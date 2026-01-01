GNW-News: Tabnine gewinnt InfoWorld Technology of the Year Award 2025 für Software-Entwicklungstools
^SAN FRANCISCO, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine
(https://www.tabnine.com/), Entwickler des originalen KI-gestützten
Programmierassistenten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den
InfoWorld Technology of the Year Awards 2025 von FoundryCo. als Gewinner in der
Kategorie?Software Development: Tools
(https://www.infoworld.com/article/4104098/infoworlds-2025-technology-of-the-
year-award-winners.html)" ausgezeichnet wurde. Tabnine wurde bereits 2023 in der
gleichen Kategorie als Gewinner ausgezeichnet.
Die InfoWorld Technology of the Year Awards würdigen die innovativsten Produkte
in den Bereichen Softwareentwicklung, DevOps, Datenmanagement sowie KI/ML
innerhalb der Informationstechnologie-Landschaft.
Tabnine geht eines der hartnäckigsten Hindernisse für die Einführung von KI in
Unternehmen an: die Kluft zwischen der Produktivitätssteigerung einzelner
Entwickler und dem unternehmensweiten, geregelten Einsatz. Während viele KI-
Programmiertools im individuellen Einsatz überzeugen, scheitern sie oft an der
Skalierbarkeit in großen, regulierten Technologieunternehmen mit
vereinheitlichten Standards, komplexen Arbeitsabläufen und strengen
Überwachungsanforderungen. Hier positioniert sich Tabnine als Bindeglied und
ermöglicht Teams, KI-gestützte Entwicklung als kontrollierte, unternehmensweite
Ressource zu etablieren, statt lediglich eine Sammlung isolierter Tools zu
nutzen.
?Künstliche Intelligenz gestaltet Produkte in der gesamten Technologielandschaft
neu, oft auf überraschende Weise", so Doug Dineley, Executive Editor bei
InfoWorld.?Unsere Gewinner der Technology of the Year Awards 2025 sind Produkte
an der Spitze der Innovation - Produkte, die das Potenzial von KI für
Unternehmen praktisch nutzbar machen."
Tabnine ist der einzige KI-gestützte Programmierassistent, der speziell für
Unternehmensteams mit komplexen Codebasen, gemischten Tech-Stacks und strengen
Sicherheits- und Compliance-Anforderungen entwickelt wurde. Die Plattform
unterstützt SaaS-, private VPC-, On-Premises- und vollständig isolierte Air-
Gapped-Umgebungen - ohne Telemetrie, ohne stille Updates und ohne ausgehende
Datenverbindungen. Durch die tiefe Integration in die Quellcode-Verwaltung, IDEs
und Tools wie Jira oder Confluence verankert Tabnine die Standards, Richtlinien
und die Architektur eines Unternehmens direkt im Entwicklungsworkflow.
Unterstützt durch die Enterprise Context Engine von Tabnine liefert die
Plattform kontextbewusste KI über den gesamten Lebenszyklus der
Softwareentwicklung hinweg - von der Codegenerierung über Testing und
Dokumentation bis hin zu Code-Reviews und Onboarding - inklusive vollständiger
Governance, Prüfbarkeit und Modellkontrolle. Unternehmenskunden berichten von
signifikanten Produktivitätssteigerungen ihrer Entwickler durch den Einsatz von
Tabnine.
?Dass wir zum zweiten Mal den InfoWorld Technology of the Year Award erhalten
haben, ist eine eindrucksvolle Bestätigung unseres Engagements für
unternehmensorientierte KI", sagt Eran Yahav, Co-CEO von Tabnine.?Tabnine ist
darauf ausgelegt, messbare Produktivitätsgewinne bei kompromissloser Sicherheit
und Kontrolle zu liefern. Diese Anerkennung bekräftigt unsere Überzeugung, dass
vertrauenswürdige, kontextsensitive KI die Zukunft der Softwareentwicklung in
Unternehmen ist."
Die Auswahl basiert auf der herausragenden Qualität von Tabnines KI-Plattform
für Unternehmen und stellt keine Empfehlung durch InfoWorld oder FoundryCo dar.
Die vollständige Liste der Finalisten und Gewinner der InfoWorld Technology of
the Year Awards 2025 finden Sie unter Infoworld.com
(https://www.infoworld.com/article/4104098/infoworlds-2025-technology-of-the-
year-award-winners.html).
Weitere Informationen finden Sie im Tabnine-Blog hier
(https://www.tabnine.com/blog/infoworld-tech-of-the-year-2025/).
Über InfoWorld
InfoWorld bietet IT-Experten - von CTOs und Architekten bis hin zu Entwicklern
und Data Scientists - fundierte Einblicke in die Bereiche Softwareentwicklung,
Cloud Computing, Datenanalyse und Machine Learning. Im letzten Jahrzehnt haben
Open-Source-Software und Cloud Computing die Art und Weise, wie Unternehmen
Technologie konzipieren und nutzen, grundlegend verändert. Inzwischen steuert
Software nahezu jeden Betriebsprozess, wobei die meisten Anwendungen auf Basis
von Open-Source-Code entwickelt und in der Cloud gehostet werden. Durch Analysen
und Expertenrat unterstützt InfoWorld IT-Entscheidungsträger dabei, neue
Technologien zu erschließen und die nächste Generation von Geschäftsanwendungen
auf modernen Cloud-Plattformen zu entwickeln. InfoWorld wird von FoundryCo, Inc.
herausgegeben. Unternehmensinformationen sind unter www.foundryco.com
(http://www.foundryco.com/) verfügbar.
Über Tabnine
Tabnine unterstützt Entwicklerinnen, Entwickler und Unternehmen dabei, die
Softwareentwicklung mithilfe generativer KI zu beschleunigen und sicherer zu
gestalten. Mit über einer Million monatlich aktiven Nutzenden und Einsätzen in
Tausenden von Unternehmen lässt sich Tabnines privater, offener und sicherer KI-
Codierungsassistent nahtlos in jede Phase des Entwicklungslebenszyklus
integrieren. Tabnine genießt das Vertrauen führender Engineering-Teams, wenn es
darum geht, die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Codequalität zu verbessern und
die vollständige Kontrolle über die Einführung von KI sicherzustellen. Weitere
Informationen finden Sie unter Tabnine.com (http://tabnine.com/).
Kontakt
press@tabnine.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/201f6085-5dc3-4e89-ae30-
1f2722eca43d
