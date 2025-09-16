GNW-News: Geotab stellt neue KI-Dashcam vor: Bis zu 95% weniger riskantes Fahrverhalten dank Sprachwarnungen

Werte in diesem Artikel

^AACHEN, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab (http://geotab.com), ein

weltweit führendes Unternehmen im Bereich vernetzter Fahrzeuge und

Flottenmanagement, stellt GO Focus Plus vor: eine KI-Dashcam mit integrierter

Plattform für intelligente Videotechnologie. Die Dashcam mit Straßen- und

Innenraumausrichtung (Dual-Facing-Dashcam) wurde entwickelt, um eine zentrale

Herausforderung der Branche zu lösen: Sie unterstützt Fahrer direkt im Fahrzeug

und gibt proaktive Hinweise, damit sie riskantes Verhalten frühzeitig erkennen

und eigenständig korrigieren können. In einem kürzlich durchgeführten

Pilotprojekt zeigte sich, dass die Sprach-Coaching-Funktion zu dichtes Auffahren

um 90 Prozent und die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt um 95 Prozent

reduzieren konnte. So wird jede Warnung zu einer Coaching-Gelegenheit - mit dem

Ziel, Unfälle zu vermeiden und die Sicherheitskultur von Flotten nachhaltig zu

verbessern.

Die Transportbranche befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt: Im Jahr

2023 gab es 5.300 tödliche Unfälle mit großen Lkw, was einem Anstieg von 43 %

gegenüber dem letzten Jahrzehnt entspricht (https://injuryfacts.nsc.org/motor-

vehicle/road-users/large-

trucks/#:~:text=In%202023%2C%205%2C375%20large%20trucks,non%2Dcommercial%20vehic

les%20are%20included.). Eine kürzlich durchgeführte Geotab-Umfrage

(https://www.geotab.com/de/presse/umfrage-fahrerstress-verkehrssicherheit/)

ergab, dass Fahrer von einer weiteren Zunahme der Verkehrsunfälle ausgehen. 54

Prozent der deutschen Fahrer haben im vergangenen Jahr sogar in Betracht

gezogen, ihren Beruf aufzugeben. Berufskraftfahrer sehen sich mit langen

Arbeitszeiten, unvorhersehbaren Bedingungen, Stress und Herausforderungen für

ihr Wohlbefinden und nicht selten mit unfairen Schuldzuweisungen bei Unfällen

konfrontiert. Gleichzeitig haben Flottenmanager mit steigenden Kosten, der

Gewährleistung der Mitarbeitersicherheit und dem Schutz des Rufs des

Unternehmens zu kämpfen. Diese Herausforderungen wirken sich direkt auf das

Wohlbefinden der Fahrer, die Vitalität des Unternehmens und die Sicherheit auf

unseren Straßen aus.

?Wir glauben, dass die sicherste Flotte eine ist, die optimal durch Technologie

unterstützt wird", sagt Charlie Elliott, Senior Vice President, Marketing &

Marketplace bei Geotab.?Unsere neue Video-Intelligence-Plattform und die GO

Focus Plus AI-Dashcam sind eine direkte Investition in die Unterstützung der

Fahrer und ihre Sicherheit. Durch die Kombination von Videotechnologie mit der

Datenintelligenz von Geotab bieten wir Fahrern einen Partner im Cockpit, der

ihnen hilft, Risiken sofort zu erkennen und gefährliches Verhalten zu

korrigieren. Dieses System ermöglicht es Flottenmanagern, über die reaktive

Überprüfung von Vorfällen hinauszugehen und stattdessen eine Sicherheitskultur

zu fördern, die ihr wertvollstes Kapital schützt: ihre Mitarbeiter."

Wichtige Features von GO Focus Plus

* Proaktives Fahrer-Coaching: Die KI-Dashcam warnt Fahrer durch

Sprachhinweise, wenn riskantes Verhalten wie Ablenkung (z. B. Telefonieren,

Müdigkeit) oder zu dichtes Auffahren erkannt wird - und hilft ihnen so, ihre

Gewohnheiten sofort zu korrigieren.

