagerung der Aktivitäten für

den Automobilbereich in andere Werke liegt der Schwerpunkt in Sachsenheim

künftig auf dem Geschäft mit Komponenten für Industrieanwendungen. Nach

Abschluss der Restrukturierung werden damit an den geografisch nahen Standorten

Vaihingen und Sachsenheim voraussichtlich rund 230 Arbeitsplätze erhalten

bleiben. Diese Zahl liegt - bedingt durch natürliche Fluktuationen - leicht

unter der im Dezember genannten Zahl von rund 250 Arbeitsplätzen. Des Weiteren

schloss Feintool mit der Industriegewerkschaft Metall einen Haustarifvertrag ab,

nach welchem auch die bei Feintool verbleibenden Mitarbeitenden einen Beitrag

zur Sanierung des Unternehmens leisten werden.

Die Anpassung der Kapazitäten in der Business Unit Stamping Europe an die neue

Realität im europäischen Automobilsektor sollte 2026 abgeschlossen sein und wird

eine Rentabilitätsverbesserung ermöglichen.

Die im Februar 2025 kommunizierten finanziellen Auswirkungen des

Restrukturierungsprogramms bleiben unverändert. Für das gesamte Programm fallen

Restrukturierungskosten von rund CHF 47 Mio. an, die vollumfänglich im

Geschäftsjahr 2024 zurückgestellt und durch Abschreibungen zum Teil bereits

realisiert wurden. Die erwarteten jährlichen Einsparungen von CHF 15 Mio.

beziehen sich auf die Neuausrichtung der Business Unit Stamping Europe und

werden nach Abschluss der Umsetzung realisiert.

Sozialverträgliche Umsetzung

Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit der Arbeitnehmervertretung. Dabei

stehen sozialverträgliche Lösungen im Vordergrund. Betroffene Mitarbeitende

können zwischen einem Freiwilligenprogramm und einem Sozialplan wählen.

Strategischer Ausblick

Die Neuausrichtung der Business Unit Stamping Europe stärkt die

Wettbewerbsfähigkeit von Feintool und sichert die Zukunftsfähigkeit des

Unternehmens in Europa.

Lars Reich, CEO Feintool:?Mit der Einigung haben wir eine wichtige Etappe im

Transformationsprozess erreicht. Wir sichern Arbeitsplätze, stärken die

Standorte und schaffen eine wettbewerbsfähige Basis für die Zukunft.

Gleichzeitig tragen wir Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden, indem

wir sozialverträgliche Lösungen anbieten. Dieser Schritt zeigt, dass wir

gemeinsam mit Kunden und Arbeitnehmervertretung tragfähige Lösungen finden

können, um Feintool in einem anspruchsvollen Umfeld erfolgreich

weiterzuentwickeln."

Über Feintool

Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im

Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige

Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der

Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und

wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten

ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie

massgeblich.

Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, ihre

Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus. Als Technologieführer

erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten Produktionsmethoden laufend und

entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse intelligente Lösungen, innovative

Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 18

Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und Indien mit rund 3100

Mitarbeitenden und 80 Auszubildenden präsent. Feintool ist börsennotiert und

mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.

Feintool International Holding AG

Industriering 8

3250 Lyss

Schweiz

Medienkontakt

Joël Hafner

Telefon +41 32 387 55 19

corporate.communications@feintool.com

(mailto:corporate.communications@feintool.com)www.feintool.com

(http://www.feintool.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

* Medienmitteilung (PDF) (https://ml-

eu.globenewswire.com/Resource/Download/f840c1d0-1e3c-42f5-ae8c-dcd815c0af21)

