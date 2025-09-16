GNW-News: Geotab stellt neue KI-Dashcam vor: Bis zu 95% weniger riskantes Fahrverhalten dank Sprachwarnungen
^AACHEN, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab (http://geotab.com), ein
weltweit führendes Unternehmen im Bereich vernetzter Fahrzeuge und
Flottenmanagement, stellt GO Focus Plus vor: eine KI-Dashcam mit integrierter
Plattform für intelligente Videotechnologie. Die Dashcam mit Straßen- und
Innenraumausrichtung (Dual-Facing-Dashcam) wurde entwickelt, um eine zentrale
Herausforderung der Branche zu lösen: Sie unterstützt Fahrer direkt im Fahrzeug
und gibt proaktive Hinweise, damit sie riskantes Verhalten frühzeitig erkennen
und eigenständig korrigieren können. In einem kürzlich durchgeführten
Pilotprojekt zeigte sich, dass die Sprach-Coaching-Funktion zu dichtes Auffahren
um 90 Prozent und die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt um 95 Prozent
reduzieren konnte. So wird jede Warnung zu einer Coaching-Gelegenheit - mit dem
Ziel, Unfälle zu vermeiden und die Sicherheitskultur von Flotten nachhaltig zu
verbessern.
Die Transportbranche befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt: Im Jahr
2023 gab es 5.300 tödliche Unfälle mit großen Lkw, was einem Anstieg von 43 %
gegenüber dem letzten Jahrzehnt entspricht (https://injuryfacts.nsc.org/motor-
vehicle/road-users/large-
trucks/#:~:text=In%202023%2C%205%2C375%20large%20trucks,non%2Dcommercial%20vehic
les%20are%20included.). Eine kürzlich durchgeführte Geotab-Umfrage
(https://www.geotab.com/de/presse/umfrage-fahrerstress-verkehrssicherheit/)
ergab, dass Fahrer von einer weiteren Zunahme der Verkehrsunfälle ausgehen. 54
Prozent der deutschen Fahrer haben im vergangenen Jahr sogar in Betracht
gezogen, ihren Beruf aufzugeben. Berufskraftfahrer sehen sich mit langen
Arbeitszeiten, unvorhersehbaren Bedingungen, Stress und Herausforderungen für
ihr Wohlbefinden und nicht selten mit unfairen Schuldzuweisungen bei Unfällen
konfrontiert. Gleichzeitig haben Flottenmanager mit steigenden Kosten, der
Gewährleistung der Mitarbeitersicherheit und dem Schutz des Rufs des
Unternehmens zu kämpfen. Diese Herausforderungen wirken sich direkt auf das
Wohlbefinden der Fahrer, die Vitalität des Unternehmens und die Sicherheit auf
unseren Straßen aus.
?Wir glauben, dass die sicherste Flotte eine ist, die optimal durch Technologie
unterstützt wird", sagt Charlie Elliott, Senior Vice President, Marketing &
Marketplace bei Geotab.?Unsere neue Video-Intelligence-Plattform und die GO
Focus Plus AI-Dashcam sind eine direkte Investition in die Unterstützung der
Fahrer und ihre Sicherheit. Durch die Kombination von Videotechnologie mit der
Datenintelligenz von Geotab bieten wir Fahrern einen Partner im Cockpit, der
ihnen hilft, Risiken sofort zu erkennen und gefährliches Verhalten zu
korrigieren. Dieses System ermöglicht es Flottenmanagern, über die reaktive
Überprüfung von Vorfällen hinauszugehen und stattdessen eine Sicherheitskultur
zu fördern, die ihr wertvollstes Kapital schützt: ihre Mitarbeiter."
Wichtige Features von GO Focus Plus
* Proaktives Fahrer-Coaching: Die KI-Dashcam warnt Fahrer durch
Sprachhinweise, wenn riskantes Verhalten wie Ablenkung (z. B. Telefonieren,
Müdigkeit) oder zu dichtes Auffahren erkannt wird - und hilft ihnen so, ihre
Gewohnheiten sofort zu korrigieren.