* Zielgerichtetes Flottenmanagement: KI-gestützte Videoanalysen identifizieren

die dringendsten Risiken und wiederkehrende Muster für eine schnelle

Überprüfung. So müssen Flottenmanager nicht länger umfangreiches

Filmmaterial durchsehen. Jede Warnmeldung wird mit Video- und Kontextdaten

ergänzt, was ein gezieltes und effektives Coaching ermöglicht.

* Nahtlose Workflows und eine Kultur der Sicherheit: Über die MyGeotab-

Plattform können Aufgaben zugewiesen, Fortschritte nachverfolgt und Erfolge

sichtbar gemacht werden - ein zentraler Baustein für eine starke

Sicherheitskultur innerhalb der Flotte.

Bildunterschrift: Mithilfe von KI für höchste Präzision reduziert die Geotab GO

Focus Plus Fehlalarme und optimiert den Coaching-Prozess für Flottenmanager.

Stetige Weiterentwicklung für mehr Flottensicherheit

Die Video-Intelligence-Plattform von Geotab ist auf kontinuierliche

Weiterentwicklung ausgelegt. Ihre fortschrittlichen KI-Modelle verfeinern die

Erkennung und das Coaching automatisch mit jedem Update und stellen so sicher,

dass Flotten stets über die intelligentesten und präzisesten Tools verfügen. So

lassen sich Risiken ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand vermeiden. Die offene

Architektur der Plattform ist zudem darauf ausgelegt, eine wachsende Familie

fortschrittlicher Kameras zu unterstützen. Neue Modelle und Funktionen sind in

den kommenden Monaten geplant.

Mit der neuen Video-Intelligence-Plattform und der GO Focus Plus AI-Dashcam

setzt Geotab neue Maßstäbe für die Flottensicherheit: Durch die Kombination aus

Fahrdaten und Videomaterial entsteht ein vollständiges Bild der Risiken und ein

klarer Weg zu mehr Sicherheit. Damit unterstreicht Geotab sein Engagement, die

Straßen sicherer zu machen und Flottenbetriebe optimal zu unterstützen.

Erfahren Sie mehr über die GO Focus Plus und die neue Video-Intelligence-

Plattform (https://www.geotab.com/go-focus-plus/) von Geotab auf unserer

Website.

Über Geotab

Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge,

die die Effizienz und das Management von Flotten verbessern. Das Unternehmen

nutzt fortschrittliche Datenanalyse und KI, um die Leistung, Sicherheit und

Nachhaltigkeit von Flotten zu verbessern, Kosten zu senken und die Effizienz zu

steigern. Unterstützt von führenden Fachkräften aus den Bereichen

Datenwissenschaft und Ingenieurwesen betreut Geotab über 55.000 Kunden und

Kundinnen weltweit und verarbeitet täglich 100 Milliarden Datenpunkte von mehr

als 5 Millionen Fahrzeugabonnements. Geotab genießt das Vertrauen von Fortune-

500-Unternehmen, mittelständischen Flotten und den größten Fuhrparks des

öffentlichen Sektors weltweit, einschließlich der US-Bundesregierung. Das

Unternehmen engagiert sich für Datensicherheit und Datenschutz und verfügt über

die Zertifizierungen FIPS 140-3 und FedRAMP. Geotabs offene Plattform, ein

Ökosystem von herausragenden Partnern und der Marketplace bieten Hunderte von

flottenfähigen Drittanbieterlösungen. Dieses Jahr feiert Geotab 25 Jahre

Innovation. Erfahren Sie mehr unter www.geotab.com/de (http://www.geotab.com/de)

und folgen Sie Geotab auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/geotab/)

oder besuchen Sie den Blog (https://www.geotab.com/de/blog/).

Pressekontakt

Hotwire für Geotab

Freya Zöhrens

GeotabDE@hotwireglobal.com (mailto:GeotabDE@hotwireglobal.com)

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e3fc6f90-0f22-4102-943a-

bf2ca42ee9cd/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14f5843b-17f4-484d-9f17-

d08d995abae7/de

