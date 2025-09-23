GNW-News: Santhera sichert sich CHF 20 Millionen Wachstumsfinanzierung zur Beschleunigung der weltweiten Markteinführung von AGAMREE®
Highlights:
* Santhera sichert sich zusätzliche Finanzmittel in Höhe von rund 20 Millionen
CHF von den bestehenden Investoren Highbridge und R-Bridge, um die weltweite
Markteinführung zu beschleunigen
* Die Nachfrage nach AGAMREE® (Vamorolon) in den USA und China liegt über den
Erwartungen; erhöhter Lagerbedarf und Verschiebungen im Zeitplan für die
Markteinführung erfordern zusätzliches Wachstumskapital
Pratteln, Schweiz, 23. September 2025 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN)
gibt heute neue Finanzierungsvereinbarungen mit R-Bridge, einer
Tochtergesellschaft der CBC Group, und bestimmten von Highbridge Capital
Management, LLC ("Highbridge") verwalteten Fonds bekannt.
Aktuelles zur Finanzierung
Wie in den heutigen Ergebnissen dargelegt, baut Santhera die globale Reichweite
von AGAMREE® (Vamorolon) zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD)
weiter aus, wobei weltweit bereits über 1000 Patienten behandelt wurden. In
China rechnet der Partner Sperogenix Therapeutics Ltd. ("Sperogenix") nach der
Einführung auf dem privat finanzierten Markt mit einer steigenden Nachfrage in
den Jahren 2025 und 2026. In den Vereinigten Staaten meldete der Partner
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. ("Catalyst") für das erste Halbjahr 2025 ein
starkes Ergebnis mit einem Umsatz von 49,4 Millionen US-Dollar für AGAMREE, was
auf die beschleunigte Akzeptanz durch Ärzte und die anhaltende Nachfrage
zurückzuführen ist. Die Nachfrage in Europa blieb weiterhin stark.
Um dieser Nachfrage gerecht zu werden und die Beschleunigung der weltweiten
Markteinführung zu unterstützen, insbesondere um seine Pläne zur Aufstockung der
Lagerbestände in China voranzutreiben, hat Santhera zusätzliches
Wachstumskapital in Höhe von rund CHF 20 Millionen (abhängig vom USD/CHF-
Wechselkurs) gesichert.
Diese CHF 20 Millionen setzen sich zusammen aus USD 13 Millionen aus einer
Lizenzgebührenmonetarisierung mit R-Bridge zu Bedingungen, die den langfristigen
Wert erhalten und gleichzeitig ein kurzfristiges Kapitalwachstum ermöglichen.
Darüber hinaus hat Highbridge sein Engagement mit einer zusätzlichen Aufstockung
ihrer Wandelanleihe um 10 Millionen CHF verstärkt, wodurch die Laufzeit
verlängert und Flexibilität geschaffen wurde. Weitere Details finden Sie weiter
unten in der Pressemitteilung.
Dario Eklund, Chief Executive Officer von Santhera, sagte: "Die Nachfrage nach
AGAMREE übertrifft weiterhin die Erwartungen in den USA, Europa und China. Mit
dieser zusätzlichen Finanzierung können wir die Markteinführung beschleunigen,
Lagerbestände aufbauen und unseren Kurs in Richtung Cashflow-Break-even im Jahr
2026 fortsetzen. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit diesen hochkarätigen
Investoren fortzusetzen, während wir in die nächste Wachstumsphase eintreten."
Finanzierungsdetails:
R-Bridge-Lizenzgebührenmonetarisierung (USD 13 Millionen)
Santhera hat sich eine Lizenzgebührenmonetarisierung mit dem bestehenden
Investor R-Bridge gesichert. Im Rahmen dieser Transaktion erhält R-Bridge 25 %
der Netto-Lizenzgebühren für AGAMREE von Catalyst (Nordamerika) und Sperogenix
(China). Nach Abschluss der Transaktion zahlt R-Bridge USD 13 Millionen
(abzüglich bestimmter Gebühren) an Santhera.
Dies gilt zusätzlich zu einer bestehenden Vereinbarung, wonach R-Bridge Anspruch
auf 75 % der Netto-Lizenzgebühren aus diesen Lizenzen hat. Wie bei der
vorherigen Vereinbarung sind die Zahlungen an R-Bridge begrenzt; sobald die
vereinbarte Obergrenze oder Laufzeit erreicht ist, fallen die Lizenzgebühren aus
Nordamerika und China an Santhera zurück. Santhera behält sich das
Rückkaufsrecht für die Lizenzgebühren vor.
