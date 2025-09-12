GNW-News: Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund investiert in Start-up-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Saudi-Arabien und der MENA-Region
^LONDON, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem historischen Schritt zur
Positionierung Saudi-Arabiens als globaler Knotenpunkt für Biotechnologie gab
Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund (UK) heute die Auflegung eines
Biotech-Fonds bekannt, der von Allocator One verwaltet wird und voraussichtlich
rund 50 Millionen US-Dollar in Biotech-Unternehmen mit strategischen
Verbindungen zu den Märkten Saudi-Arabiens und der gesamten MENA-Region
investieren wird. Die Initiative unter der Leitung von Dr. Megan Yung von Yung
Ventures - einem Unternehmen der Y Innovations Group, General Partner - und Dr.
Huda Alfardus, ehemals Healthgena (Saudi-Arabiens erster privater Accelerator),
General Partner, stellt ein wegweisendes Engagement für die Beschleunigung von
Innovationen in den Biowissenschaften und die Förderung der Strategie?Vision
2030" des Königreichs zur Diversifizierung der Wirtschaft durch wissensbasierte
Industrien dar.
Diese Initiative wird von der Zusammenarbeit mit der Y Innovations Group
profitieren, einem Life-Science-Venture-Konglomerat, das für seine rigorosen
Due-Diligence-Kapazitäten, seine starken Investitionen, seine Fähigkeit, frühe
wissenschaftliche Konzepte in erstklassige Therapeutika umzusetzen, und seine
Erfolgsbilanz bei der Maximierung von Exits durch strategische
Geschäftsentwicklung bekannt ist.
Das Investmentteam wird von Dr. Yung von Y Innovations geleitet. Sie ist eine
erfahrene Führungskraft mit fundierten Kenntnissen im privaten Life-Sciences-
Sektor, im Bereich der frühen Biotechnologie-Entwicklung und in globalen
Vermarktungsstrategien. Megan hat mehrere Unternehmen erfolgreich von der
Konzeption über die Entwicklung bis hin zur internationalen Marktexpansion
begleitet. Sie wird von Dr. Alfardus unterstützt, der über unübertroffene
regionale Fachkenntnisse und starke Verbindungen zu den Ministerien und dem
Innovationsökosystem Saudi-Arabiens verfügt. Gemeinsam verbinden sie globales
Biotech-Know-how mit strategischen regionalen Partnerschaften und ermöglichen so
den Portfoliounternehmen einen reibungslosen Markteintritt und Wachstum im
Königreich.
?Saudi-Arabien befindet sich in einer einzigartigen Position, um eine weltweit
führende Rolle im Bereich der Biowissenschaften einzunehmen. Wir freuen uns,
beim Aufbau der ersten Grundlagen für die Biotechnologie im Königreich und der
umliegenden MENA-Region mitwirken zu dürfen", erklärte Dr. Alfardus.
?Wir legen den Grundstein für transformative Therapien und nachhaltiges
Wachstum. Der saudische Biotechnologiesektor wird bis 2030 voraussichtlich ein
Volumen von 11 bis 12 Milliarden US-Dollar erreichen, und diese Initiative wird
die engen Beziehungen unseres Teams zu strategischen Akteuren in diesem Markt
nutzen", so Dr. Yung.
Mit fundierter Fachkompetenz, globaler Kommerzialisierungserfahrung und einem
unvergleichlichen Zugang zur strategischen Infrastruktur Saudi-Arabiens strebt
dieser Fonds danach, einen neuen Standard für Biotech-Venture-Investitionen im
Nahen Osten und darüber hinaus zu etablieren.
