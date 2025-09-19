GNW-News: IGEL definiert die Ransomware-Wiederherstellung neu: Sofortige Geschäftskontinuität, kein Versand von Geräten erforderlich
^FORT LAUDERDALE, Fla., Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IGEL
(https://www.igel.com/?utm_source=prnewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaig
n=igel-bcdc-launch&utm_content=headline-link), weltweit führender Anbieter von
Endpoint Security und der sicheren Endpoint-OS-Plattform für heutige und
zukünftige Anforderungen, hat heute einen Durchbruch im Bereich Business
Resilience bekannt gegeben: Unternehmen können nun innerhalb weniger Minuten den
sicheren Zugriff wiederherstellen und ihre Produktivität wieder aufnehmen -
selbst während eines laufenden Angriffs - und dabei ihre vorhandenen Geräte
nutzen. Die IGEL Business Continuity & Disaster Recovery (BC/DR) Lösung verfügt
nun über die neue IGEL Dual Boot(TM) Funktion, die es ermöglicht, dass jeder
Endpunkt zu seinem eigenen Hochverfügbarkeits-Wiederherstellungsplan wird,
wodurch Ausfallzeiten und Risiken erheblich reduziert werden.
Mit IGEL Business Continuity & Disaster Recovery können Unternehmen den sicheren
Zugriff und die Produktivität von kompromittierten Windows-PCs umgehend
wiederherstellen - Benutzer starten ihr vorhandenes Gerät einfach in einer
sicheren IGEL-Betriebssystemumgebung neu. Dieser nahtlose Prozess macht den
Versand oder die Neuinstallation von Geräten überflüssig, sodass der
Geschäftsbetrieb selbst während eines laufenden Cyberangriffs innerhalb weniger
Minuten wieder aufgenommen werden kann.
?Ransomware ist unvermeidbar, aber Ausfallzeiten müssen nicht sein", erklärte
Klaus Oestermann, CEO von IGEL.?Mit IGEL Business Continuity & Disaster
Recovery können Unternehmen den Zugriff sofort wiederherstellen, die
Produktivität ihrer Teams aufrechterhalten und eine Cyberkrise in eine kurze
Unterbrechung verwandeln."
Das eigentliche Problem lösen: Ausfallzeiten, nicht nur Datenverlust
Laut dem aktuellen IBM-Bericht zu den Kosten von Datenverstößen
(https://www.ibm.com/reports/data-breach?p1=Display&p2=428388885&p3=227599223)
beliefen sich die weltweiten durchschnittlichen Kosten für Datenverstöße im Jahr
2025 auf 4,44 Millionen US-Dollar. Diese Kosten entstehen nicht nur durch
Datenverlust, sondern auch durch Betriebsunterbrechungen, behördliche Strafen
und wochenlange Produktivitätsverluste, während Endgeräte unzugänglich bleiben.
* 4,44 Millionen US-Dollar - durchschnittliche Kosten für Datenverstöße
weltweit im Jahr 2025
* 10,22 Millionen US-Dollar - durchschnittliche Kosten einer
Datenschutzverletzung in den USA
* Wochenlange Produktivitätsverluste: Der Hauptgrund für die hohen Kosten von
Datenschutzverletzungen sind längere Betriebsausfälle - nicht die
Datenwiederherstellung.
?Cyberangriffe und Malware stehlen nicht nur Daten, sondern beeinträchtigen auch
den Geschäftsbetrieb, verzögern die Versorgung und schaden dem Vertrauen. Die
größten Kosten entstehen nicht durch die Datenwiederherstellung, sondern durch
Produktivitätsverluste, Serviceunterbrechungen und Compliance-Risiken." - James
Millington, VP Vertical Solutions, Product & Solutions Marketing bei IGEL.
Mit IGEL Business Continuity & Disaster Recovery können Unternehmen:
* Den sicheren Benutzerzugriff innerhalb von Minuten statt Tagen
wiederherstellen.
* Den Betrieb umgehend wieder aufnehmen, unter Verwendung derselben
vorhandenen Hardware - ohne Versand und ohne Neuinstallation.
* Dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiter produktiv bleiben und wichtige Dienste
während und nach einem Cyberangriff weiterlaufen.
