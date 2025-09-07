DAX23.817 +0,2%ESt505.358 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1683 +0,3%Öl66,70 -0,3%Gold3.549 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung
Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast

GNW-News: Internationale Flüge von CEA erreichen Rekordhoch, während Chinas Kultur- und Tourismusmarkt an Dynamik gewinnt

05.09.25 09:08 Uhr

^SHANGHAI, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 1. Juli bis zum 31. August

führte China Eastern Airlines (CEA) insgesamt 194.000 Flüge durch und beförderte

Wer­bung

dabei 28,06 Millionen Reisende. Davon entfielen 27.000 Flüge auf internationale

und regionale Strecken, auf denen 4,49 Millionen Passagiere befördert wurden,

was einen historischen Rekord darstellt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4399/eng)

CEA (http://www.ceair.com/) baut sein internationales Streckennetz weiter aus.

Wer­bung

Vor kurzem hat die Fluggesellschaft Direktflüge von Städten wie Genf, Mailand

und Kopenhagen nach Shanghai aufgenommen und gleichzeitig die Zahl der Flüge zu

wichtigen Reisezielen in Europa, Nordamerika, Australien, Japan, Südkorea und

Nordafrika erhöht. Derzeit betreibt CEA 229 internationale und regionale

Strecken mit durchschnittlich 3.052 Hin- und Rückflügen pro Woche.

Reisende, die mit CEA nach China reisen, profitieren von verschiedenen

Wer­bung

grenzüberschreitenden Annehmlichkeiten. So können beispielsweise Reisende auf

den?Shuttle Service"-Strecken von CEA wie auf der Strecke Peking-Shanghai, den

?Easy Boarding"-Service mit kostenlosen Ticketänderungen und kostenlosem Basis-

WLAN an Bord nutzen. Überdies können Reisende, die am Shanghai Pudong

International Airport (PVG) umsteigen, den?PVG-SHA Transfer"-Service für

nahtlose Transfers zwischen dem Shanghai Hongqiao Airport (SHA) und dem Shanghai

Pudong Airport nutzen, ohne ihr Gepäck neu einchecken zu müssen. Ferner

verbindet der?Air-Rail Transport"-Service 48 Städte in ganz China und

beförderte von Juli bis August über 560.000 Reisende.

Ferner hat CEA ihr vielfältiges Dienstleistungsangebot weiter

diversifiziert. Der?Pets in Cabin"-Service von CEA, der derzeit auf 17

Inlandsstrecken und an 15 Flughäfen in China verfügbar ist, wird ab September

auf 31 Flughäfen und 110 Strecken ausgeweitet und bietet damit mehr Optionen für

Reisende mit Haustieren. Die?Star Wing Escort"-Initiative von CEA für Reisende

mit Autismus hat seit ihrer Einführung im Juni fast 60 Reisenden ein sicheres

und komfortables Reiseumfeld geschaffen. Gleichzeitig wurde der Service von CEA

für unbegleitete Minderjährige auf ein vollständiges Selbstbedienungsmodell

umgestellt, das die Kontingentierung, die Bestätigung der Begleitinformationen,

die Bezahlung und die Ticketausstellung umfasst. Dieser Service verzeichnete im

Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024 einen Anstieg von 39,63?% und

betreute täglich durchschnittlich 735 Reisende.

Während der Sommerhochsaison des chinesischen Luftverkehrsmarkts im Jahr 2025

hat CEA das Konzept des?wunderbaren Reisens" durch ihre innovativen

?aviation+"-Initiativen weiterentwickelt. Durch die Integration von Flugtickets

mit Kultur-, Sport- und Dienstleistungsangeboten bietet CEA ihren Passagierinnen

und Passagieren weltweit ein umfassendes Reiseerlebnis, das Flugreisen mit dem

städtischen Kulturtourismus Chinas verbindet.

Kontaktperson: Fang Ying

Tel.: 00862122331470

E-Mail: fangying@ceair.com

Quelle: China Eastern Airlines

Â°