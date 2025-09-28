GNW-News: Fitch hebt die Ratings von Intesa Sanpaolo um zwei Stufen auf A- mit stabilem Ausblick an

^MAILAND, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fitch hat das Kreditrating von

Intesa Sanpaolo um zwei Stufen auf A- angehoben.

Zum ersten Mal stufte Fitch die Gruppe eine Stufe höher ein als die Bonität

Italiens.

* Fitch hob sowohl das langfristige Emittentenausfallrating (von BBB auf A-)

als auch das Viability Rating (von bbb auf a-) an.

Warum es wichtig ist. Das Länderrating eines Staates gilt in der Regel als

Obergrenze für Unternehmen in diesem Land. Zum ersten Mal hat Fitch Intesa

Sanpaolo über Italiens Länderrating bewertet. Die Heraufstufung signalisiert die

Anerkennung, dass Intesa Sanpaolo ein außergewöhnlich starkes Unternehmen ist,

das sich sowohl im italienischen als auch im europäischen Bankensektor

hervorhebt.

Sie kommentierten dies wie folgt: Fitch unterstreicht die?außergewöhnliche

Stärke von Intesa Sanpaolo im Vergleich zu seinen inländischen Mitbewerbern"

dank eines diversifizierten Geschäftsmodells, einer starken Rentabilität und

Kapitalflexibilität.

*?Wir gehen auch davon aus, dass IntesaSP eine über dem Durchschnitt der

großen europäischen Banken liegende Rentabilität beibehalten wird", schreibt

Fitch.

Luca Bocca, CFO von Intesa Sanpaolo, dazu:?Diese Heraufstufung ist mehr als nur

ein technischer Schritt. Es ist sehr erfreulich, dass Fitch die Qualität und

Widerstandsfähigkeit unseres diversifizierten Geschäftsmodells würdigt, das sich

weiterhin auf die besten Regionen Italiens konzentriert."

Für alles gerüstet: Intesa Sanpaolo gilt selbst in Zeiten staatlicher

Finanzkrise als sicherer Hafen. Fitch sieht?eine robuste Performance über den

gesamten Zyklus hinweg", selbst wenn die Zinsen sinken, und fügt hinzu:?Wir

gehen davon aus, dass die Rentabilität in den nächsten zwei Jahren stark bleiben

wird." Fitch beschreibt die Gruppe außerdem als eine Institution, die in Zeiten

der Volatilität als?Flucht in die Qualität" dient.

*?Die außergewöhnliche Stärke von IntesaSP im Vergleich zu seinen

inländischen Mitbewerbern wird durch seine dominante Marktposition im

Inland, seine gut diversifizierten Produkte und Erträge sowie seinen Status

als 'Flucht in die Qualität' untermauert. Wir glauben, dass diese Faktoren

den Druck auf die Bank im Falle einer schweren Belastung des italienischen

Staates mindern würden", schreibt Fitch.

Fazit: Die Heraufstufung durch Fitch ist eine klare Bestätigung der Strategie

von Intesa Sanpaolo - eine Bestätigung dafür, dass die Bank dank ihrer

Widerstandsfähigkeit, Rentabilität und Diversifizierung zu den führenden Banken

Europas zählt und gleichzeitig starke Renditen für ihre Aktionäre erzielt. Es

spiegelt auch die Stärke der Unternehmensführung und den konstruktiven Dialog

wider, der im vergangenen Jahr mit Fitch geführt wurde.

