GNW-News: ORA Developers Group gibt Debüt auf der LPS Shanghai bekannt und stärkt damit ihre globale Präsenz im Umfang von 45 Mrd. US-Dollar

^SHANGHAI, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ORA Developers, ein weltweit

führender Anbieter von visionären Immobilien- und Lifestyle-Destinationen, gibt

sein Debüt auf der Luxury Property Showcase (LPS) in Shanghai bekannt. Diese

Teilnahme markiert einen wichtigen Meilenstein in der kontinuierlichen

internationalen Expansion der Marke und unterstreicht die wachsende

Attraktivität von ORA für globale Investoren, die nach erstklassigen

Anlagemöglichkeiten suchen.

Das Unternehmen wird eine kuratierte Auswahl seiner wegweisenden

Küstenentwicklungsprojekte an den begehrtesten Standorten der Welt präsentieren,

darunter in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Zypern und in der Karibik,

und damit die Vielfalt und Widerstandsfähigkeit seines Portfolios demonstrieren.

?Dies ist eine natürliche strategische Erweiterung unseres globalen Wachstums",

so Tamer Fikry, Chief Sales Officer bei ORA UAE.?Angesichts der starken

Nachfrage von Investoren nach hochwertigen globalen Immobilien signalisiert

unsere Teilnahme ein vertieftes Engagement in diesem wichtigen Markt. Dies steht

im Einklang mit der Philosophie der Gruppe, außergewöhnliches Design, luxuriösen

Lifestyle und sichere Investitionswerte in verschiedenen Regionen zu bieten."

Visionäres Portfolio treibt globale Strategie voran

Das ORA-Portfolio weist einen geschätzten Gesamtverkaufswert von über 45 Mrd.

US-Dollar auf, was den Erfolg seiner gesamten Projektpalette in sieben Ländern

widerspiegelt. Die Präsenz des Unternehmens in Shanghai unterstreicht den

strategischen Wert seiner Küstenimmobilien:

* Bayn by ORA (VAE): Diese 4,8 Mio. Quadratmeter große, nach einem Masterplan

gestaltete Gemeinde befindet sich in Ghantoot, dem strategischen

Wachstumskorridor zwischen Abu Dhabi und Dubai. Bayn bietet ein neues Modell

für den?Dual-City"-Lebensstil und bietet Investoren eine stabile Anlage im

widerstandsfähigen Markt der Vereinigten Arabischen Emirate, zusammen mit

einem 1,2?km langen, unberührten Strand am Persischen Golf.

* Ayia Napa Marina von ORA (Zypern): Dieses Projekt im Mittelmeer umfasst

einen Hafen für Superjachten sowie luxuriöse Wohnhochhäuser und Villen. Es

richtet sich an Investoren, die eine Aufenthaltsgenehmigung für Europa,

renditestarke Tourismusimmobilien und einen Standort innerhalb der stabilen

Europäischen Union suchen.

* ORA Caribbean (Grenada): Mit ultra-luxuriösen Immobilien wie den Silversands

Grand Anse Villen und Condos bietet dieses Portfolio eine einzigartige

Lösung für globale Mobilität durch staatlich anerkannte Programme zur

Erlangung der Staatsbürgerschaft durch Investitionen. Eine Investition in

diese Immobilien ist für internationale Familien, die ein diversifiziertes

Portfolio anstreben, äußerst attraktiv.

Investitionswert und geopolitische Optionen

Die Strategie von ORA konzentriert sich auf die Schaffung von Gemeinschaften,

die sich durch herausragendes Design und kompromisslose Qualität auszeichnen und

finanziell widerstandsfähig sind. Durch die Kombination von Wohn-,

Einzelhandels- und Gastronomiekomponenten stellt ORA sicher, dass seine

Vermögenswerte langfristige Stabilität und nachhaltige Kapitalwertsteigerung

bieten.

?Jedes unserer Küstenprojekte bietet ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal",

ergänzt Tamer Fikry.?Die Stabilität der Vereinigten Arabischen Emirate, das

exklusive Luxusleben auf Zypern und die begehrten Optionen für eine zweite

Staatsbürgerschaft in der Karibik entsprechen genau der finanziellen Sicherheit,

die unsere Kunden in einer sich wandelnden Welt schätzen."

ORA Developers wird vom 5. bis 7. Dezember 2025 auf der Luxury Property Show

(LPS) in Shanghai vertreten sein.

Über ORA Developers:

ORA Developers ist ein weltweit führendes Immobilienunternehmen, das für die

Schaffung transformativer Räume bekannt ist, die das tägliche Leben verbessern

und gleichzeitig zum Wachstum der Städte beitragen, in denen sie sich befinden.

Die 2016 gegründete Gruppe verfügt über ein Vermögen von über 2,57 Milliarden

US-Dollar und verwaltet ein Immobilienportfolio mit einem Verkaufswert von mehr

als 45 Milliarden US-Dollar in Ägypten, Grenada, Griechenland, Zypern, Pakistan,

den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Irak.

ORA konzentriert sich darauf, Standorte mit hohem Potenzial zu identifizieren

und diese in integrierte Gemeinschaften zu verwandeln, die langfristigen Wert

schaffen. Projekte wie Ayia Napa Marina in Zypern, Eighteen in Pakistan, Bayn in

Abu Dhabi, Madinat Al Ward im Irak und sechs wichtige Projekte in Ägypten

demonstrieren die Fähigkeit der Gruppe, in oft übersehenen Märkten zu agieren

und deren Attraktivität durch durchdachte, groß angelegte Planung neu zu

definieren.

Das Portfolio umfasst Wohn-, Gewerbe-, Gastgewerbe- und Unterhaltungsprojekte,

wobei jedes Projekt darauf ausgelegt ist, einen hohen Lebensstandard zu bieten,

der Qualität, Design und Alltagskomfort vereint. Zu den Hospitality-Assets der

Gruppe gehören das Silversands Grand Anse und das Silversands Beach House in

Grenada, ein Fünf-Sterne-Hotel, das derzeit auf Mykonos entsteht, sowie weitere

in Planung befindliche Immobilien, die den Fokus von ORA auf Premium-Erlebnisse

widerspiegeln, die sich durch Einfachheit und Liebe zum Detail auszeichnen.

Bei allen seinen Projekten legt ORA größten Wert auf Wohlbefinden,

Nachhaltigkeit und ein ausgeprägtes Ortsgefühl. Die Gemeinschaften werden mit

Blick auf langfristige Relevanz aufgebaut, wobei sie sich an den lokalen

Bedürfnissen orientieren und gleichzeitig globale Qualität bieten.

ORA orientiert sich an den Werten Exzellenz, Ausgewogenheit und Zufriedenheit

und setzt weiterhin neue Maßstäbe in den Bereichen Immobilien und Gastgewerbe,

indem es Projekte entwickelt, die wirtschaftlich solide, sozial verantwortlich

und auf Langlebigkeit ausgelegt sind.

Bates Pan Gulf

Tarek Hakim

Tarek.hakim@bpggroup.com

