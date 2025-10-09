GNW-News: Santhera schließt Vereinbarung mit Biomedica über den Vertrieb von AGAMREE® (Vamorolon) in Russland

^Pratteln, Schweiz, 9. Oktober 2025 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt

die Unterzeichnung einer exklusiven Vereinbarung mit Biomedica über den Vertrieb

von AGAMREE® (Vamorolon) in Russland zur Behandlung von Duchenne-

Muskeldystrophie (DMD) bei Patienten ab vier Jahren bekannt.

Gemäß den Vertragsbedingungen erhält Santhera einen Prozentsatz des

Nettoumsatzes, entsprechend früheren Vertriebsvereinbarungen. Der Verkaufsstart

ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen. Diese Zusammenarbeit wird DMD-

Patienten im ganzen Land den Zugang zu AGAMREE ermöglichen, unterstützt durch

regionale und nationale Managed-Access-Programme. In Russland leben etwa 1.400

Patienten mit DMD [1].

Dario Eklund, Chief Executive Officer von Santhera, sagte: "Diese Vereinbarung

wird mehr Kindern den Zugang zu dieser wichtigen DMD-Behandlung ermöglichen und

ist die jüngste in einer Reihe von globalen Vereinbarungen, die 2025 geschlossen

wurden. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Biomedica in den

kommenden Monaten."

Oleg Parosin, Gründer und Chief Executive Officer von Biomedica, fügte hinzu:

"Unsere umfassende Expertise in den Bereichen Neurologie und DMD, insbesondere

mit Therapien, die AGAMREE ergänzen, sowie unsere Erfolgsbilanz bei

Partnerschaften mit führenden Unternehmen in der EU und den USA machen uns zu

einem starken und vertrauenswürdigen Partner für Santhera in Russland. Wir

freuen uns auf die Zusammenarbeit, um den Zugang zu AGAMREE zu beschleunigen und

die Verfügbarkeit ab Anfang nächsten Jahres sicherzustellen, damit noch mehr

Patienten von dieser wichtigen Therapie profitieren können."

Über AGAMREE® (Vamorolon)

AGAMREE ist ein neuartiges Arzneimittel mit einem Wirkmechanismus, der auf der

Bindung an denselben Rezeptor wie Glukokortikoide beruht, jedoch dessen

nachgeschaltete Aktivität modifiziert. Zudem ist es kein Substrat für die 11-?-

Hydroxysteroid-Dehydrogenase (11?-HSD) Enzyme, die für lokal erhöhte

Wirkstoffspiegel und die kortikosteroid-assoziierte Toxizität in lokalen Geweben

verantwortlich sein dürften [1-4]. Dieser Mechanismus hat das Potenzial, die

Wirksamkeit von den Sicherheitsbedenken gegenüber Steroiden zu entkoppeln,

weshalb AGAMREE als dissoziativer Entzündungshemmer und Alternative zu den

bestehenden Kortikosteroiden, der derzeitigen Standardtherapie für Kinder und

Jugendliche mit DMD, positioniert ist [1-4].

In der zulassungsrelevanten VISION-DMD-Studie erreichte AGAMREE den primären

Endpunkt Geschwindigkeit der Aufstehbewegung (TTSTAND) im Vergleich zu Placebo

(p=0,002) nach 24 Behandlungswochen und zeigte ein günstiges Sicherheits- und

Verträglichkeitsprofil [1, 4]. Die am häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen waren

cushingoides Aussehen, Erbrechen, Gewichtszunahme und Reizbarkeit. Im

Allgemeinen waren die Nebenwirkungen von leichtem bis mittlerem Schweregrad.

Die derzeit verfügbaren Daten zeigen, dass AGAMREE im Gegensatz zu

Kortikosteroiden das Wachstum nicht einschränkt [5] und keine negativen

Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel hat, was durch normale Serummarker für

Knochenbildung und -resorption belegt wird [6].

? Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dadurch können

neue Informationen über die Sicherheit schnell ermittelt werden.

Gesundheitsfachleute werden gebeten, alle vermuteten Nebenwirkungen zu melden.

Referenzen:

[1] Gordey Foundation

[2] Dang UJ et al. (2024) Neurology 2024;102:e208112.

doi.org/10.1212/WNL.0000000000208112. Link

(https://www.neurology.org/doi/pdf/10.1212/WNL.0000000000208112).

[3] Guglieri M et al (2022). JAMA Neurol. 2022;79(10):1005-1014.

doi:10.1001/jamaneurol.2022.2480 Link

(https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2795868?utm_campaign

=articlePDF&utm_medium=articlePDFlink&utm_source=articlePDF&utm_content=jamaneur

ol.2022.2480).

[4] Liu X et al (2020). Proc Natl Acad Sci USA 117:24285-24293

[5] Heier CR et al (2019). Life Science Alliance DOI: 10.26508

[6] Ward et al., WMS 2022, FP.27 - Poster 71. Link

(https://www.santhera.com/assets/files/content/scientific-literature/P71-

SAN1122002_WMS_Height_Poster_30x42_v6.09534-FINAL-cm3.pdf).

[7] Hasham et al., MDA 2022 Posterpräsentation. Link

(https://www.santhera.com/assets/files/content/scientific-literature/SAN1122001-

PDN-switch-Poster_14Mar22.pdf).

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,

das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene

neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf

konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle

Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit

neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit

Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden

untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and

Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im

Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory

Agency (MHRA), in China von der National Medical Products Administration (NMPA)

und in Hongkong von der Department of Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die

Rechte an AGAMREE für Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals und für China und

bestimmte Länder in Südostasien an Sperogenix Therapeutics lizenziert. Weitere

Informationen finden Sie unter www.santhera.com

(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/n1SIC9rpDVIOyGjgc0COUq_n3Q?domain=santhe

ra.com).

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Über Biomedica

Biomedica ist ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Vermarktung innovativer

und bahnbrechender Therapien für seltene Krankheiten in unterversorgten und

aufstrebenden Märkten spezialisiert hat. Mit einer starken Präsenz in Mittel-

und Osteuropa (CEE), der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), der Türkei und

Israel arbeitet Biomedica mit führenden Biotechnologie- und Pharmaunternehmen

zusammen, um Patienten neuartige Behandlungen anzubieten. Zu den wichtigsten

Therapiebereichen zählen seltene Krankheiten, Neurologie, Hämatologie,

Onkologie, Hepatologie und Ophthalmologie. Biomedica nutzt seine regionale

Expertise und seine etablierten Marktzugangskapazitäten, um Patienten mit hohem

ungedecktem medizinischem Bedarf einen zeitnahen Zugang zu innovativen Therapien

zu ermöglichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santhera

Catherine Isted, CFO:

IR@santhera.com

ICR Healthcare:

Santhera@icrhealthcare.com

Biomedica

Stan Filippin, Leiter Geschäftsentwicklung:

bd@biomedica.bio

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung

oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das

Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten

bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge

des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf

diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder

Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur

Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

# # #

Â°