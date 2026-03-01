GNW-News: OSW expandiert mit strategischer Beteiligung an Soleme nach Spanien
^MADRID, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OSW (https://www.osw.energy/) (One
Stop Warehouse), der globale Vertriebszweig für erneuerbare Energien der OSW
Group, ist durch eine strategische Investition in Soleme offiziell in den
spanischen Markt eingetreten. Solemne ist ein etabliertes spanisches
Solarvertriebsunternehmen mit über 20 Jahren lokaler Geschäftstätigkeit.
Diese strategische Partnerschaft verknüpft die globale Supply-Chain- und
Ökosystemkompetenz von OSW mit der umfassenden lokalen Expertise, den
vertrauensvollen Kundenbeziehungen und der langjährigen Marktpräsenz von Soleme.
Durch diese Kooperation zielt OSW darauf ab, den steigenden Bedarf an Solar- und
Speichersystemen in Spanien sowie in den angrenzenden Märkten gezielt zu decken.
Spanien zählt zu den dynamischsten Solarmärkten Europas, gestützt durch starke
natürliche Ressourcen, ambitionierte Ziele der Energiewende und eine zunehmende
Verbreitung dezentraler Energielösungen. Durch die Investition in einen
angesehenen lokalen Vertriebspartner stärkt OSW sein langfristiges Engagement im
regionalen Markt und unterstützt Installateure mit zuverlässigen Produkten,
einer stabilen Versorgung und professionellen Dienstleistungen.
?OSW verfolgt das Ziel, lokale Installateure und Partner im Zuge der
beschleunigten Energiewende zu unterstützen", so Andy Cheng, CEO von OSW
Distribution.?Der gute Ruf von Soleme auf dem spanischen Markt, sein lokales
Know-how und das Vertrauen der Kunden bilden in Verbindung mit dem globalen
Netzwerk und den operativen Fähigkeiten von OSW eine solide Grundlage für
langfristiges Wachstum in Spanien. Wir freuen uns darauf, weitere gleichgesinnte
lokale Partner bei OSW willkommen zu heißen und gemeinsam die weltweite
Verbreitung sauberer Energielösungen weiter voranzutreiben."
Stärkung der europäischen Präsenz von OSW
Der Eintritt in den spanischen Markt stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein
in der internationalen Expansion von OSW Distribution dar. OSW nahm Ende 2022
seinen Vertrieb in den Niederlanden und Polen auf, trat 2023 in den US-Markt ein
und expandierte 2025 nach Mexiko. Das Engagement in Spanien diversifiziert die
europäische Präsenz von OSW weiter und vertieft die regionale Marktabdeckung.
?Die Zusammenarbeit mit OSW ist für Soleme ein wichtiger strategischer
Meilenstein. Indem wir unser technisches Know-how und unsere fundierten
Kenntnisse des lokalen Marktes mit der globalen Reichweite und operativen Stärke
von OSW kombinieren, schaffen wir eine starke Plattform für nachhaltiges
Wachstum. Gemeinsam wollen wir nicht nur den spanischen Markt anführen, sondern
dies auch unter Wahrung der Werte tun, die Soleme auszeichnen: Integrität, hohe
Servicequalität und enge Kundenbeziehungen", so die Eigentümer von Soleme,
Emilio Oliver und Marc Reales.
OSW ist überzeugt, dass herausragende Energielösungen gemeinsam mit Partnern
entstehen, die ihre lokalen Märkte wirklich verstehen. Seit Jahren engagiert
sich das Unternehmen deshalb dafür, starke Solar-Vertriebspartner weltweit zu
fördern. Ob durch Kapitalbeteiligungen, strategische Unterstützung, Integration
der Lieferkette oder fortschrittliche digitale und IT-Kompetenzen - OSW arbeitet
gemeinsam mit seinen Partnern daran, ein starkes und nachhaltiges Ökosystem
aufzubauen.
Für 2026 strebt OSW den Eintritt in den deutschen und britischen Markt an. Diese
geplanten Expansionen sollen eine umfassende Vertriebsabdeckung in Ost-, West-
und Südeuropa ermöglichen und die Präsenz von OSW in allen wichtigen
europäischen Märkten stärken.
Ein langfristiger Ökosystem-Ansatz
OSW positioniert sich weiterhin als langfristiger Gestalter eines
Branchenökosystems im Bereich erneuerbarer Energien, indem das Unternehmen
Vertrieb, digitale Tools und Mehrwertdienste miteinander verbindet, um Partner
der Branche besser zu unterstützen. Dazu gehört auch die weltweit erste
kostenlose Solar-Designplattform GreenSketch. Diese strategische Investition in
Spanien steht im Einklang mit der Strategie von OSW, ein nachhaltiges Wachstum
voranzutreiben, das von den wichtigsten Märkten für erneuerbare Energien
getragen wird.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: media@osw.energy
