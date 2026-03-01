GNW-News: Templafy ermöglicht jedem sofortigen Zugang zur professionellen KI-gestützten PowerPoint-Erstellung
^NEW YORK, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy
(https://www.templafy.com/), die führende KI-gestützte Plattform zur
Dokumentenerstellung, gibt heute die Einführung seines universellen PowerPoint-
Agenten im Rahmen der Einführung seines kostenlosen KI-PowerPoint-Generators
(https://www.templafy.com/experience-templafy/) bekannt. Dank des neuen Angebots
können Fachleute ihre Ideen in wenigen Minuten anhand eines Prompts in
PowerPoint-Präsentationen in Unternehmensqualität umsetzen.
Die kostenlose Prompt-zu-PowerPoint-Anwendung von Templafy wurde für Fachleute
entwickelt, die schnell hochwertige und professionell ausgearbeitete
Geschäftsinhalte benötigen, und erstellt direkt im Browser eine vollständige,
herunterladbare PowerPoint-Präsentation.
Fachleute können die Datei in Microsoft PowerPoint öffnen und Texte sowie
Layouts bearbeiten und so innerhalb weniger Minuten ihre Ideen in präzise,
konforme und markengerechte Inhalte umsetzen. Die Anwendung umfasst Funktionen
wie die Erstellung kompletter Präsentationen und Folien aus Prompts in
natürlicher Sprache, die Bearbeitung sowie die Generierung von Inhalten über das
zentral verwaltete Dokumenten-Agent-Framework von Templafy.
Im Unterschied zu vielen konkurrierenden Prompt-zu-Präsentation-Tools, die oft
daran scheitern, PowerPoint-Präsentationen in Unternehmensqualität zu liefern,
ist die Plattform von Templafy darauf ausgelegt, von Beginn an Präsentationen
mit klarer Struktur, kohärentem narrativem Aufbau und geschäftstauglicher
Qualität zu erzeugen.
Christian Lund, Co-Founder von Templafy:?Mit diesem Projekt können wir
Fachleuten demonstrieren, wie erstklassige KI-gestützte Präsentationserstellung
in Bezug auf Inhalt, Qualität und Struktur aussieht. Letztlich ist die
Geschäftswelt kein Spielplatz und die Vielzahl an aktuell verfügbaren KI-Tools
wird den Anforderungen nicht gerecht. Fachleute benötigen KI-Tools, die sowohl
schnell als auch regelkonform sind, damit sie Inhalte erstellen können, die
professionell, präzise und konsistent sind und ihnen ermöglichen, ihre
Performance zu maximieren.
?Wir freuen uns darauf, dieses Konzept in den kommenden Wochen
weiterzuentwickeln und Fachleuten und ihren Unternehmen einen effizienteren und
leichter zugänglichen Weg aufzuzeigen, wie professionelle Dokumentenerstellung
auf Unternehmensniveau funktionieren kann."
Diese Ankündigung folgt auf die kürzlich erfolgte Erteilung eines Patents für
Technologien zur Dokumentenerstellung (https://www.templafy.com/news/templafy-
issued-patent-for-document-generation-technologies/) durch das United States
Patent and Trademark Office. Die neu patentierten Funktionen ergänzen die
Fähigkeiten der KI-gestützten Plattform zur Dokumentenerstellung. Sie kombiniert
den kreativen Beitrag der KI mit regelbasierter Automatisierung, sodass
hochwertige Dokumente gemäß genehmigten Strukturen, Geschäftsregeln und
Markenlogik erstellt werden.
Hinweise für Redakteure
Über Templafy
Templafy ist die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, die
es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz präzise, richtlinienkonforme
und markengerechte Dokumente zu erstellen.
Unsere Lösung setzt auf KI-Agenten, die KI-generierte Inhalte mit regelbasierter
Automatisierung verknüpfen. Dies ermöglicht die beschleunigte Erstellung
erstklassiger, vertrauenswürdiger Dokumente, während die unternehmensweite
Kontrolle und Kohärenz vollständig gewahrt bleiben.
Templafy ist direkt in Anwendungen wie Microsoft Office, Google Workspace und
Salesforce integriert, vereinfacht Dokumenten-Workflows, reduziert Risiken und
gewährleistet hohe Qualität und Vertrauen in die Dokumente, die besonders
wichtig sind. Mehr als 4 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf Templafy, um
die KI-gestützte Erstellung von Unternehmensinhalten zu beschleunigen.
Branchenführer wie KPMG und BDO vertrauen auf Templafy. Die Lösung erspart Teams
über 30 % der Zeit, die sie normalerweise für wiederkehrende Inhalte wie
Angebote, Auftragsschreiben oder Prüfberichte aufwenden würden, sodass sie sich
auf umsatzrelevante Aufgaben konzentrieren können.
Weitere Informationen erhalten Sie hier (nur Pressevertreter):
Lucy Westman, Head of Global Communications, Templafy (+44)
7776 454 946, lwe@templafy.com (mailto:lwe@templafy.com)
Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0c4e1d89-491e-45c2-999c-
c6adf2fb21f3
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