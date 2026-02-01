GNW-News: Mavenir und TextNow besiegeln Partnerschaft zur Weiterentwicklung von App-basierten 5G-MVNO-Diensten

^SAN FRANCISCO und RICHARDSON, Texas, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TextNow,

der führende werbefinanzierte Anbieter kostenloser Mobilfunkdienste in den USA,

und Mavenir, der Wegbereiter für cloudnative Telekommunikationstechnologie,

haben heute die Integration der cloudnativen mobilen BSS- und Core-Plattform von

Mavenir in die MVNO-Infrastruktur (Mobile Virtual Network Operator) von TextNow

bekanntgegeben.

Die cloudnative BSS- und Core-Plattform von Mavenir ist darauf ausgelegt,

TextNow dabei zu unterstützen, neue Nutzer schneller zu registrieren,

differenzierte Service-Angebote einzuführen und sein kostenloses Mobilfunkmodell

weiter auszubauen. So sollen noch mehr Kunden in Amerika erreicht werden, die

einen großartigen Mobilfunkdienst ohne übermäßig hohe Kosten wünschen. Die

Integration der Lösungen von Mavenir unterstreicht den Innovationsfokus von

TextNow und bietet eine Reihe von Funktionen, um die über 8 Millionen aktiven

Nutzer besser zu unterstützen. Dazu gehören die Verwaltung von Sponsoring-

Partnern, der Aufbau von Roaming-Beziehungen sowie die Bereitstellung

unabhängiger SIM-Profile für Nutzer.

?TextNow hat 17 Jahre lang bewiesen, dass Mobilfunk kostenlos sein kann,

werbefinanziert funktioniert und ein hervorragendes Erlebnis in einem

landesweiten 5G-Netz bietet", sagte Tristan Huntington, Senior Vice President,

Partnerships & Innovation bei TextNow.?Dank der Partnerschaft mit Mavenir

bleiben wir weiterhin ein Vorreiter in Sachen Innovation. Wir haben mehr

Kontrolle über das Kundenerlebnis und können neue Funktionen schneller

einführen. Das bedeutet, dass wir die Grenzen dessen, was kostenloser Mobilfunk

leisten kann, immer wieder neu definieren können."

Die flexible, cloudnative modulare Plattform von Mavenir unterstützt jedes MVNO-

Modell und jede Markteintrittsstrategie - sei es die Einführung einer Submarke,

die Ergänzung eines bestehenden Portfolios um Mobilitätsdienste oder die

Skalierung einer Challenger-Brand.

?Der MVNO-Markt entwickelt sich stetig weiter, da die Betreiber versuchen, ihre

Angebote durch Innovationen zu differenzieren - doch dies ist ohne die

Flexibilität und Skalierbarkeit einer zugrunde liegenden cloudnativen Plattform

schlichtweg nicht möglich", erklärte Sandeep Singh, SVP & General Manager,

Business Solutions bei Mavenir.?Die Entscheidung von TextNow für Mavenir ist

ein Paradebeispiel dafür, wie die cloudbasierte Technologie von Mavenir einem

MVNO hilft, die nächste Stufe zu erreichen. Der Wechsel vom 'Thin'- zum 'Thick'-

Segment ermöglicht ein hohes Maß an Service-Innovation und Differenzierung und

bringt Millionen weiteren Kunden kostenlose Konnektivität."

Die Mavenir-Plattform ermöglicht es Thin-MVNOs, mit einer erstklassigen BSS-

Plattform in den Markt einzutreten. Dadurch werden Personalisierung,

Differenzierung sowie intelligentes Bündeln von Kundenangeboten unterstützt, um

Umsätze zu maximieren. Zugleich bietet sie Thick-MVNOs vollständige Kontrolle

auf Netzebene, um Innovationen voranzutreiben und eine tiefgehende

Netzwerkintegration aufzubauen. Dazu gehören Funktionen wie QoS-Segmente, die

Monetarisierung von Standalone-5G-Konnektivität sowie die Verarbeitung von IoT-

Datenverkehr.

Mobile World Congress [#MWC26]:

Mavenir versammelt MVNO-Branchenführer für hochkarätiges MWC26-Panel

Mavenir wird in Zusammenarbeit mit Mobile World Live ein MVNO-Panel auf dem

MWC26 veranstalten:?MWC26 Panel: Built for More, Bound by Less: The Rise of a

New Breed of MNO Embracing AI, Cloud & 5G - Mavenir"

(https://www.mavenir.com/built-for-more-bound-by-less-the-rise-of-a-new-breed-

of-mno-embracing-ai-cloud-and-5g/) am Stand von Mavenir in Halle 2, 2H60. Die

Veranstaltung wird aufzeigen, wie MVNOs ihr Wachstum durch cloudnative

Architekturen, KI-gesteuerte Einblicke und flexible Monetarisierung

beschleunigen können. Dabei werden praxisnahe Strategien vermittelt, um sich

über das Kundenerlebnis statt allein über den Preis abzuheben.

Anmelden (https://www.mavenir.com/built-for-more-bound-by-less-the-rise-of-a-

new-breed-of-mno-embracing-ai-cloud-and-5g/#request-availability) - Für die

Teilnahme vor Ort oder das Live-Streaming des Panels.

Über TextNow:

TextNow verfolgt das Ziel, Telefondienste kostenlos, einfach und für alle

zugänglich zu machen. Als einziger Mobilfunkanbieter bietet TextNow unbegrenzte

Anrufe und SMS sowie kostenlose Basis-Datenpakete im größten 5G-Netz des Landes

an. TextNow wurde 2009 gegründet und ist der größte Anbieter von kostenlosen

Mobilfunkdiensten in den USA sowie der einzige, der einen werbefinanzierten

Gratis-Service anbietet. Wir haben Standorte in San Francisco und Waterloo

(Ontario). Unsere App wurde weltweit bereits mehr als 300 Millionen Mal

heruntergeladen. Dank unseres Telefondienstes können Millionen von Menschen

jeden Monat kostenlos telefonieren. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.textnow.com/, und folgen Sie uns auf Instagram.

Über Mavenir:

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloudnativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende

Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über

50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende

Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie

ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die

entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.

Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-

native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu

echten TechCos. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

(http://www.mavenir.com/)

Mavenir PR-Kontakt:

Emmanuela Spiteri PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

TextNow PR-Kontakt:

Tali Fischer Tali.fischer@textnow.com

