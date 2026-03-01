GNW-News: Koelis stellt auf der EAU 2026 innovative Produkte vor, die die Arbeitsabläufe bei der MRT-Fusionsbiopsie verbessern und die fokale Therapie bei Pr...
^GRENOBLE, Frankreich, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koelis, SAS (?Koelis"
oder das?Unternehmen", www.koelis.com (https://www.koelis.com/)), ein führender
Anbieter und Innovator im Bereich der MRT-Ultraschall-Fusionsnavigation für
Prostatakrebseingriffe, gab heute bekannt, dass es als bedeutender Aussteller an
der 18. Europäischen Urologietagung EAU in London teilnehmen wird.
Koelis wird vom 13. bis zum 16. März an seinem Stand Nr. L16 interaktive
Vorführungen durchführen, um den innovativen Ansatz der Verwendung seiner
exklusiven?Organ Based Tracking"-Fusionstechnologie bei der transperinealen
gezielten Biopsie und fokalen Therapie von Prostatakrebs vorzustellen.
Während der EAU 2026 wird Koelis zwei wichtige Meilensteine in seinen Bemühungen
zur Innovation in der Prostatakrebsbehandlung bekannt geben:
Die ProMap(®) Smart-Software für Koelis Trinity(®): KI-gestützte Fusion für
einen optimierten Arbeitsablauf.
Koelis freut sich, sein Produkt ProMap(®) Smart als Teil der Koelis Trinity(®)
Software-Suite auf den Markt zu bringen. ProMap(®) Smart ist eine KI-gestützte
Software zur automatischen Konturierung, mit der die Prostata jedes Patienten,
die mittels 3D-Ultraschall und MRT für eine transrektale oder transperineale
Biopsie abgebildet wird, automatisch abgegrenzt werden kann, was zu einer
erheblichen Zeitersparnis und mehr Komfort im Fusions-Arbeitsablauf führt.
Die automatische Konturierungsfunktion von Koelis ist eine patentierte hybride
ML/Modell-Engine, die auf der Grundlage von Tausenden heterogener 3D-
Patientendaten trainiert wurde und nach interner Validierung in weniger als 5
Sekunden eine 98-prozentige Übereinstimmung mit der Segmentierung durch Experten
erzielt.
ProMap(®) Smart ergänzt die bereits vorgestellte Software ProMap(®) Contour von
Koelis, mit der Gesundheitsdienstleister ihre kompatible KI-
/Konnektivitätslösung für den Export nach Koelis Trinity(®) nutzen können.
Die VIOLETTE-Studie wurde im BJUI mit positiven 1-Jahres-Ergebnissen für die
Koelis TMA(®)-Technik veröffentlicht.
Die präzise Fusionsbiopsie mit OBT Fusion(®), 3D-Kartierung und
Wiederaufrufmöglichkeiten mit Second Look Fusion bilden die Grundlage für ein
erfolgreiches fokales Therapieprogramm. Koelis Trinity(®) ist ein einzigartiges
Gerät auf dem Markt, das Softwaretechnologien integriert, um die Kontinuität
zwischen gezielter Biopsie und fokaler Führung sicherzustellen.
Die VIOLETTE-Studie untersucht die Wirksamkeit der fokalen Ablation von
Prostatakrebs unter Verwendung einer Mikrowellennadel, die mithilfe von 3D OBT
Fusion(®) in die Indexläsion eingeführt wird (Koelis TMA(®)-Technik). Die
Prüfzentren waren: das Cochin-Krankenhaus in Paris als
Hauptuntersuchungszentrum, das Bordet-Krebsinstitut in Brüssel, die Urologie-
Klinik Atlantis in Nantes, das Pellegrin-Krankenhaus in Bordeaux, die Clinique
Saint Augustin in Bordeaux und das American Hospital Paris.
Prof. Nicolas Barry-Delongchamps, Professor für Urologie am Cochin-Krankenhaus
und Hauptprüfarzt der VIOLETTE-Studie, wird auf der EAU'2026 die endgültigen
Ergebnisse und die Einjahres-Nachuntersuchung der Patienten aus der VIOLETTE-
Studie vorstellen. Das Treffen ist für Montag um 11:40 Uhr im Rahmen der Poster-
Session zum Thema Prostatakrebs sowie für Sonntag um 14:00 Uhr am Koelis-Stand
Nr. L16 angesetzt.
