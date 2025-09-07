GNW-News: Internationale Flüge von CEA erreichen Rekordhoch, während Chinas Kultur- und Tourismusmarkt an Dynamik gewinnt
^SHANGHAI, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 1. Juli bis zum 31. August
führte China Eastern Airlines (CEA) insgesamt 194.000 Flüge durch und beförderte
dabei 28,06 Millionen Reisende. Davon entfielen 27.000 Flüge auf internationale
und regionale Strecken, auf denen 4,49 Millionen Passagiere befördert wurden,
was einen historischen Rekord darstellt.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4399/eng)
CEA (http://www.ceair.com/) baut sein internationales Streckennetz weiter aus.
Vor kurzem hat die Fluggesellschaft Direktflüge von Städten wie Genf, Mailand
und Kopenhagen nach Shanghai aufgenommen und gleichzeitig die Zahl der Flüge zu
wichtigen Reisezielen in Europa, Nordamerika, Australien, Japan, Südkorea und
Nordafrika erhöht. Derzeit betreibt CEA 229 internationale und regionale
Strecken mit durchschnittlich 3.052 Hin- und Rückflügen pro Woche.
Reisende, die mit CEA nach China reisen, profitieren von verschiedenen
grenzüberschreitenden Annehmlichkeiten. So können beispielsweise Reisende auf
den?Shuttle Service"-Strecken von CEA wie auf der Strecke Peking-Shanghai, den
?Easy Boarding"-Service mit kostenlosen Ticketänderungen und kostenlosem Basis-
WLAN an Bord nutzen. Überdies können Reisende, die am Shanghai Pudong
International Airport (PVG) umsteigen, den?PVG-SHA Transfer"-Service für
nahtlose Transfers zwischen dem Shanghai Hongqiao Airport (SHA) und dem Shanghai
Pudong Airport nutzen, ohne ihr Gepäck neu einchecken zu müssen. Ferner
verbindet der?Air-Rail Transport"-Service 48 Städte in ganz China und
beförderte von Juli bis August über 560.000 Reisende.
Ferner hat CEA ihr vielfältiges Dienstleistungsangebot weiter
diversifiziert. Der?Pets in Cabin"-Service von CEA, der derzeit auf 17
Inlandsstrecken und an 15 Flughäfen in China verfügbar ist, wird ab September
auf 31 Flughäfen und 110 Strecken ausgeweitet und bietet damit mehr Optionen für
Reisende mit Haustieren. Die?Star Wing Escort"-Initiative von CEA für Reisende
mit Autismus hat seit ihrer Einführung im Juni fast 60 Reisenden ein sicheres
und komfortables Reiseumfeld geschaffen. Gleichzeitig wurde der Service von CEA
für unbegleitete Minderjährige auf ein vollständiges Selbstbedienungsmodell
umgestellt, das die Kontingentierung, die Bestätigung der Begleitinformationen,
die Bezahlung und die Ticketausstellung umfasst. Dieser Service verzeichnete im
Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024 einen Anstieg von 39,63?% und
betreute täglich durchschnittlich 735 Reisende.
Während der Sommerhochsaison des chinesischen Luftverkehrsmarkts im Jahr 2025
hat CEA das Konzept des?wunderbaren Reisens" durch ihre innovativen
?aviation+"-Initiativen weiterentwickelt. Durch die Integration von Flugtickets
mit Kultur-, Sport- und Dienstleistungsangeboten bietet CEA ihren Passagierinnen
und Passagieren weltweit ein umfassendes Reiseerlebnis, das Flugreisen mit dem
städtischen Kulturtourismus Chinas verbindet.
Kontaktperson: Fang Ying
Tel.: 00862122331470
E-Mail: fangying@ceair.com
Quelle: China Eastern Airlines
Â°