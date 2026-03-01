GNW-News: Templafy erhält Patent für Technologien zur Dokumentenerstellung
^NEW YORK, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy
(https://www.templafy.com/), die führende KI-gestützte Plattform zur
Dokumentenerstellung, die es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz
präzise, richtlinienkonforme und markengerechte Dokumente zu erstellen, hat
heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen sein erstes Patent vom United States
Patent and Trademark Office erhalten hat. Das US-Patent Nr. 12,572,733 schützt
verschiedene zugrunde liegende Technologien, auf denen die KI-gestützte
Plattform zur Dokumentenerstellung von Templafy basiert.
Viele KI-Tools sind auf die Generierung von Texten und Bildern ausgerichtet,
scheitern jedoch daran, brauchbare, unternehmensgerechte Dokumente zu
produzieren, die Marken-, Struktur- und Compliance-Standards zuverlässig
erfüllen. Das Ergebnis für Unternehmen sind oft inkonsistente Präsentationen und
Inhalte. Templafy schließt diese Lücke, indem es generative KI mit
regelbasierter Automatisierung und unternehmensinternen Daten über eine zentrale
Lösung zur Dokumentenzusammenstellung vereint. Dies ermöglicht es Fachkräften,
KI-Agenten per Prompt anzuweisen, innerhalb weniger Minuten kundenfertige,
hochwertige Dokumente zu erstellen, die genau den Unternehmensanforderungen
entsprechen.
Arjen Hartog, Director of Product Management & Managing Director bei Templafy,
sagt:?Unsere patentierten Funktionen unterstützen zentrale Systemfähigkeiten,
die die kreative Leistungsfähigkeit von KI mit regelbasierter Automatisierung
verbinden. So werden hochwertige Dokumente gemäß der genehmigten Struktur, den
Geschäftsregeln und der Markenlogik erstellt. Fachkräfte können so schneller vom
Prompt zum fertigen, geschäftstauglichen Dokument gelangen, ohne Zeit mit der
Korrektur von Layouts oder Formatierungen zu verschwenden oder Gefahr zu laufen,
dass erforderliche Komponenten fehlen. Dies führt nicht nur zu mehr Effizienz,
sondern auch zu der Gewissheit, dass das Ergebnis korrekt, konform,
markengerecht und hochwertig ist."
Durch die zentralisierte Steuerung in der Dokumentenerstellung werden wichtige
Elemente - von Titeln und Schriftarten bis hin zu Haftungsausschlüssen und
Bildern - automatisch gemäß genehmigten Vorlagen, Geschäftsregeln und
Markenlogik platziert und formatiert. Das reduziert Nacharbeit, senkt Risiken
und ermöglicht es Teams, hochwertige Dokumente wie Angebote, Berichte oder
Präsentationen schneller zu erstellen, ohne dabei Abstriche bei Qualität oder
Compliance zu machen.
Jesper Theill Eriksen, CEO von Templafy, ergänzt:?Dieses Patent spiegelt unsere
jüngsten innovativen Lösungen wider, die auf mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung
in der unternehmensweiten Dokumentenerstellung basieren - einem Bereich, in dem
Markenstandards, Compliance und Genauigkeit nicht verhandelbar sind. Angesichts
zunehmender KI-Nutzung in Unternehmen wird Vertrauen zum entscheidenden
Unterscheidungsmerkmal, was mit enormen Kosten verbunden ist. Wir setzen uns
dafür ein, dass KI die Dokumentenerstellung beschleunigt und wiederholbare
Prozesse ermöglicht, ohne Qualität, Kohärenz oder Genauigkeit zu beeinträchtigen
- und so einen echten ROI liefert."
Diese Ankündigung folgt auf die Einführung des kostenlosen KI-PowerPoint-
Generators (https://www.templafy.com/experience-templafy/) von Templafy, mit dem
Fachleute ihre Ideen innerhalb weniger Minuten von einer Idee zu einer
vollständigen Kundenpräsentation umsetzen können. In dieser ersten Phase der
Einführung wird die KI-Generierung mit Sicherheitsvorkehrungen wie
standardisierten Layouts und zentral gesteuerten Storylines vorgestellt.
Hinweise für Redakteure
Über Templafy
Templafy ist die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, die
es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz präzise, richtlinienkonforme
und markengerechte Dokumente zu erstellen.
Unsere Lösung setzt auf KI-Agenten, die KI-generierte Inhalte mit regelbasierter
Automatisierung verknüpfen. Dies ermöglicht die beschleunigte Erstellung
erstklassiger, vertrauenswürdiger Dokumente, während die unternehmensweite
Kontrolle und Kohärenz vollständig gewahrt bleiben.
Templafy ist direkt in Anwendungen wie Microsoft Office, Google Workspace und
Salesforce integriert, vereinfacht Dokumenten-Workflows, reduziert Risiken und
gewährleistet hohe Qualität und Vertrauen in die Dokumente, die besonders
wichtig sind. Mehr als 4 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf Templafy, um
die KI-gestützte Erstellung von Unternehmensinhalten zu beschleunigen.
Branchenführer wie KPMG und BDO vertrauen auf Templafy. Die Lösung erspart Teams
über 30 % der Zeit, die sie normalerweise für wiederkehrende Inhalte wie
Angebote, Auftragsschreiben oder Prüfberichte aufwenden würden, sodass sie sich
auf umsatzrelevante Aufgaben konzentrieren können.
Weitere Informationen erhalten Sie hier (nur Pressevertreter):
Lucy Westman, Head of Global Communications, Templafy (+44)
7776 454 946, lwe@templafy.com (mailto:lwe@templafy.com)
Â°