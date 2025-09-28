GNW-News: Fitch hebt die Ratings von Intesa Sanpaolo um zwei Stufen auf A- mit stabilem Ausblick an
^MAILAND, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fitch hat das Kreditrating von
Intesa Sanpaolo um zwei Stufen auf A- angehoben.
Zum ersten Mal stufte Fitch die Gruppe eine Stufe höher ein als die Bonität
Italiens.
* Fitch hob sowohl das langfristige Emittentenausfallrating (von BBB auf A-)
als auch das Viability Rating (von bbb auf a-) an.
Warum es wichtig ist. Das Länderrating eines Staates gilt in der Regel als
Obergrenze für Unternehmen in diesem Land. Zum ersten Mal hat Fitch Intesa
Sanpaolo über Italiens Länderrating bewertet. Die Heraufstufung signalisiert die
Anerkennung, dass Intesa Sanpaolo ein außergewöhnlich starkes Unternehmen ist,
das sich sowohl im italienischen als auch im europäischen Bankensektor
hervorhebt.
Sie kommentierten dies wie folgt: Fitch unterstreicht die?außergewöhnliche
Stärke von Intesa Sanpaolo im Vergleich zu seinen inländischen Mitbewerbern"
dank eines diversifizierten Geschäftsmodells, einer starken Rentabilität und
Kapitalflexibilität.
*?Wir gehen auch davon aus, dass IntesaSP eine über dem Durchschnitt der
großen europäischen Banken liegende Rentabilität beibehalten wird", schreibt
Fitch.
Luca Bocca, CFO von Intesa Sanpaolo, dazu:?Diese Heraufstufung ist mehr als nur
ein technischer Schritt. Es ist sehr erfreulich, dass Fitch die Qualität und
Widerstandsfähigkeit unseres diversifizierten Geschäftsmodells würdigt, das sich
weiterhin auf die besten Regionen Italiens konzentriert."
Für alles gerüstet: Intesa Sanpaolo gilt selbst in Zeiten staatlicher
Finanzkrise als sicherer Hafen. Fitch sieht?eine robuste Performance über den
gesamten Zyklus hinweg", selbst wenn die Zinsen sinken, und fügt hinzu:?Wir
gehen davon aus, dass die Rentabilität in den nächsten zwei Jahren stark bleiben
wird." Fitch beschreibt die Gruppe außerdem als eine Institution, die in Zeiten
der Volatilität als?Flucht in die Qualität" dient.
*?Die außergewöhnliche Stärke von IntesaSP im Vergleich zu seinen
inländischen Mitbewerbern wird durch seine dominante Marktposition im
Inland, seine gut diversifizierten Produkte und Erträge sowie seinen Status
als 'Flucht in die Qualität' untermauert. Wir glauben, dass diese Faktoren
den Druck auf die Bank im Falle einer schweren Belastung des italienischen
Staates mindern würden", schreibt Fitch.
Fazit: Die Heraufstufung durch Fitch ist eine klare Bestätigung der Strategie
von Intesa Sanpaolo - eine Bestätigung dafür, dass die Bank dank ihrer
Widerstandsfähigkeit, Rentabilität und Diversifizierung zu den führenden Banken
Europas zählt und gleichzeitig starke Renditen für ihre Aktionäre erzielt. Es
spiegelt auch die Stärke der Unternehmensführung und den konstruktiven Dialog
wider, der im vergangenen Jahr mit Fitch geführt wurde.
Kontakt: international.media@intesasanpaolo.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d567ce7a-62cc-4e98-99de-
d6f4746043d0
