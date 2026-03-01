GNW-News: Templafy erhält Patent für Technologien zur Dokumentenerstellung

^NEW YORK, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy

(https://www.templafy.com/), die führende KI-gestützte Plattform zur

Dokumentenerstellung, die es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz

präzise, richtlinienkonforme und markengerechte Dokumente zu erstellen, hat

heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen sein erstes Patent vom United States

Patent and Trademark Office erhalten hat. Das US-Patent Nr. 12,572,733 schützt

verschiedene zugrunde liegende Technologien, auf denen die KI-gestützte

Plattform zur Dokumentenerstellung von Templafy basiert.

Viele KI-Tools sind auf die Generierung von Texten und Bildern ausgerichtet,

scheitern jedoch daran, brauchbare, unternehmensgerechte Dokumente zu

produzieren, die Marken-, Struktur- und Compliance-Standards zuverlässig

erfüllen. Das Ergebnis für Unternehmen sind oft inkonsistente Präsentationen und

Inhalte. Templafy schließt diese Lücke, indem es generative KI mit

regelbasierter Automatisierung und unternehmensinternen Daten über eine zentrale

Lösung zur Dokumentenzusammenstellung vereint. Dies ermöglicht es Fachkräften,

KI-Agenten per Prompt anzuweisen, innerhalb weniger Minuten kundenfertige,

hochwertige Dokumente zu erstellen, die genau den Unternehmensanforderungen

entsprechen.

Arjen Hartog, Director of Product Management & Managing Director bei Templafy,

sagt:?Unsere patentierten Funktionen unterstützen zentrale Systemfähigkeiten,

die die kreative Leistungsfähigkeit von KI mit regelbasierter Automatisierung

verbinden. So werden hochwertige Dokumente gemäß der genehmigten Struktur, den

Geschäftsregeln und der Markenlogik erstellt. Fachkräfte können so schneller vom

Prompt zum fertigen, geschäftstauglichen Dokument gelangen, ohne Zeit mit der

Korrektur von Layouts oder Formatierungen zu verschwenden oder Gefahr zu laufen,

dass erforderliche Komponenten fehlen. Dies führt nicht nur zu mehr Effizienz,

sondern auch zu der Gewissheit, dass das Ergebnis korrekt, konform,

markengerecht und hochwertig ist."

Durch die zentralisierte Steuerung in der Dokumentenerstellung werden wichtige

Elemente - von Titeln und Schriftarten bis hin zu Haftungsausschlüssen und

Bildern - automatisch gemäß genehmigten Vorlagen, Geschäftsregeln und

Markenlogik platziert und formatiert. Das reduziert Nacharbeit, senkt Risiken

und ermöglicht es Teams, hochwertige Dokumente wie Angebote, Berichte oder

Präsentationen schneller zu erstellen, ohne dabei Abstriche bei Qualität oder

Compliance zu machen.

Jesper Theill Eriksen, CEO von Templafy, ergänzt:?Dieses Patent spiegelt unsere

jüngsten innovativen Lösungen wider, die auf mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung

in der unternehmensweiten Dokumentenerstellung basieren - einem Bereich, in dem

Markenstandards, Compliance und Genauigkeit nicht verhandelbar sind. Angesichts

zunehmender KI-Nutzung in Unternehmen wird Vertrauen zum entscheidenden

Unterscheidungsmerkmal, was mit enormen Kosten verbunden ist. Wir setzen uns

dafür ein, dass KI die Dokumentenerstellung beschleunigt und wiederholbare

Prozesse ermöglicht, ohne Qualität, Kohärenz oder Genauigkeit zu beeinträchtigen

- und so einen echten ROI liefert."

Diese Ankündigung folgt auf die Einführung des kostenlosen KI-PowerPoint-

Generators (https://www.templafy.com/experience-templafy/) von Templafy, mit dem

Fachleute ihre Ideen innerhalb weniger Minuten von einer Idee zu einer

vollständigen Kundenpräsentation umsetzen können. In dieser ersten Phase der

Einführung wird die KI-Generierung mit Sicherheitsvorkehrungen wie

standardisierten Layouts und zentral gesteuerten Storylines vorgestellt.

Hinweise für Redakteure

Über Templafy

Templafy ist die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, die

es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz präzise, richtlinienkonforme

und markengerechte Dokumente zu erstellen.

Unsere Lösung setzt auf KI-Agenten, die KI-generierte Inhalte mit regelbasierter

Automatisierung verknüpfen. Dies ermöglicht die beschleunigte Erstellung

erstklassiger, vertrauenswürdiger Dokumente, während die unternehmensweite

Kontrolle und Kohärenz vollständig gewahrt bleiben.

Templafy ist direkt in Anwendungen wie Microsoft Office, Google Workspace und

Salesforce integriert, vereinfacht Dokumenten-Workflows, reduziert Risiken und

gewährleistet hohe Qualität und Vertrauen in die Dokumente, die besonders

wichtig sind. Mehr als 4 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf Templafy, um

die KI-gestützte Erstellung von Unternehmensinhalten zu beschleunigen.

Branchenführer wie KPMG und BDO vertrauen auf Templafy. Die Lösung erspart Teams

über 30 % der Zeit, die sie normalerweise für wiederkehrende Inhalte wie

Angebote, Auftragsschreiben oder Prüfberichte aufwenden würden, sodass sie sich

auf umsatzrelevante Aufgaben konzentrieren können.

