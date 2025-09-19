GNW-News: IGEL definiert die Ransomware-Wiederherstellung neu: Sofortige Geschäftskontinuität, kein Versand von Geräten erforderlich

^FORT LAUDERDALE, Fla., Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IGEL



weltweit führender Anbieter von

Endpoint Security und der sicheren Endpoint-OS-Plattform für heutige und

zukünftige Anforderungen, hat heute einen Durchbruch im Bereich Business

Resilience bekannt gegeben: Unternehmen können nun innerhalb weniger Minuten den

sicheren Zugriff wiederherstellen und ihre Produktivität wieder aufnehmen -

selbst während eines laufenden Angriffs - und dabei ihre vorhandenen Geräte

nutzen. Die IGEL Business Continuity & Disaster Recovery (BC/DR) Lösung verfügt

nun über die neue IGEL Dual Boot(TM) Funktion, die es ermöglicht, dass jeder

Endpunkt zu seinem eigenen Hochverfügbarkeits-Wiederherstellungsplan wird,

wodurch Ausfallzeiten und Risiken erheblich reduziert werden.

Mit IGEL Business Continuity & Disaster Recovery können Unternehmen den sicheren

Zugriff und die Produktivität von kompromittierten Windows-PCs umgehend

wiederherstellen - Benutzer starten ihr vorhandenes Gerät einfach in einer

sicheren IGEL-Betriebssystemumgebung neu. Dieser nahtlose Prozess macht den

Versand oder die Neuinstallation von Geräten überflüssig, sodass der

Geschäftsbetrieb selbst während eines laufenden Cyberangriffs innerhalb weniger

Minuten wieder aufgenommen werden kann.

?Ransomware ist unvermeidbar, aber Ausfallzeiten müssen nicht sein", erklärte

Klaus Oestermann, CEO von IGEL.?Mit IGEL Business Continuity & Disaster

Recovery können Unternehmen den Zugriff sofort wiederherstellen, die

Produktivität ihrer Teams aufrechterhalten und eine Cyberkrise in eine kurze

Unterbrechung verwandeln."

Das eigentliche Problem lösen: Ausfallzeiten, nicht nur Datenverlust

Laut dem aktuellen IBM-Bericht zu den Kosten von Datenverstößen

Laut dem aktuellen IBM-Bericht zu den Kosten von Datenverstößen

beliefen sich die weltweiten durchschnittlichen Kosten für Datenverstöße im Jahr

2025 auf 4,44 Millionen US-Dollar. Diese Kosten entstehen nicht nur durch

Datenverlust, sondern auch durch Betriebsunterbrechungen, behördliche Strafen

und wochenlange Produktivitätsverluste, während Endgeräte unzugänglich bleiben.

* 4,44 Millionen US-Dollar - durchschnittliche Kosten für Datenverstöße

weltweit im Jahr 2025

* 10,22 Millionen US-Dollar - durchschnittliche Kosten einer

Datenschutzverletzung in den USA

* Wochenlange Produktivitätsverluste: Der Hauptgrund für die hohen Kosten von

Datenschutzverletzungen sind längere Betriebsausfälle - nicht die

Datenwiederherstellung.

?Cyberangriffe und Malware stehlen nicht nur Daten, sondern beeinträchtigen auch

den Geschäftsbetrieb, verzögern die Versorgung und schaden dem Vertrauen. Die

größten Kosten entstehen nicht durch die Datenwiederherstellung, sondern durch

Produktivitätsverluste, Serviceunterbrechungen und Compliance-Risiken." - James

Millington, VP Vertical Solutions, Product & Solutions Marketing bei IGEL.

Mit IGEL Business Continuity & Disaster Recovery können Unternehmen:

* Den sicheren Benutzerzugriff innerhalb von Minuten statt Tagen

wiederherstellen.

* Den Betrieb umgehend wieder aufnehmen, unter Verwendung derselben

vorhandenen Hardware - ohne Versand und ohne Neuinstallation.

* Dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiter produktiv bleiben und wichtige Dienste

während und nach einem Cyberangriff weiterlaufen.