Funktionsweise
* Keine Datenwiederherstellung, keine Entschlüsselung erforderlich: IGEL führt
keine Wiederherstellung verlorener Daten oder Reparaturen von Windows durch.
Stattdessen starten Benutzer kompromittierte Endgeräte in einer sauberen
IGEL-Betriebssystemumgebung neu und stellen so den Zugriff auf
Geschäftsanwendungen, Kommunikationssysteme und Arbeitsabläufe wieder her,
selbst während eines laufenden Angriffs.
* Beweismaterial zur Einhaltung von Vorschriften: Die kompromittierte Windows-
Partition bleibt unberührt, sodass forensisches Beweismaterial für
Ermittlungen und Versicherungsansprüche erhalten bleibt.
* Zentralisiert, skalierbar und einfach: Alle Wiederherstellungsvorgänge
werden über die IGEL Universal Management Suite(TM) (IGEL UMS(TM)) verwaltet, mit
Expertenservices zur Unterstützung bei Einrichtung, Test und Validierung.
Echte Ergebnisse für echte Organisationen
* Gesundheitswesen: Die Patientenversorgung wird ohne Unterbrechung
fortgesetzt, auch wenn Endpunkte beeinträchtigt sind.
* Finanzen: Transaktionen werden umgehend wieder aufgenommen, wodurch
Einnahmen und Kundenbeziehungen geschützt werden.
* Einzelhandel und Behörden: Dienstleistungen werden aufrechterhalten,
Reputation und Compliance geschützt.
Marktverfügbarkeit und nächste Schritte
* Um eine Demo zu vereinbaren und zu erfahren, wie Sie die Produktivität Ihrer
Mitarbeiter auch angesichts von Ransomware aufrechterhalten können, besuchen
Sie IGEL Business Continuity & Disaster Recovery.
(https://www.igel.com/business-continuity-disaster-recovery/)
* Weitere Informationen finden Sie in der IGEL BCDR-Lösungsübersicht
(https://www.igel.com/wp-content/uploads/IGEL-Business-Continuity-Disaster-
Recovery-Brief.pdf).
* Um uns live zu erleben, registrieren Sie sich hier
(https://www.igel.com/nowandnext/) für die IGEL Now & Next 2025 Frankfurt
vom 4. bis 6. November 2025.
Über IGEL
IGEL ist ein weltweit führender Anbieter von Endpoint-Sicherheit und der IGEL
Secure Endpoint OS Platform(TM) für heutige und zukünftige Anforderungen, die
hybrides Arbeiten, Cloud-Einführung und Zero Trust ermöglicht. Es wurde speziell
für VDI, DaaS, SaaS und sicheres Surfen in Unternehmen für IT und OT entwickelt
und bietet hohe Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung von Komplexität, Kosten
und Risiken.
Das Preventative Security Model(TM), das im Mittelpunkt des Ansatzes von IGEL
steht, beseitigt Angriffsflächen und setzt Zero-Trust-Prinzipien durch die
Preventative Security Architecture(TM) durch - ein unveränderliches, modulares
Design ohne lokale Daten. IGEL bietet operative Ausfallsicherheit, geschützt
durch die Trusted Application Platform und unterstützt durch integrierte
Business Continuity. Mit Adaptive Secure Desktop(TM) erhalten Unternehmen eine
rollenbasierte Bereitstellung von Arbeitsbereichen, die auf die Bedürfnisse der
Benutzer zugeschnitten ist und gleichzeitig eine ausfallsichere Sicherheit
gewährleistet.
Durch die Verlängerung der Lebenszyklen von Geräten und die Minimierung des
Software-Footprints erzielt IGEL erhebliche Einsparungen bei den
Gesamtbetriebskosten und fördert die Nachhaltigkeit. IGEL wurde 2001 in Bremen
gegründet und ist weltweit tätig, mit Niederlassungen in den USA und einem
Ökosystem von über 100 IGEL Ready-Partnern in mehr als 50 Ländern. Weitere
Informationen finden Sie unter www.igel.com
(https://www.igel.com/?utm_source=corporatecomms&utm_medium=pressrelease&utm_cam
paign=igel-carahsoft).
Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten
Staaten und/oder anderen Ländern.