* Zielgerichtetes Flottenmanagement: KI-gestützte Videoanalysen identifizieren
die dringendsten Risiken und wiederkehrende Muster für eine schnelle
Überprüfung. So müssen Flottenmanager nicht länger umfangreiches
Filmmaterial durchsehen. Jede Warnmeldung wird mit Video- und Kontextdaten
ergänzt, was ein gezieltes und effektives Coaching ermöglicht.
* Nahtlose Workflows und eine Kultur der Sicherheit: Über die MyGeotab-
Plattform können Aufgaben zugewiesen, Fortschritte nachverfolgt und Erfolge
sichtbar gemacht werden - ein zentraler Baustein für eine starke
Sicherheitskultur innerhalb der Flotte.
Bildunterschrift: Mithilfe von KI für höchste Präzision reduziert die Geotab GO
Focus Plus Fehlalarme und optimiert den Coaching-Prozess für Flottenmanager.
Stetige Weiterentwicklung für mehr Flottensicherheit
Die Video-Intelligence-Plattform von Geotab ist auf kontinuierliche
Weiterentwicklung ausgelegt. Ihre fortschrittlichen KI-Modelle verfeinern die
Erkennung und das Coaching automatisch mit jedem Update und stellen so sicher,
dass Flotten stets über die intelligentesten und präzisesten Tools verfügen. So
lassen sich Risiken ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand vermeiden. Die offene
Architektur der Plattform ist zudem darauf ausgelegt, eine wachsende Familie
fortschrittlicher Kameras zu unterstützen. Neue Modelle und Funktionen sind in
den kommenden Monaten geplant.
Mit der neuen Video-Intelligence-Plattform und der GO Focus Plus AI-Dashcam
setzt Geotab neue Maßstäbe für die Flottensicherheit: Durch die Kombination aus
Fahrdaten und Videomaterial entsteht ein vollständiges Bild der Risiken und ein
klarer Weg zu mehr Sicherheit. Damit unterstreicht Geotab sein Engagement, die
Straßen sicherer zu machen und Flottenbetriebe optimal zu unterstützen.
Erfahren Sie mehr über die GO Focus Plus und die neue Video-Intelligence-
Plattform (https://www.geotab.com/go-focus-plus/) von Geotab auf unserer
Website.
Über Geotab
Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge,
die die Effizienz und das Management von Flotten verbessern. Das Unternehmen
nutzt fortschrittliche Datenanalyse und KI, um die Leistung, Sicherheit und
Nachhaltigkeit von Flotten zu verbessern, Kosten zu senken und die Effizienz zu
steigern. Unterstützt von führenden Fachkräften aus den Bereichen
Datenwissenschaft und Ingenieurwesen betreut Geotab über 55.000 Kunden und
Kundinnen weltweit und verarbeitet täglich 100 Milliarden Datenpunkte von mehr
als 5 Millionen Fahrzeugabonnements. Geotab genießt das Vertrauen von Fortune-
500-Unternehmen, mittelständischen Flotten und den größten Fuhrparks des
öffentlichen Sektors weltweit, einschließlich der US-Bundesregierung. Das
Unternehmen engagiert sich für Datensicherheit und Datenschutz und verfügt über
die Zertifizierungen FIPS 140-3 und FedRAMP. Geotabs offene Plattform, ein
Ökosystem von herausragenden Partnern und der Marketplace bieten Hunderte von
flottenfähigen Drittanbieterlösungen. Dieses Jahr feiert Geotab 25 Jahre
Innovation. Erfahren Sie mehr unter www.geotab.com/de (http://www.geotab.com/de)
und folgen Sie Geotab auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/geotab/)
oder besuchen Sie den Blog (https://www.geotab.com/de/blog/).
Pressekontakt
Hotwire für Geotab
Freya Zöhrens
GeotabDE@hotwireglobal.com (mailto:GeotabDE@hotwireglobal.com)
Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e3fc6f90-0f22-4102-943a-
bf2ca42ee9cd/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14f5843b-17f4-484d-9f17-
d08d995abae7/de
