GNW-News: Geotab Daten zeigen: EV-Batterien bleiben auch bei zunehmender Schnellladung stabil

Aachen, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktuelle Daten von Geotab, einem

führenden Anbieter von vernetzten Transportlösungen, zeigen, dass moderne

Fahrzeugbatterien über ihre gesamte Lebensdauer eine starke Leistung erbringen

können - auch unter Berücksichtigung häufigerer Schnellladevorgänge.

In seiner aktualisierten Studie zum Zustand von EV-Batterien analysiert das

Unternehmen reale Daten zum Zustand von Batterien aus mehr als 22.700

Elektrofahrzeugen von 21 Marken und Modellen und stützt sich dabei auf mehrere

Jahre aggregierter Telematikdaten. Die aktualisierte Analyse zeigt eine

durchschnittliche jährliche Batteriedegradationsrate von 2,3 Prozent, verglichen

mit 1,8 Prozent im Jahr 2024.

Diese leichte Steigerung spiegelt die veränderte Nutzung von Elektrofahrzeugen

wider, insbesondere die zunehmende Abhängigkeit von leistungsstarken

Gleichstrom-Schnellladegeräten. Die Lebensdauer von Elektrofahrzeugen kann

sowohl für Privatnutzer als auch für Flottenbetreiber ein Problem darstellen.

Doch durch das Verständnis, wie Batterien unter verschiedenen Lade-, Klima- und

Nutzungsbedingungen altern, können sie die Fahrzeugleistung besser steuern,

Batterien schützen und fundiertere Entscheidungen über den Einsatz der Fahrzeuge

und die Ladestrategie während der gesamten Lebensdauer der Fahrzeuge treffen.

?Der Zustand der EV-Batterien bleibt gut, auch wenn die Fahrzeuge schneller

geladen und intensiver genutzt werden", sagt Charlotte Argue, Senior Manager,

Sustainable Mobility bei Geotab.?Unsere neuesten Daten zeigen, dass die

Batterien immer noch weit über die von den meisten Flotten geplanten

Austauschzyklen hinaus halten. Was sich geändert hat, ist, dass das

Ladeverhalten nun eine viel größere Rolle dabei spielt, wie schnell die

Batterien altern, was den Betreibern die Möglichkeit gibt, langfristigen Risiken

durch intelligente Ladestrategien entgegenzuwirken."

Ladeleistung entwickelt sich zum dominierenden Faktor

Die Analyse zeigt, dass die Ladeleistung mittlerweile den stärksten Einfluss auf

den Zustand und Verschleiß von Batterien hat. Fahrzeuge, die in großem Maße auf

Gleichstrom-Schnellladungen über 100 kW angewiesen waren, zeigten eine

schnellere Degradation von durchschnittlich bis zu 3,0 Prozent pro Jahr,

verglichen mit etwa 1,5 Prozent bei Fahrzeugen, die hauptsächlich mit

Wechselstrom oder bei geringerer Leistung geladen wurden.

Andere Faktoren, wie beispielsweise das Klima, hatten einen geringeren

unabhängigen Einfluss. Fahrzeuge, die in heißeren Regionen betrieben wurden,

zeigten eine um etwa 0,4 Prozent schnellere Degradation pro Jahr als Fahrzeuge

in gemäßigten Klimazonen.

Abschied von strikten Laderegeln?

Die Daten stellen auch die Notwendigkeit strenger täglicher Ladebeschränkungen

in Frage. Fahrzeuge, die regelmäßig einen größeren Ladezustandsbereich nutzen,

zeigten keine signifikant höhere Degradation, es sei denn, die Batterie wird

regelmäßig komplett vollgeladen oder fast ganz entladen.

Häufiger genutzte Fahrzeuge zeigen eine etwas schnellere Degradation, die im

Vergleich zur Gruppe mit der geringsten Nutzung um etwa 0,8 Prozent pro Jahr

höher liegt. Dies ist jedoch ein akzeptabler Kompromiss im Verhältnis zu den

betrieblichen und finanziellen Vorteilen, die sich aus dem Weiterbetrieb der

Fahrzeuge ergeben. Für viele Flotten führen diese Produktivitätssteigerungen

direkt zu niedrigeren Kosten pro Kilometer über die gesamte Lebensdauer des

Fahrzeugs.

?Für Flotten sollte der Schwerpunkt auf Ausgewogenheit liegen", fügt Argue

hinzu.?Die Verwendung der niedrigsten Ladeleistung, die noch den betrieblichen

Anforderungen entspricht, kann einen messbaren Unterschied für die langfristige

Batterieerhaltung bewirken, ohne die Verfügbarkeit der Fahrzeuge

einzuschränken."

Was ist Batteriedegradation?

Die Degradation (Kapazitätsabnahme) von Batterien ist ein natürlicher Prozess,

der die Energiemenge, die eine Batterie im Laufe der Zeit speichern kann,

verringert.

Der Zustand der Batterie wird als State of Health (SOH) gemessen. Batterien

beginnen ihre Lebensdauer mit einem SOH von 100 Prozent und verschlechtern sich

allmählich. Beispielsweise verhält sich eine 60-kWh-Batterie, die mit einem SOH

von 80 Prozent betrieben wird, effektiv wie eine 48-kWh-Batterie.

Die Daten von Geotab zeigen, dass die Degradationsraten zwar je nach Modell,

Ladeverhalten und Nutzungsmustern variieren, die meisten modernen EV-Batterien

jedoch weit über die typischen Nutzungs- und Flottenersatzfristen hinaus für

ihren Zweck geeignet bleiben.

Batteriedaten als entscheidender Faktor

Genaue und aktuelle Informationen zum Batteriezustand, wie sie aktuelle

Telelematiksysteme liefern können, sind essenziell, um Elektrofahrzeuge so

effizient wie möglich zu nutzen. Dank den Informationen, die im EV Battery

Health Report von Geotab enthalten sind, können Flottenmanager die tatsächliche

Ist-Kapazität ihrer Fahrzeuge einsehen, die Degeneration besser verstehen und

den Nutzen ihrer Elektroflotte über den gesamten Lebenszyklus maximieren.