Prof. Barry-Delongchamps kommentierte:?Wir freuen uns sehr, dass die Violette-
Studie in der renommierten Fachzeitschrift BJUI veröffentlicht wurde. 76
Patienten mit einem einzigen, im MRT sichtbaren Prostatakrebsherd wurden
sorgfältig ausgewählt, fokussiert behandelt und mit der Koelis-Technologie
nachbeobachtet. Die Ergebnisse nach einem Jahr lassen uns zu dem positiven
Schluss kommen, dass der ambulante TMA-Eingriff sicher und wirksam ist und die
Patienten zufrieden sind."
©Koelis
Koelis Trinity(®) integriert nahtlos 3D-Ultraschall mit einer proprietären MRT-
US-Fusion, die durch die einzigartige OBT Fusion(®)-Software des Unternehmens
zur Verfolgung der Prostata-Bewegung unterstützt wird. Das kompakte Koelis
Trinity(®)-System erfordert keine Schnittstelle zu externen Ultraschallgeräten
oder externen Sensoren. Dank seiner Vielseitigkeit kann Koelis den derzeitigen
Paradigmenwechsel in der Prostatakrebsbehandlung hin zu genaueren
Biopsiediagnosen, personalisierten Nachsorgeuntersuchungen und einer größeren
Auswahl an weniger invasiven ambulanten Behandlungen anführen.
Antoine Leroy, PhD, Gründer und CEO von Koelis, erklärte:?Die Innovation in der
Behandlung von Prostatakrebs schreitet immer schneller voran. Koelis engagiert
sich seit 20 Jahren für Präzision in der Prostataführung und freut sich, auf der
EAU 2026 in London zwei bedeutende Ankündigungen zu machen: die Effizienz des
intraoperativen Fusions-Workflows mit KI-gestützter 3D-Bildverarbeitung und die
Veröffentlichung der Violette-Studie zur gezielten Mikrowellenablation im BJUI.
Damit fördern wir unsere Vision, den Ablauf von der Biopsie bis zur fokalen
Therapie nahtlos zu gestalten. "
Über KOELIS
Koelis mit Hauptsitz in Grenoble, Frankreich, ist seit 2006 ein globaler Pionier
und Marktführer im Bereich der MRT-Ultraschall-Fusionsbildführungstechnologie.
Das Koelis Trinity(®)-System verfügt über eine proprietäre 3D-Ultraschall- und
Prostatabewegungs-Tracking-Software (OBT Fusion(®)) und ermöglicht eine genauere
Biopsiediagnose sowie?fokale" Behandlungsalternativen für Prostatakrebs
anstelle herkömmlicher?vollständiger" Organbehandlungen wie chirurgische
Prostatektomie und Bestrahlung. Das Engagement des Unternehmens für
minimalinvasive Prostatakrebsbehandlungen umfasst multizentrische klinische
Register (?Violette" in Europa, NCT04582656, und?Violetta" in Asien,
NCT06262633) in Europa, die auf der KOELIS Trinity(®)-gesteuerten
Mikrowellenablationstechnologie basieren. Koelis verfügt über Niederlassungen in
Grenoble (Frankreich), Princeton (NJ, USA), Saarbrücken (Deutschland) und
Singapur und bedient mehr als 50 Länder. Weitere Informationen zu KOELIS finden
Sie unter www.koelis.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=5Mk9KMCZp8JR7Nxa70QAGehAlPntGmyUEebe
tHJ9T1z68kfYmqcQ5gNnpEjZfmSTazdr_M3rNYX7XR-DHbAXjg==).
Pressekontakt:
Maude PAVAGEAU
Communications Manager
Telefon: : + 33 (0)7 88 31 16 48
Maude.pavageau@koelis.com (mailto:Maude.pavageau@koelis.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/768db965-e541-
4102-931e-b83e912b2607
Â°