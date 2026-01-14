GNW-News: Paraiso de la Bonita definiert All-Inclusive-Luxus neu mit der Eröffnung von The Reserve
^ST. MICHAEL, Barbados, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit der Eröffnung des
?The Reserve at Paraiso de la Bonita
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/paraiso-de-la-bonita/reserve-
building)", einem direkt am Meer gelegenen Gebäude, das die exklusivsten Suiten
beherbergt, hat?Paraiso de la Bonita, A Luxury Collection Resort, Riviera Maya,
Adult All-Inclusive, Member of the Royalton Reserve Collection
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/paraiso-de-la-bonita)", ein neues
Niveau an gehobener Gastlichkeit erreicht. Als privateres, weitläufigeres und
exklusiveres Resorterlebnis konzipiert, erweckt?The Reserve at Paraiso de la
Bonita" die Vision der Royalton Suites & Villas
(https://www.royaltonresorts.com/suites-and-villas) zum Leben - mit Unterkünften
im Residenzstil, großzügigen Außenwohnbereichen und einer unmittelbar erlebbaren
Nähe zum Karibischen Meer.
?The Reserve at Paraiso de la Bonita" versteht sich als eine Destination
innerhalb des Resorts, die ihren Gästen ein Refugium bietet, das von
vollkommener Privatsphäre und einem durchdachten Design geprägt ist. Das Gebäude
besticht durch einen eigenen Privatpool und exklusive Strandabschnitte, eine
separate Lounge sowie hoteleigene Dining- und Bar-Locations. Optionale private
Flughafentransfers, ein persönlicher Butler-Service rund um die Uhr und ein
privater Helikopterlandeplatz garantieren anspruchsvollsten Reisenden ein
Ankunftserlebnis der Extraklasse. Nah genug, um schnell anzukommen. Fern genug,
um die Welt zu vergessen.
Das Herzstück des?The Reserve at Paraiso de La Bonita" ist ein Ensemble aus
zehn neuen Suiten, darunter ausgewählte Chairman-Unterkünfte mit einem, zwei
oder drei Schlafzimmern. Jede der King-Suiten ist zum Karibischen Meer hin
ausgerichtet und als eleganter Rückzugsort gestaltet. Sie verfügen über zwei
Terrassen mit Ausblick auf das Meer und die Mangroven, private Pools für tiefe
Entspannung, marmorierte Outdoor-Wohnbereiche sowie Innen- und Außenduschen, die
einen nahtlosen Übergang zwischen drinnen und draußen schaffen. Großzügige
Wohnbereiche gehen fließend in ruhige Schlafzimmer und Spa-ähnliche Badezimmer
über - so genießen Gäste sowohl vollkommene Intimität als auch eine tiefe
Verbundenheit mit der umliegenden Landschaft.
Mit der Eröffnung des?The Reserve at Paraiso de La Bonita" hält auch Royaltons
renommierte Diamond Club(TM)-Suiten-Kategorie Einzug, die für eine neues Niveau an
personalisiertem Service und exklusivem Zugang im gesamten Resort sorgt. Diamond
Club(TM)-Gäste genießen exklusiven Zugang zu den privaten Bereichen, den eleganten
Lounges und den Premium-Services von The Reserve. Zudem steht ihnen ein
spezieller Butler-Service zur Verfügung, der jeden Aufenthalt mit Sorgfalt und
diskreter Aufmerksamkeit bis ins kleinste Detail begleitet.
Zu den exklusiven Restaurants und Bars in diesem neuen Gebäude und Bereich
gehören das Ka'an, ein ruhiger Frühstücksraum mit Blick auf das Meer, das Qin
Qin, in dem asiatische und mexikanische Geschmackswelten aufeinandertreffen,
eine eigene Diamond Club(TM)-Lounge und exklusive Bar sowie private Pool- und
Strandbars, die ausschließlich Gästen dieser Anlage vorbehalten sind. Ein
besonderes Highlight ist das Gosselin Cooking Studio, ein kulinarisches Atelier,
das zu Ehren des Architekten benannt wurde, der Paraiso de la Bonita für seine
große Liebe erbaut hat. Hier können Gäste aktiv an kulinarischen Aktivitäten
teilnehmen, die Kochkunst, Geschichtenerzählen und ein intensives lokales
Ambiente miteinander verbinden.
Zeitgleich mit der Vorstellung dieses neuen All-inclusive-Luxuskonzepts
präsentiert das Resort zudem das The Thalasso Spa
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/paraiso-de-la-bonita/the-royal-spa),
eine kürzlich fertiggestellte Wellness-Oase, die auf Royaltons unverkennbarem
Konzept von Entspannung und Wohlbefinden basiert. Das Spa bietet private
Massagesuiten, wahlweise mit eigenem Sonnendeck oder Meerblick, Hydro- und
Chromotherapie-Parcours, einen Himalaya-Salzraum, Temazcal-Rituale,
Thalassotherapie sowie einen voll ausgestatteten Schönheitssalon - ein
holistisches Umfeld für körperliche Regeneration und stille Auszeiten.
Mit dieser Erweiterung festigt das Paraiso de la Bonita seinen Ruf als eines der
bekanntesten Luxusresorts in der Karibik und bietet Reisenden nun ein noch
umfassenderes, gehobenes All-Inclusive-Erlebnis. Dies ist Ausdruck der nächsten
Etappe in der Geschichte des Resorts: Raum, Service und Design sind auf die
anspruchsvollsten Reisenden von heute zugeschnitten, während gleichzeitig eine
ganz neue Ebene der All-Inclusive-Gastlichkeit geschaffen wird.
Besuchen Sie das Paraiso de la Bonita, wo diese erstklassigen Suiten ab sofort
verfügbar und unter royaltonresorts.com
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/paraiso-de-la-bonita) buchbar sind.
Über Royalton Hotels & Resorts
Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-
Inclusive-Gastronomieunternehmen mit einem kuratierten Portfolio von 24 Resorts
an sieben der begehrtesten Destinationen der Karibik, von denen jedes ein
einzigartiges und immersives Erlebnis bietet. Zu den acht Marken zählen die
preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts
(https://www.royaltonresorts.com/), wo?Everyone is Family" gilt und die für
gehobenen Komfort und aufmerksamen Service durch charakteristische Angebote wie
All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt sind. Das Royalton Hideaway
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) steht für einen gehobenen
Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz auf das Thema?Togetherness"
ausgerichtet ist und mit exklusiver Gastronomie sowie modernen Unterkünften
überzeugt. Royalton Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) vermittelt
?The Art of Vacation" durch einen wellnessorientierten Ansatz für All-Inclusive-
Reisen, der Balance und bewusste Verbundenheit in den Mittelpunkt
stellt. Royalton CHIC Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste
ein, nach dem Motto?Party Your Way" lebendige, nur für Erwachsene konzipierte
Aufenthalte voller Stil und Spontaneität zu erleben, während Mystique by
Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit?Miles from
Ordinary" Boutique-Retreats bietet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und
ungezwungene Kultiviertheit zelebrieren. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril
(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges?Au Naturel"-Erlebnis für
Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus am Strand.
Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), das zu?Vacation Like A Star(TM)" im
unterhaltsamen Rahmen, umgeben von ikonischen Memorabilien, einlädt. Und im
Planet Hollywood Adult Scene by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/) heißt es?Dodge the Paparazzi" in
glamourösen, nur für Erwachsene zugänglichen Anlagen, die sich durch
Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.
Um mehr über Royalton Hotels & Resorts zu erfahren, besuchen Sie bitte
www.royalton.com (http://www.royalton.com/)
