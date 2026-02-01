GNW-News: Mavenir und TextNow besiegeln Partnerschaft zur Weiterentwicklung von App-basierten 5G-MVNO-Diensten
^SAN FRANCISCO und RICHARDSON, Texas, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TextNow,
der führende werbefinanzierte Anbieter kostenloser Mobilfunkdienste in den USA,
und Mavenir, der Wegbereiter für cloudnative Telekommunikationstechnologie,
haben heute die Integration der cloudnativen mobilen BSS- und Core-Plattform von
Mavenir in die MVNO-Infrastruktur (Mobile Virtual Network Operator) von TextNow
bekanntgegeben.
Die cloudnative BSS- und Core-Plattform von Mavenir ist darauf ausgelegt,
TextNow dabei zu unterstützen, neue Nutzer schneller zu registrieren,
differenzierte Service-Angebote einzuführen und sein kostenloses Mobilfunkmodell
weiter auszubauen. So sollen noch mehr Kunden in Amerika erreicht werden, die
einen großartigen Mobilfunkdienst ohne übermäßig hohe Kosten wünschen. Die
Integration der Lösungen von Mavenir unterstreicht den Innovationsfokus von
TextNow und bietet eine Reihe von Funktionen, um die über 8 Millionen aktiven
Nutzer besser zu unterstützen. Dazu gehören die Verwaltung von Sponsoring-
Partnern, der Aufbau von Roaming-Beziehungen sowie die Bereitstellung
unabhängiger SIM-Profile für Nutzer.
?TextNow hat 17 Jahre lang bewiesen, dass Mobilfunk kostenlos sein kann,
werbefinanziert funktioniert und ein hervorragendes Erlebnis in einem
landesweiten 5G-Netz bietet", sagte Tristan Huntington, Senior Vice President,
Partnerships & Innovation bei TextNow.?Dank der Partnerschaft mit Mavenir
bleiben wir weiterhin ein Vorreiter in Sachen Innovation. Wir haben mehr
Kontrolle über das Kundenerlebnis und können neue Funktionen schneller
einführen. Das bedeutet, dass wir die Grenzen dessen, was kostenloser Mobilfunk
leisten kann, immer wieder neu definieren können."
Die flexible, cloudnative modulare Plattform von Mavenir unterstützt jedes MVNO-
Modell und jede Markteintrittsstrategie - sei es die Einführung einer Submarke,
die Ergänzung eines bestehenden Portfolios um Mobilitätsdienste oder die
Skalierung einer Challenger-Brand.
?Der MVNO-Markt entwickelt sich stetig weiter, da die Betreiber versuchen, ihre
Angebote durch Innovationen zu differenzieren - doch dies ist ohne die
Flexibilität und Skalierbarkeit einer zugrunde liegenden cloudnativen Plattform
schlichtweg nicht möglich", erklärte Sandeep Singh, SVP & General Manager,
Business Solutions bei Mavenir.?Die Entscheidung von TextNow für Mavenir ist
ein Paradebeispiel dafür, wie die cloudbasierte Technologie von Mavenir einem
MVNO hilft, die nächste Stufe zu erreichen. Der Wechsel vom 'Thin'- zum 'Thick'-
Segment ermöglicht ein hohes Maß an Service-Innovation und Differenzierung und
bringt Millionen weiteren Kunden kostenlose Konnektivität."
Die Mavenir-Plattform ermöglicht es Thin-MVNOs, mit einer erstklassigen BSS-
Plattform in den Markt einzutreten. Dadurch werden Personalisierung,
Differenzierung sowie intelligentes Bündeln von Kundenangeboten unterstützt, um
Umsätze zu maximieren. Zugleich bietet sie Thick-MVNOs vollständige Kontrolle
auf Netzebene, um Innovationen voranzutreiben und eine tiefgehende
Netzwerkintegration aufzubauen. Dazu gehören Funktionen wie QoS-Segmente, die
Monetarisierung von Standalone-5G-Konnektivität sowie die Verarbeitung von IoT-
Datenverkehr.
Mobile World Congress [#MWC26]:
Mavenir versammelt MVNO-Branchenführer für hochkarätiges MWC26-Panel
Mavenir wird in Zusammenarbeit mit Mobile World Live ein MVNO-Panel auf dem
MWC26 veranstalten:?MWC26 Panel: Built for More, Bound by Less: The Rise of a
New Breed of MNO Embracing AI, Cloud & 5G - Mavenir"
(https://www.mavenir.com/built-for-more-bound-by-less-the-rise-of-a-new-breed-
of-mno-embracing-ai-cloud-and-5g/) am Stand von Mavenir in Halle 2, 2H60. Die
Veranstaltung wird aufzeigen, wie MVNOs ihr Wachstum durch cloudnative
Architekturen, KI-gesteuerte Einblicke und flexible Monetarisierung
beschleunigen können. Dabei werden praxisnahe Strategien vermittelt, um sich
über das Kundenerlebnis statt allein über den Preis abzuheben.
Anmelden (https://www.mavenir.com/built-for-more-bound-by-less-the-rise-of-a-
new-breed-of-mno-embracing-ai-cloud-and-5g/#request-availability) - Für die
Teilnahme vor Ort oder das Live-Streaming des Panels.
Über TextNow:
TextNow verfolgt das Ziel, Telefondienste kostenlos, einfach und für alle
zugänglich zu machen. Als einziger Mobilfunkanbieter bietet TextNow unbegrenzte
Anrufe und SMS sowie kostenlose Basis-Datenpakete im größten 5G-Netz des Landes
an. TextNow wurde 2009 gegründet und ist der größte Anbieter von kostenlosen
Mobilfunkdiensten in den USA sowie der einzige, der einen werbefinanzierten
Gratis-Service anbietet. Wir haben Standorte in San Francisco und Waterloo
(Ontario). Unsere App wurde weltweit bereits mehr als 300 Millionen Mal
heruntergeladen. Dank unseres Telefondienstes können Millionen von Menschen
jeden Monat kostenlos telefonieren. Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.textnow.com/, und folgen Sie uns auf Instagram.
Über Mavenir:
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloudnativen und KI-
basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende
Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei
mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über
50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende
Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie
ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die
entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.
Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-
native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu
echten TechCos. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com
(http://www.mavenir.com/)
Mavenir PR-Kontakt:
Emmanuela Spiteri PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
TextNow PR-Kontakt:
Tali Fischer Tali.fischer@textnow.com
Â°