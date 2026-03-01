GNW-News: Koelis stellt auf der EAU 2026 innovative Produkte vor, die die Arbeitsabläufe bei der MRT-Fusionsbiopsie verbessern und die fokale Therapie bei Pr...

^GRENOBLE, Frankreich, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koelis, SAS (?Koelis"

oder das?Unternehmen", www.koelis.com (https://www.koelis.com/)), ein führender

Anbieter und Innovator im Bereich der MRT-Ultraschall-Fusionsnavigation für

Prostatakrebseingriffe, gab heute bekannt, dass es als bedeutender Aussteller an

der 18. Europäischen Urologietagung EAU in London teilnehmen wird.

Koelis wird vom 13. bis zum 16. März an seinem Stand Nr. L16 interaktive

Vorführungen durchführen, um den innovativen Ansatz der Verwendung seiner

exklusiven?Organ Based Tracking"-Fusionstechnologie bei der transperinealen

gezielten Biopsie und fokalen Therapie von Prostatakrebs vorzustellen.

Während der EAU 2026 wird Koelis zwei wichtige Meilensteine in seinen Bemühungen

zur Innovation in der Prostatakrebsbehandlung bekannt geben:

Die ProMap(®) Smart-Software für Koelis Trinity(®): KI-gestützte Fusion für

einen optimierten Arbeitsablauf.

Koelis freut sich, sein Produkt ProMap(®) Smart als Teil der Koelis Trinity(®)

Software-Suite auf den Markt zu bringen. ProMap(®) Smart ist eine KI-gestützte

Software zur automatischen Konturierung, mit der die Prostata jedes Patienten,

die mittels 3D-Ultraschall und MRT für eine transrektale oder transperineale

Biopsie abgebildet wird, automatisch abgegrenzt werden kann, was zu einer

erheblichen Zeitersparnis und mehr Komfort im Fusions-Arbeitsablauf führt.

Die automatische Konturierungsfunktion von Koelis ist eine patentierte hybride

ML/Modell-Engine, die auf der Grundlage von Tausenden heterogener 3D-

Patientendaten trainiert wurde und nach interner Validierung in weniger als 5

Sekunden eine 98-prozentige Übereinstimmung mit der Segmentierung durch Experten

erzielt.

ProMap(®) Smart ergänzt die bereits vorgestellte Software ProMap(®) Contour von

Koelis, mit der Gesundheitsdienstleister ihre kompatible KI-

/Konnektivitätslösung für den Export nach Koelis Trinity(®) nutzen können.

Die VIOLETTE-Studie wurde im BJUI mit positiven 1-Jahres-Ergebnissen für die

Koelis TMA(®)-Technik veröffentlicht.

Die präzise Fusionsbiopsie mit OBT Fusion(®), 3D-Kartierung und

Wiederaufrufmöglichkeiten mit Second Look Fusion bilden die Grundlage für ein

erfolgreiches fokales Therapieprogramm. Koelis Trinity(®) ist ein einzigartiges

Gerät auf dem Markt, das Softwaretechnologien integriert, um die Kontinuität

zwischen gezielter Biopsie und fokaler Führung sicherzustellen.

Die VIOLETTE-Studie untersucht die Wirksamkeit der fokalen Ablation von

Prostatakrebs unter Verwendung einer Mikrowellennadel, die mithilfe von 3D OBT

Fusion(®) in die Indexläsion eingeführt wird (Koelis TMA(®)-Technik). Die

Prüfzentren waren: das Cochin-Krankenhaus in Paris als

Hauptuntersuchungszentrum, das Bordet-Krebsinstitut in Brüssel, die Urologie-

Klinik Atlantis in Nantes, das Pellegrin-Krankenhaus in Bordeaux, die Clinique

Saint Augustin in Bordeaux und das American Hospital Paris.

Prof. Nicolas Barry-Delongchamps, Professor für Urologie am Cochin-Krankenhaus

und Hauptprüfarzt der VIOLETTE-Studie, wird auf der EAU'2026 die endgültigen

Ergebnisse und die Einjahres-Nachuntersuchung der Patienten aus der VIOLETTE-

Studie vorstellen. Das Treffen ist für Montag um 11:40 Uhr im Rahmen der Poster-

Session zum Thema Prostatakrebs sowie für Sonntag um 14:00 Uhr am Koelis-Stand

Nr. L16 angesetzt.

