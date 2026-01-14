GNW-News: Paraiso de la Bonita definiert All-Inclusive-Luxus neu mit der Eröffnung von The Reserve

^ST. MICHAEL, Barbados, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit der Eröffnung des

?The Reserve at Paraiso de la Bonita

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/paraiso-de-la-bonita/reserve-

building)", einem direkt am Meer gelegenen Gebäude, das die exklusivsten Suiten

beherbergt, hat?Paraiso de la Bonita, A Luxury Collection Resort, Riviera Maya,

Adult All-Inclusive, Member of the Royalton Reserve Collection

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/paraiso-de-la-bonita)", ein neues

Niveau an gehobener Gastlichkeit erreicht. Als privateres, weitläufigeres und

exklusiveres Resorterlebnis konzipiert, erweckt?The Reserve at Paraiso de la

Bonita" die Vision der Royalton Suites & Villas

(https://www.royaltonresorts.com/suites-and-villas) zum Leben - mit Unterkünften

im Residenzstil, großzügigen Außenwohnbereichen und einer unmittelbar erlebbaren

Nähe zum Karibischen Meer.

?The Reserve at Paraiso de la Bonita" versteht sich als eine Destination

innerhalb des Resorts, die ihren Gästen ein Refugium bietet, das von

vollkommener Privatsphäre und einem durchdachten Design geprägt ist. Das Gebäude

besticht durch einen eigenen Privatpool und exklusive Strandabschnitte, eine

separate Lounge sowie hoteleigene Dining- und Bar-Locations. Optionale private

Flughafentransfers, ein persönlicher Butler-Service rund um die Uhr und ein

privater Helikopterlandeplatz garantieren anspruchsvollsten Reisenden ein

Ankunftserlebnis der Extraklasse. Nah genug, um schnell anzukommen. Fern genug,

um die Welt zu vergessen.

Das Herzstück des?The Reserve at Paraiso de La Bonita" ist ein Ensemble aus

zehn neuen Suiten, darunter ausgewählte Chairman-Unterkünfte mit einem, zwei

oder drei Schlafzimmern. Jede der King-Suiten ist zum Karibischen Meer hin

ausgerichtet und als eleganter Rückzugsort gestaltet. Sie verfügen über zwei

Terrassen mit Ausblick auf das Meer und die Mangroven, private Pools für tiefe

Entspannung, marmorierte Outdoor-Wohnbereiche sowie Innen- und Außenduschen, die

einen nahtlosen Übergang zwischen drinnen und draußen schaffen. Großzügige

Wohnbereiche gehen fließend in ruhige Schlafzimmer und Spa-ähnliche Badezimmer

über - so genießen Gäste sowohl vollkommene Intimität als auch eine tiefe

Verbundenheit mit der umliegenden Landschaft.

Mit der Eröffnung des?The Reserve at Paraiso de La Bonita" hält auch Royaltons

renommierte Diamond Club(TM)-Suiten-Kategorie Einzug, die für eine neues Niveau an

personalisiertem Service und exklusivem Zugang im gesamten Resort sorgt. Diamond

Club(TM)-Gäste genießen exklusiven Zugang zu den privaten Bereichen, den eleganten

Lounges und den Premium-Services von The Reserve. Zudem steht ihnen ein

spezieller Butler-Service zur Verfügung, der jeden Aufenthalt mit Sorgfalt und

diskreter Aufmerksamkeit bis ins kleinste Detail begleitet.

Zu den exklusiven Restaurants und Bars in diesem neuen Gebäude und Bereich

gehören das Ka'an, ein ruhiger Frühstücksraum mit Blick auf das Meer, das Qin

Qin, in dem asiatische und mexikanische Geschmackswelten aufeinandertreffen,

eine eigene Diamond Club(TM)-Lounge und exklusive Bar sowie private Pool- und

Strandbars, die ausschließlich Gästen dieser Anlage vorbehalten sind. Ein

besonderes Highlight ist das Gosselin Cooking Studio, ein kulinarisches Atelier,

das zu Ehren des Architekten benannt wurde, der Paraiso de la Bonita für seine

große Liebe erbaut hat. Hier können Gäste aktiv an kulinarischen Aktivitäten

teilnehmen, die Kochkunst, Geschichtenerzählen und ein intensives lokales

Ambiente miteinander verbinden.

Zeitgleich mit der Vorstellung dieses neuen All-inclusive-Luxuskonzepts

präsentiert das Resort zudem das The Thalasso Spa

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/paraiso-de-la-bonita/the-royal-spa),

eine kürzlich fertiggestellte Wellness-Oase, die auf Royaltons unverkennbarem

Konzept von Entspannung und Wohlbefinden basiert. Das Spa bietet private

Massagesuiten, wahlweise mit eigenem Sonnendeck oder Meerblick, Hydro- und

Chromotherapie-Parcours, einen Himalaya-Salzraum, Temazcal-Rituale,

Thalassotherapie sowie einen voll ausgestatteten Schönheitssalon - ein

holistisches Umfeld für körperliche Regeneration und stille Auszeiten.

Mit dieser Erweiterung festigt das Paraiso de la Bonita seinen Ruf als eines der

bekanntesten Luxusresorts in der Karibik und bietet Reisenden nun ein noch

umfassenderes, gehobenes All-Inclusive-Erlebnis. Dies ist Ausdruck der nächsten

Etappe in der Geschichte des Resorts: Raum, Service und Design sind auf die

anspruchsvollsten Reisenden von heute zugeschnitten, während gleichzeitig eine

ganz neue Ebene der All-Inclusive-Gastlichkeit geschaffen wird.

Besuchen Sie das Paraiso de la Bonita, wo diese erstklassigen Suiten ab sofort

verfügbar und unter royaltonresorts.com

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/paraiso-de-la-bonita) buchbar sind.

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-

Inclusive-Gastronomieunternehmen mit einem kuratierten Portfolio von 24 Resorts

an sieben der begehrtesten Destinationen der Karibik, von denen jedes ein

einzigartiges und immersives Erlebnis bietet. Zu den acht Marken zählen die

preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/), wo?Everyone is Family" gilt und die für

gehobenen Komfort und aufmerksamen Service durch charakteristische Angebote wie

All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt sind. Das Royalton Hideaway

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) steht für einen gehobenen

Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz auf das Thema?Togetherness"

ausgerichtet ist und mit exklusiver Gastronomie sowie modernen Unterkünften

überzeugt. Royalton Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) vermittelt

?The Art of Vacation" durch einen wellnessorientierten Ansatz für All-Inclusive-

Reisen, der Balance und bewusste Verbundenheit in den Mittelpunkt

stellt. Royalton CHIC Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste

ein, nach dem Motto?Party Your Way" lebendige, nur für Erwachsene konzipierte

Aufenthalte voller Stil und Spontaneität zu erleben, während Mystique by

Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit?Miles from

Ordinary" Boutique-Retreats bietet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und

ungezwungene Kultiviertheit zelebrieren. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril

(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges?Au Naturel"-Erlebnis für

Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), das zu?Vacation Like A Star(TM)" im

unterhaltsamen Rahmen, umgeben von ikonischen Memorabilien, einlädt. Und im

Planet Hollywood Adult Scene by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/) heißt es?Dodge the Paparazzi" in

glamourösen, nur für Erwachsene zugänglichen Anlagen, die sich durch

Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

Um mehr über Royalton Hotels & Resorts zu erfahren, besuchen Sie bitte

www.royalton.com (http://www.royalton.com/)