Funktionsweise

* Keine Datenwiederherstellung, keine Entschlüsselung erforderlich: IGEL führt

keine Wiederherstellung verlorener Daten oder Reparaturen von Windows durch.

Stattdessen starten Benutzer kompromittierte Endgeräte in einer sauberen

IGEL-Betriebssystemumgebung neu und stellen so den Zugriff auf

Geschäftsanwendungen, Kommunikationssysteme und Arbeitsabläufe wieder her,

selbst während eines laufenden Angriffs.

* Beweismaterial zur Einhaltung von Vorschriften: Die kompromittierte Windows-

Partition bleibt unberührt, sodass forensisches Beweismaterial für

Ermittlungen und Versicherungsansprüche erhalten bleibt.

* Zentralisiert, skalierbar und einfach: Alle Wiederherstellungsvorgänge

werden über die IGEL Universal Management Suite(TM) (IGEL UMS(TM)) verwaltet, mit

Expertenservices zur Unterstützung bei Einrichtung, Test und Validierung.

Echte Ergebnisse für echte Organisationen

* Gesundheitswesen: Die Patientenversorgung wird ohne Unterbrechung

fortgesetzt, auch wenn Endpunkte beeinträchtigt sind.

* Finanzen: Transaktionen werden umgehend wieder aufgenommen, wodurch

Einnahmen und Kundenbeziehungen geschützt werden.

* Einzelhandel und Behörden: Dienstleistungen werden aufrechterhalten,

Reputation und Compliance geschützt.

Marktverfügbarkeit und nächste Schritte

* Um eine Demo zu vereinbaren und zu erfahren, wie Sie die Produktivität Ihrer

Mitarbeiter auch angesichts von Ransomware aufrechterhalten können, besuchen

Sie IGEL Business Continuity & Disaster Recovery.



* Weitere Informationen finden Sie in der IGEL BCDR-Lösungsübersicht



Recovery-Brief.pdf).

* Um uns live zu erleben, registrieren Sie sich hier

für die IGEL Now & Next 2025 Frankfurt vom 4. bis 6. November 2025.

vom 4. bis 6. November 2025.

Für weitere Informationen oder Medienanfragen wenden Sie sich bitte an die unten

angegebenen Ansprechpartner.

Über IGEL

IGEL ist ein weltweit führender Anbieter von Endpoint-Sicherheit und der IGEL

Secure Endpoint OS Platform(TM) für heutige und zukünftige Anforderungen, die

hybrides Arbeiten, Cloud-Einführung und Zero Trust ermöglicht. Es wurde speziell

für VDI, DaaS, SaaS und sicheres Surfen in Unternehmen für IT und OT entwickelt

und bietet hohe Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung von Komplexität, Kosten

und Risiken.

Das Preventative Security Model(TM), das im Mittelpunkt des Ansatzes von IGEL

steht, beseitigt Angriffsflächen und setzt Zero-Trust-Prinzipien durch die

Preventative Security Architecture(TM) durch - ein unveränderliches, modulares

Design ohne lokale Daten. IGEL bietet operative Ausfallsicherheit, geschützt

durch die Trusted Application Platform und unterstützt durch integrierte

Business Continuity. Mit Adaptive Secure Desktop(TM) erhalten Unternehmen eine

rollenbasierte Bereitstellung von Arbeitsbereichen, die auf die Bedürfnisse der

Benutzer zugeschnitten ist und gleichzeitig eine ausfallsichere Sicherheit

gewährleistet.

Durch die Verlängerung der Lebenszyklen von Geräten und die Minimierung des

Software-Footprints erzielt IGEL erhebliche Einsparungen bei den

Gesamtbetriebskosten und fördert die Nachhaltigkeit. IGEL wurde 2001 in Bremen

gegründet und ist weltweit tätig, mit Niederlassungen in den USA und einem

Ökosystem von über 100 IGEL Ready-Partnern in mehr als 50 Ländern. Weitere

Informationen finden Sie unter www.igel.com





Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten

Staaten und/oder anderen Ländern.



Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/918d4400-b07b-4333-85fc-40be534f74b7

4333-85fc-40be534f74b7