Prof. Barry-Delongchamps kommentierte:?Wir freuen uns sehr, dass die Violette-

Studie in der renommierten Fachzeitschrift BJUI veröffentlicht wurde. 76

Patienten mit einem einzigen, im MRT sichtbaren Prostatakrebsherd wurden

sorgfältig ausgewählt, fokussiert behandelt und mit der Koelis-Technologie

nachbeobachtet. Die Ergebnisse nach einem Jahr lassen uns zu dem positiven

Schluss kommen, dass der ambulante TMA-Eingriff sicher und wirksam ist und die

Patienten zufrieden sind."

©Koelis

Koelis Trinity(®) integriert nahtlos 3D-Ultraschall mit einer proprietären MRT-

US-Fusion, die durch die einzigartige OBT Fusion(®)-Software des Unternehmens

zur Verfolgung der Prostata-Bewegung unterstützt wird. Das kompakte Koelis

Trinity(®)-System erfordert keine Schnittstelle zu externen Ultraschallgeräten

oder externen Sensoren. Dank seiner Vielseitigkeit kann Koelis den derzeitigen

Paradigmenwechsel in der Prostatakrebsbehandlung hin zu genaueren

Biopsiediagnosen, personalisierten Nachsorgeuntersuchungen und einer größeren

Auswahl an weniger invasiven ambulanten Behandlungen anführen.

Antoine Leroy, PhD, Gründer und CEO von Koelis, erklärte:?Die Innovation in der

Behandlung von Prostatakrebs schreitet immer schneller voran. Koelis engagiert

sich seit 20 Jahren für Präzision in der Prostataführung und freut sich, auf der

EAU 2026 in London zwei bedeutende Ankündigungen zu machen: die Effizienz des

intraoperativen Fusions-Workflows mit KI-gestützter 3D-Bildverarbeitung und die

Veröffentlichung der Violette-Studie zur gezielten Mikrowellenablation im BJUI.

Damit fördern wir unsere Vision, den Ablauf von der Biopsie bis zur fokalen

Therapie nahtlos zu gestalten. "

Über KOELIS

Koelis mit Hauptsitz in Grenoble, Frankreich, ist seit 2006 ein globaler Pionier

und Marktführer im Bereich der MRT-Ultraschall-Fusionsbildführungstechnologie.

Das Koelis Trinity(®)-System verfügt über eine proprietäre 3D-Ultraschall- und

Prostatabewegungs-Tracking-Software (OBT Fusion(®)) und ermöglicht eine genauere

Biopsiediagnose sowie?fokale" Behandlungsalternativen für Prostatakrebs

anstelle herkömmlicher?vollständiger" Organbehandlungen wie chirurgische

Prostatektomie und Bestrahlung. Das Engagement des Unternehmens für

minimalinvasive Prostatakrebsbehandlungen umfasst multizentrische klinische

Register (?Violette" in Europa, NCT04582656, und?Violetta" in Asien,

NCT06262633) in Europa, die auf der KOELIS Trinity(®)-gesteuerten

Mikrowellenablationstechnologie basieren. Koelis verfügt über Niederlassungen in

Grenoble (Frankreich), Princeton (NJ, USA), Saarbrücken (Deutschland) und

Singapur und bedient mehr als 50 Länder. Weitere Informationen zu KOELIS finden

Sie unter www.koelis.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=5Mk9KMCZp8JR7Nxa70QAGehAlPntGmyUEebe

tHJ9T1z68kfYmqcQ5gNnpEjZfmSTazdr_M3rNYX7XR-DHbAXjg==).

Pressekontakt:

Maude PAVAGEAU

Communications Manager

Telefon: : + 33 (0)7 88 31 16 48

Maude.pavageau@koelis.com (mailto:Maude.pavageau@koelis.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/768db965-e541-

4102-931e-b83e912b2607

Â°