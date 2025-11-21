GNW-News: Green Our Planet gewinnt den F1® Allwyn Global Community Award in Las Vegas
^* Der letzte F1® Allwyn Global Community Award der Saison 2025 geht an eine
lokale Initiative für Nachhaltigkeitsbildung
* Die Spende von Allwyn in Höhe von 100.000 Euro wird für die Erweiterung des
?HydroConnect"-Programms von Green Our Planet verwendet, in dem Schülerinnen
und Schüler lernen, Lebensmittel anzubauen und dabei die MINT-Fächer zu
meistern, während sie mehr über Ernährung und Nachhaltigkeit durch
Hydrokultur erfahren
LAS VEGAS, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, ein multinationales
Lotterie- und Unterhaltungsunternehmen, und die Formula 1® haben Green Our
Planet als Gewinner des letzten F1® Allwyn Global Community Award der Saison
2025 ausgezeichnet. Die lokale Initiative aus Las Vegas wurde für ihr Programm
HydroConnect ausgezeichnet, das nun dank einer Spende von Allwyn in Höhe von
100.000 Euro (umgerechnet über 117.000 US-Dollar) ausgeweitet wird.
Ciara Byrne nimmt den F1® Allwyn Global Community Award in Las Vegas im Namen
der Gewinnerinitiative Green Our Planet vor dem Formula 1® Heineken Las Vegas
Grand Prix 2025 entgegen.
HydroConnect vermittelt jungen Schülerinnen und Schülern, wie Lebensmittel
angebaut werden, und hilft ihnen gleichzeitig, die MINT-Fächer zu meistern,
während sie mehr über Ernährung und nachhaltige Landwirtschaft erfahren. Das
Programm ist die Antwort von Green Our Planet auf zwei miteinander verbundene
Herausforderungen in ressourcenarmen Gemeinschaften: ungleicher Zugang zu
hochwertiger MINT-Bildung und zu gesunden Lebensmitteln. Green Our Planet
betreibt das größte Hydroponik-Programm in den USA, das in über 1400 Schulen in
44 Bundesstaaten läuft und mehr als 500.000 Schülerinnen und Schüler erreicht.
In Las Vegas arbeitet Green Our Planet mit über 200 Schulen zusammen.
Das Programm hat 32 Schulen in ressourcenarmen Gemeinschaften in Las Vegas mit
Hydrokultursystemen - der wassereffizientesten Form der Landwirtschaft weltweit
- ausgestattet und Lehrerinnen und Lehrer geschult, um über 24.000 Schülerinnen
und Schülern in den USA naturwissenschaftliche Inhalte durch praktische
Erfahrungen näherzubringen.
Die Unterstützung von Green Our Planet durch die Formula 1 ist vielfältig. Neben
der Bereitstellung von Geldmitteln fungiert die Formula 1 zudem als Presenting
Sponsor des Giant Student Farmers Market von Green Our Planet, dem größten von
Schülerinnen und Schülern betriebenen Bauernmarkt in den USA, der jedes Jahr in
Las Vegas stattfindet. Jedes Jahr zeigen Tausende von Schülerinnen und Schülern
ihre Produkte, die sie in Schulgärten und Hydrokultursystemen angebaut haben -
ein wichtiges Fest für Jugendunternehmertum, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft.
Das Team des Formula 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 hat sogar eine eigene
hydroponische Mikro-Farm an der Rennstrecke eingerichtet - ein deutliches
Zeichen für das Nachhaltigkeitsengagement des legendären Rennens. Diese
hydroponischen Systeme sparen bis zu 90?% mehr Wasser als die traditionelle
Landwirtschaft, was angesichts des Wüstenklimas vor Ort eine wichtige Innovation
ist.
Der F1 Allwyn Global Community Award würdigt herausragende Beiträge zur
Gesellschaft, die F1-bezogene Initiativen an den Austragungsorten der Rennen
leisten. Green Our Planet steht in direktem Zusammenhang mit den vier sozialen
Zielen des Awards und zeigt lokale Auswirkungen in den Bereichen Bildung,
Kultur, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit.
Alesh Veselý, CEO bei Sazka, Teil von Allwyn, und Jurymitglied des F1® Allwyn
Global Community Award, sagte:?Bei Allwyn lautet unser Ethos 'Wer eine Chance
ergreift, bekommt eine', und das HydroConnect-Programm von Green Our Planet
verkörpert diesen Geist in perfekter Weise. Durch die Kombination von MINT-
Bildung mit nachhaltiger Landwirtschaft werden Tausende junger Schülerinnen und
Schüler mit wichtigen praktischen Fähigkeiten ausgestattet und gleichzeitig
Herausforderungen wie Ernährungsunsicherheit und ungleicher Zugang zu Bildung
angegangen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Spende dazu beitragen wird, diese
wirkungsvolle Initiative auszuweiten und zukünftige Generationen von Innovatoren
und Changemakern zu fördern."
Ellen Jones, Head of ESG bei der Formula 1 und Jurymitglied des F1® Allwyn
Global Community Award, sagte:?Green Our Planet hat die Jury beeindruckt, weil
die Arbeit der Initiative viele der Elemente berührt, die wir mit diesem Award
würdigen wollen. Es ist ein einzigartiges Projekt, das greifbare Ergebnisse
liefert - vor allem durch seinen innovativen Ansatz, Kindern Nachhaltigkeit und
wichtige Lebenskompetenzen zu vermitteln. Ich würde mich freuen, wenn ihre
Arbeit dazu beiträgt, eines Tages eine zukünftige Generation von
Nachhaltigkeits- und Community-Führungskräften zu inspirieren."
Ciara Byrne von Green Our Planet, Gewinnerin des F1® Allwyn Global Community
Award, sagte:?Wir bei Green Our Planet glauben, dass Schülerinnen und Schüler,
wenn sie lernen, Lebensmittel anzubauen, auch Neugier, Selbstvertrauen und eine
Verbindung zu unserem Planeten entwickeln. Dass die Formula 1 und Allwyn - beide
globale Symbole für Innovation - diese Arbeit anerkennen, bedeutet uns sehr
viel. Ihre Unterstützung wird uns dabei helfen, noch mehr Schülerinnen und
Schülern praktische MINT- und Nachhaltigkeitsbildung zu vermitteln und so die
nächste Generation von Innovatoren und Hütern unseres Planeten zu stärken."
Der F1® Allwyn Global Community Award, der im Rahmen der mehrjährigen
Partnerschaft zwischen Formula 1® und Allwyn ins Leben gerufen wurde, spiegelt
das gemeinsame Engagement wider, positive Veränderungen voranzutreiben und den
Gemeinschaften, in denen sie tätig sind, etwas zurückzugeben. In diesem Jahr
wurden insgesamt vier lokale Initiativen - darunter die bereits zuvor in den
Niederlanden, in Austin und in Mexiko bekannt gegebenen - von der Jury
ausgewählt. Diese erhalten jeweils eine Spende in Höhe von 100.000 Euro von
Allwyn und die Möglichkeit, einen Formel-1-Grand-Prix zu besuchen.
