GNW-News: Templafy ermöglicht jedem sofortigen Zugang zur professionellen KI-gestützten PowerPoint-Erstellung

^NEW YORK, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy

(https://www.templafy.com/), die führende KI-gestützte Plattform zur

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Dokumentenerstellung, gibt heute die Einführung seines universellen PowerPoint-

Agenten im Rahmen der Einführung seines kostenlosen KI-PowerPoint-Generators

(https://www.templafy.com/experience-templafy/) bekannt. Dank des neuen Angebots

können Fachleute ihre Ideen in wenigen Minuten anhand eines Prompts in

PowerPoint-Präsentationen in Unternehmensqualität umsetzen.

Die kostenlose Prompt-zu-PowerPoint-Anwendung von Templafy wurde für Fachleute

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entwickelt, die schnell hochwertige und professionell ausgearbeitete

Geschäftsinhalte benötigen, und erstellt direkt im Browser eine vollständige,

herunterladbare PowerPoint-Präsentation.

Fachleute können die Datei in Microsoft PowerPoint öffnen und Texte sowie

Layouts bearbeiten und so innerhalb weniger Minuten ihre Ideen in präzise,

konforme und markengerechte Inhalte umsetzen. Die Anwendung umfasst Funktionen

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wie die Erstellung kompletter Präsentationen und Folien aus Prompts in

natürlicher Sprache, die Bearbeitung sowie die Generierung von Inhalten über das

zentral verwaltete Dokumenten-Agent-Framework von Templafy.

Im Unterschied zu vielen konkurrierenden Prompt-zu-Präsentation-Tools, die oft

daran scheitern, PowerPoint-Präsentationen in Unternehmensqualität zu liefern,

ist die Plattform von Templafy darauf ausgelegt, von Beginn an Präsentationen

mit klarer Struktur, kohärentem narrativem Aufbau und geschäftstauglicher

Qualität zu erzeugen.

Christian Lund, Co-Founder von Templafy:?Mit diesem Projekt können wir

Fachleuten demonstrieren, wie erstklassige KI-gestützte Präsentationserstellung

in Bezug auf Inhalt, Qualität und Struktur aussieht. Letztlich ist die

Geschäftswelt kein Spielplatz und die Vielzahl an aktuell verfügbaren KI-Tools

wird den Anforderungen nicht gerecht. Fachleute benötigen KI-Tools, die sowohl

schnell als auch regelkonform sind, damit sie Inhalte erstellen können, die

professionell, präzise und konsistent sind und ihnen ermöglichen, ihre

Performance zu maximieren.

?Wir freuen uns darauf, dieses Konzept in den kommenden Wochen

weiterzuentwickeln und Fachleuten und ihren Unternehmen einen effizienteren und

leichter zugänglichen Weg aufzuzeigen, wie professionelle Dokumentenerstellung

auf Unternehmensniveau funktionieren kann."

Diese Ankündigung folgt auf die kürzlich erfolgte Erteilung eines Patents für

Technologien zur Dokumentenerstellung (https://www.templafy.com/news/templafy-

issued-patent-for-document-generation-technologies/) durch das United States

Patent and Trademark Office. Die neu patentierten Funktionen ergänzen die

Fähigkeiten der KI-gestützten Plattform zur Dokumentenerstellung. Sie kombiniert

den kreativen Beitrag der KI mit regelbasierter Automatisierung, sodass

hochwertige Dokumente gemäß genehmigten Strukturen, Geschäftsregeln und

Markenlogik erstellt werden.

Hinweise für Redakteure

Über Templafy

Templafy ist die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, die

es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz präzise, richtlinienkonforme

und markengerechte Dokumente zu erstellen.

Unsere Lösung setzt auf KI-Agenten, die KI-generierte Inhalte mit regelbasierter

Automatisierung verknüpfen. Dies ermöglicht die beschleunigte Erstellung

erstklassiger, vertrauenswürdiger Dokumente, während die unternehmensweite

Kontrolle und Kohärenz vollständig gewahrt bleiben.

Templafy ist direkt in Anwendungen wie Microsoft Office, Google Workspace und

Salesforce integriert, vereinfacht Dokumenten-Workflows, reduziert Risiken und

gewährleistet hohe Qualität und Vertrauen in die Dokumente, die besonders

wichtig sind. Mehr als 4 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf Templafy, um

die KI-gestützte Erstellung von Unternehmensinhalten zu beschleunigen.

Branchenführer wie KPMG und BDO vertrauen auf Templafy. Die Lösung erspart Teams

über 30 % der Zeit, die sie normalerweise für wiederkehrende Inhalte wie

Angebote, Auftragsschreiben oder Prüfberichte aufwenden würden, sodass sie sich

auf umsatzrelevante Aufgaben konzentrieren können.

Weitere Informationen erhalten Sie hier (nur Pressevertreter):

Lucy Westman, Head of Global Communications, Templafy (+44)

7776 454 946, lwe@templafy.com (mailto:lwe@templafy.com)

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0c4e1d89-491e-45c2-999c-

c6adf2fb21f3

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