GNW-News: Telefónica und Mavenir schließen strategische Partnerschaft zur Beschleunigung von KI-Innovationen in der Telekommunikationsbranche

MADRID, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telefónica, S.A., ein weltweit

führender Anbieter integrierter Kommunikationslösungen, und Mavenir Systems

Limited, ein auf Telekommunikation spezialisierter, cloud-nativer

Technologieanbieter mit Schwerpunkt auf KI, gaben heute die Unterzeichnung einer

wegweisenden Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) zur Gründung

eines gemeinsamen KI-Innovationszentrums bekannt. Ziel dieses Kooperationslabors

ist die beschleunigte Integration künstlicher Intelligenz in die

Weiterentwicklung von Kernnetzen.

Das KI-Innovationszentrum dient als Testumgebung für die Entwicklung,

Validierung und Optimierung fortschrittlicher Funktionen wie KI-gesteuerte

autonome Netzwerkorchestrierung, absichtsbasierte Dienste und KI-gestützte

Monetarisierungsframeworks. Durch die Nachahmung produktionsnaher Verkehrsmuster

in einer kontrollierten Umgebung ermöglicht das Innovationszentrum beiden

Unternehmen, Lösungen der nächsten Generation vor einem großflächigen

kommerziellen Einsatz gründlich zu testen und zu optimieren.

Diese Zusammenarbeit markiert einen signifikanten Fortschritt in Richtung einer

neuen Ära intelligenter, autonomer und selbstoptimierender

Telekommunikationsnetze. Es handelt sich um Systeme, die kontinuierlich lernen,

vorausschauend agieren und sich in Echtzeit anpassen. Sie verdeutlicht die

gemeinsame Vision von Telefónica und Mavenir, die Zukunft der KI-gesteuerten

Netzwerkentwicklung neu zu definieren, wobei cloud-native Intelligenz in jede

Ebene der Konnektivität eingebettet ist. Zudem stellt die Initiative einen

bedeutenden Meilenstein auf dem Weg von Telefónica dar, sein Netzwerk als

hochgradig autonome, absichtsbewusste digitale Plattform neu zu konzipieren.

Diese ist in der Lage, die Anforderungen von Unternehmen und Verbrauchern

intuitiv zu verstehen, sie vorherzusagen, bevor sie entstehen, und diese

Absichten nahtlos in präzise, automatisierte Netzwerkaktionen umzusetzen.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, branchenführende Praktiken in den Bereichen

KI, Datensicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu fördern und

gleichzeitig gemeinsame Marketinginitiativen, die technische Vordenkerrolle und

die aktive Teilnahme an globalen Branchenforen voranzutreiben. Gemeinsam werden

Telefónica und Mavenir neue Geschäftsmodelle entwickeln, sich eng mit den

operativen Einheiten abstimmen und die Entwicklung und Einführung von KI-

basierten Lösungen in den Kernnetzen beschleunigen. Dies wird Telefónica eine

führende Position in den Bereichen Telekommunikationsinnovation,

Dienstleistungsdifferenzierung und Monetarisierung der nächsten Generation

verschaffen.

Cayetano Carbajo, Leiter für Kernnetze, Transport und Ökosystem bei CTIO,

erklärte im Namen von Telefónica:?Unsere Zusammenarbeit mit Mavenir setzt neue

Maßstäbe für das Engagement von Telefónica, die Branche bei der KI-gesteuerten

Transformation der Kernnetze anzuführen. Durch die Kombination der cloud-nativen

Kern- und Serviceplattformen von Mavenir mit unserer realen Betriebsumgebung

können wir das Kernnetzwerk transformieren und KI-gestützte Dienste, die für den

kommerziellen Einsatz bereit sind, zeitnah implementieren."

Pardeep Kohli, President & CEO von Mavenir, dazu:?Die cloud-native Plattform

von Mavenir macht dieses KI-Innovationszentrum möglich. Aufgrund unserer

langjährigen Erfahrung in der Bereitstellung von Kern-, Sprach- und Messaging-

Plattformen für mehrere Telefónica-Betriebsgesellschaften können wir bewährte

und produktionsreife Innovationen in diese Zusammenarbeit einbringen. Die

Offenlegung dieser Netzwerkfunktionen über offene Schnittstellen ermöglicht es

der KI, das Netzwerk in eine programmierbare Serviceplattform zu verwandeln.

Dies bietet Telefónica eine einzigartige Gelegenheit, KI zu operationalisieren,

neue digitale und Unternehmensdienste schneller auf den Markt zu bringen und

neue Einnahmequellen zu erschließen."

Treffen Sie Mavenir und Telefónica auf dem Mobile World Congress 2026

(Barcelona, 2. bis 5. März 2026, Halle 2, 2H60): Erleben Sie die Zukunft der KI-

gesteuerten Telekommunikation hautnah mit einer Live-Demonstration von Mavenir

und Telefónica auf dem MWC 2026. Dabei werden Anwendungsfälle der nächsten

Generation in den Bereichen KI-gestützte Kommunikation, autonome

Servicebereitstellung und absichtsgesteuerte Abläufe präsentiert und so die

kollaborative Innovation veranschaulicht.

Besuchen Sie unsere Teams in Halle 2 (Stand 2H60), um zu erfahren, wie

Telefónica und Mavenir die Entwicklung hin zu autonomen, KI-basierten Netzwerken

vorantreiben. Kontaktieren Sie uns, um einen Termin mit unserem Expertenteam auf

dem #MWC26 zu vereinbaren. https://www.mavenir.com/mwc-2026/#request-a-meeting-

mwc

Über Telefónica

Telefónica ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsdienstleister mit

dem Ziel, seinen Kunden das beste digitale Erlebnis zu bieten. Das Unternehmen

bietet Festnetz- und Mobilfunkverbindungen sowie eine breite Palette digitaler

Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Mit mehr als 350 Millionen Kunden sind

die Hauptmärkte von Telefónica Spanien, Brasilien, Deutschland und das

Vereinigte Königreich.

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende

Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über

50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende

Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie

ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die

entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.

Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-

native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu

echten TechCos.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

(http://www.mavenir.com/)

Mavenir PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

