GNW-News: Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund investiert in Start-up-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Saudi-Arabien und der MENA-Region

^LONDON, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem historischen Schritt zur

Positionierung Saudi-Arabiens als globaler Knotenpunkt für Biotechnologie gab

Sarat Ventures Y Innovations Biotech Fund (UK) heute die Auflegung eines

Biotech-Fonds bekannt, der von Allocator One verwaltet wird und voraussichtlich

rund 50 Millionen US-Dollar in Biotech-Unternehmen mit strategischen

Verbindungen zu den Märkten Saudi-Arabiens und der gesamten MENA-Region

investieren wird. Die Initiative unter der Leitung von Dr. Megan Yung von Yung

Ventures - einem Unternehmen der Y Innovations Group, General Partner - und Dr.

Huda Alfardus, ehemals Healthgena (Saudi-Arabiens erster privater Accelerator),

General Partner, stellt ein wegweisendes Engagement für die Beschleunigung von

Innovationen in den Biowissenschaften und die Förderung der Strategie?Vision

2030" des Königreichs zur Diversifizierung der Wirtschaft durch wissensbasierte

Industrien dar.

Diese Initiative wird von der Zusammenarbeit mit der Y Innovations Group

profitieren, einem Life-Science-Venture-Konglomerat, das für seine rigorosen

Due-Diligence-Kapazitäten, seine starken Investitionen, seine Fähigkeit, frühe

wissenschaftliche Konzepte in erstklassige Therapeutika umzusetzen, und seine

Erfolgsbilanz bei der Maximierung von Exits durch strategische

Geschäftsentwicklung bekannt ist.

Das Investmentteam wird von Dr. Yung von Y Innovations geleitet. Sie ist eine

erfahrene Führungskraft mit fundierten Kenntnissen im privaten Life-Sciences-

Sektor, im Bereich der frühen Biotechnologie-Entwicklung und in globalen

Vermarktungsstrategien. Megan hat mehrere Unternehmen erfolgreich von der

Konzeption über die Entwicklung bis hin zur internationalen Marktexpansion

begleitet. Sie wird von Dr. Alfardus unterstützt, der über unübertroffene

regionale Fachkenntnisse und starke Verbindungen zu den Ministerien und dem

Innovationsökosystem Saudi-Arabiens verfügt. Gemeinsam verbinden sie globales

Biotech-Know-how mit strategischen regionalen Partnerschaften und ermöglichen so

den Portfoliounternehmen einen reibungslosen Markteintritt und Wachstum im

Königreich.

?Saudi-Arabien befindet sich in einer einzigartigen Position, um eine weltweit

führende Rolle im Bereich der Biowissenschaften einzunehmen. Wir freuen uns,

beim Aufbau der ersten Grundlagen für die Biotechnologie im Königreich und der

umliegenden MENA-Region mitwirken zu dürfen", erklärte Dr. Alfardus.

?Wir legen den Grundstein für transformative Therapien und nachhaltiges

Wachstum. Der saudische Biotechnologiesektor wird bis 2030 voraussichtlich ein

Volumen von 11 bis 12 Milliarden US-Dollar erreichen, und diese Initiative wird

die engen Beziehungen unseres Teams zu strategischen Akteuren in diesem Markt

nutzen", so Dr. Yung.

Mit fundierter Fachkompetenz, globaler Kommerzialisierungserfahrung und einem

unvergleichlichen Zugang zur strategischen Infrastruktur Saudi-Arabiens strebt

dieser Fonds danach, einen neuen Standard für Biotech-Venture-Investitionen im

Nahen Osten und darüber hinaus zu etablieren.

Medienkontakt:

Y Innovations Operations

info@y-innovations.com

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9190839-ba33-4ac9-b2e3-

5e420fa6af37