Verlängerung der Wandelanleihe von Highbridge (CHF 10 Millionen)
Im Rahmen der Vereinbarung wird Highbridge zusätzliche CHF 10 Millionen über
eine neue Wandelanleihe bereitstellen. Das Instrument wird auch die bestehende
Wandelanleihe in Höhe von CHF 7 Millionen, deren Fälligkeit ursprünglich auf den
30. September 2025 festgelegt war, zum Nennwert umtauschen. Die neue
Wandelanleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren, wobei der Wandlungspreis mit
einem Aufschlag von 10 % auf den Schlusskurs am Tag dieser Bekanntgabe
festgelegt wurde. Darüber hinaus wird das Unternehmen Highbridge rund 110.000
Aktien als Gegenleistung dafür ausgeben, dass Highbridge einer erhöhten
Flexibilität in Bezug auf den im August 2024 unterzeichneten vierjährigen Kredit
in Höhe von 35 Millionen CHF zugestimmt hat.
Über AGAMREE® (Vamorolon)
AGAMREE ist ein neuartiges Arzneimittel mit einem Wirkmechanismus, der auf der
Bindung an denselben Rezeptor wie Glukokortikoide beruht, jedoch dessen
nachgeschaltete Aktivität modifiziert. Zudem ist es kein Substrat für die 11-?-
Hydroxysteroid-Dehydrogenase (11?-HSD) Enzyme, die für lokal erhöhte
Wirkstoffspiegel und die kortikosteroid-assoziierte Toxizität in lokalen Geweben
verantwortlich sein dürften [1-4]. Dieser Mechanismus hat das Potenzial, die
Wirksamkeit von den Sicherheitsbedenken gegenüber Steroiden zu entkoppeln,
weshalb AGAMREE als dissoziativer Entzündungshemmer und Alternative zu den
bestehenden Kortikosteroiden, der derzeitigen Standardtherapie für Kinder und
Jugendliche mit DMD, positioniert ist [1-4].
In der zulassungsrelevanten VISION-DMD-Studie erreichte AGAMREE den primären
Endpunkt Geschwindigkeit der Aufstehbewegung (TTSTAND) im Vergleich zu Placebo
(p=0,002) nach 24 Behandlungswochen und zeigte ein günstiges Sicherheits- und
Verträglichkeitsprofil [1, 4]. Die am häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen waren
cushingoides Aussehen, Erbrechen, Gewichtszunahme und Reizbarkeit. Im
Allgemeinen waren die Nebenwirkungen von leichtem bis mittlerem Schweregrad.
Die derzeit verfügbaren Daten zeigen, dass AGAMREE im Gegensatz zu
Kortikosteroiden das Wachstum nicht einschränkt [5] und keine negativen
Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel hat, was durch normale Serummarker für
Knochenbildung und -resorption belegt wird [6].
? Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dadurch können
neue Informationen über die Sicherheit schnell ermittelt werden.
Gesundheitsfachleute werden gebeten, alle vermuteten Nebenwirkungen zu melden.
Referenzen:
[1] Dang UJ et al. (2024) Neurology 2024;102:e208112.
doi.org/10.1212/WNL.0000000000208112. Link
(https://www.neurology.org/doi/pdf/10.1212/WNL.0000000000208112).
[2] Guglieri M et al (2022). JAMA Neurol. 2022;79(10):1005-1014.
doi:10.1001/jamaneurol.2022.2480. Link
(https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2795868?utm_campaign
=articlePDF&utm_medium=articlePDFlink&utm_source=articlePDF&utm_content=jamaneur
ol.2022.2480).
[3] Liu X et al (2020). Proc Natl Acad Sci USA 117:24285-24293
[4] Heier CR et al (2019). Life Science Alliance DOI: 10.26508
[5] Ward et al., WMS 2022, FP.27 - Poster 71. Link
(https://www.santhera.com/assets/files/content/scientific-literature/P71-
SAN1122002_WMS_Height_Poster_30x42_v6.09534-FINAL-cm3.pdf).
[6] Hasham et al., MDA 2022 Poster presentation. Link
(https://www.santhera.com/assets/files/content/scientific-literature/SAN1122001-
PDN-switch-Poster_14Mar22.pdf).
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,
das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene
neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf
konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle
Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit
neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit
Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden
untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and
Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im
Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency (MHRA), in China von der National Medical Products Administration (NMPA)
und in Hongkong von der Department of Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die
Rechte an AGAMREE für Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals und für China und
bestimmte Länder in Südostasien an Sperogenix Therapeutics lizenziert. Weitere
Informationen finden Sie unter www.santhera.com
(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/n1SIC9rpDVIOyGjgc0COUq_n3Q?domain=santhe
ra.com).
AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.
Haftungsausschluss / zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung oder
zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar. Diese
Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen
und sein Geschäft enthalten. Solche Aussagen beinhalten bestimmte Risiken,
Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge
des Unternehmens erheblich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten
oder implizierten abweichen. Leser sollten daher diesen Aussagen keine
unangemessene Bedeutung beimessen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit einer
Vertrags- oder Investitionsentscheidung. Das Unternehmen lehnt jegliche
Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.
Hinweis: Die aggregierten CHF-Erlöse spiegeln die USD/CHF-Wechselkurse zum
Börsenschluss wider und können von den oben angegebenen Beispielbeträgen
abweichen.
