GNW-News: Stärkung des öffentlichen Sektors in Europa: Learning Tree geht eine Partnerschaft mit Abilways ein, um im Rahmen des Vertrags Nr. EC-HR/2024/OP/00...

^LONDON, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das gemeinsame Engagement für die
Stärkung der Arbeitskräfte im öffentlichen Sektor Europas hat Learning Tree
International und Abilways dazu veranlasst, gemeinsam fortschrittliche
Schulungslösungen für die Europäische Kommission (EK) und ihre verbundenen
Einrichtungen anzubieten.
Im Rahmen des Vertrags Nr. EC-HR/2024/OP/0013 - Lot 2 wird Learning Tree
maßgeschneiderte, von Lehrkräften geleitete Schulungsprogramme entwickeln und
durchführen, die Fachkräften der Europäischen Kommission das Wissen und die
Fähigkeiten vermitteln, um die wichtigsten Prioritäten Europas anzugehen - von
Cybersicherheit und digitaler Transformation bis hin zu regulatorischer
Exzellenz.
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit fungiert Learning Tree als wichtiger
Umsetzungspartner und unterstützt die strategischen Ziele der Europäischen
Kommission mit seiner globalen Expertise in den Bereichen Technologie und
berufliche Weiterbildung. Diese Programme verbinden praktische, realitätsnahe
Anwendungen mit fundierten technischen Kenntnissen und unterstützen Teams im
öffentlichen Sektor dabei, in Zeiten des raschen Wandels mit Zuversicht
voranzugehen.
?Unsere Partnerschaft mit Abilways und der Europäischen Kommission unterstreicht
das langjährige Engagement von Learning Tree für die Förderung von Innovationen
im öffentlichen Sektor", erklärte David Brown, Chief Executive Officer bei
Learning Tree International.?Wir sind stolz darauf, Fachleute der Europäischen
Kommission dabei zu unterstützen, die erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln
und unter Beweis zu stellen, um in ganz Europa eine Führungsrolle zu übernehmen,
sich anzupassen und bedeutende Ergebnisse zu erzielen."
Über einen speziellen Online-Katalog erhalten die Mitarbeiter der Europäischen
Kommission Zugang zu den umfassenden Schulungsprogrammen von Learning Tree und
Abilways, die kontinuierlich aktualisiert werden, um den neuesten
Branchentrends, politischen Entwicklungen und Best Practices Rechnung zu tragen.
Learning Tree ist stolz darauf, europäische Institutionen beim Aufbau einer
qualifizierten, agilen und zukunftsfähigen Belegschaft zu unterstützen, die in
der Lage ist, nachhaltigen Fortschritt und Innovation voranzutreiben.
Über Learning Tree International
Learning Tree International ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für
die Personalentwicklung und Technologietrainings. Seit mehr als 50 Jahren
unterstützt Learning Tree Unternehmen und Fachkräfte weltweit dabei, die
entscheidenden Fähigkeiten zu entwickeln, die erforderlich sind, um in einem
sich schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu sein. Die von Lehrkräften
geleiteten und hybriden Lernprogramme des Unternehmens befähigen Einzelpersonen
und Organisationen, Veränderungen zu beschleunigen, die Leistung zu steigern und
nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.
Besuchen Sie www.LearningTree.co.uk (https://www.learningtree.co.uk), um mehr zu
erfahren.
Über Abilways
Abilways ist eine führende europäische Organisation für Weiterbildung und
Entwicklung, die maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus dem öffentlichen und
privaten Sektor anbietet. Mit dem Fokus auf Innovation und Wirkung unterstützt
Abilways Organisationen in ganz Europa dabei, das für langfristigen Erfolg
erforderliche Wissen, die Führungsqualitäten und die Anpassungsfähigkeit
aufzubauen.
Weitere Informationen finden Sie unter Schulungspartner der Europäischen
Kommission | Learning Tree (https://www.learningtree.co.uk/european-commission-
training-partner).
Medienanfragen
Learning Tree International
E-Mail: press@learningtree.com (mailto:press@learningtree.com)
Website: www.LearningTree.co.uk (https://www.learningtree.co.uk)
