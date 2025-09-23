GNW-News: Veezoo beschafft unter der Leitung von ACE Ventures 6 Millionen US-Dollar in Serie A, um seine Agentic Analytics-Plattform weltweit zu skalieren
^Die von ACE Ventures angeführte Finanzierung wird die Expansion in Europa und
den Vereinigten Staaten beschleunigen. Zu den namhaften Investoren zählen der
ehemalige CEO von Tableau, Mark Nelson, und Ted Kummert, Veteran im Bereich
Datenanalyse und ehemaliger Chief Product Development Officer bei UiPath.
ZÜRICH, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Veezoo, das Unternehmen für Agentic
Analytics, das Menschen dabei unterstützt, anhand von Daten souverän die
richtigen Entscheidungen zu treffen, gab eine Finanzierungsrunde der Serie A in
Höhe von 6 Millionen US-Dollar unter der Leitung von ACE Ventures bekannt.
Dieses Kapital wird es dem Schweizer Technologieunternehmen ermöglichen, seine
Expansion in Europa und den Vereinigten Staaten zu beschleunigen. Als
profitables Unternehmen hat Veezoo diese Finanzierungsrunde durchgeführt, um
seine nächste Wachstumsphase voranzutreiben.
Veezoo ist die ausgereifteste Agentic Analytics-Plattform, die es jedem
ermöglicht, die richtigen Fragen zu stellen und zuverlässige Erkenntnisse zu
gewinnen. Die seit 2016 KI-native und von Grund auf für Agentic Analytics
entwickelte Plattform ist bereits bei mehreren Fortune Global 500-Unternehmen im
Einsatz.
Veezoo wurde als?Gartner Cool Vendor 2024" im Bereich KI-Modelle und natürliche
Sprachtechnologien ausgezeichnet und kombiniert agentische KI mit dem
kontrollierten Veezoo Knowledge Graph. Dadurch werden Definitionen konsistent
gehalten, Autorisierungen und Geschäftslogik durchgesetzt und die Komplexität
der Daten für Geschäftsanwender abstrahiert. Heute vertrauen Tausende von
Nutzern in Unternehmen wie AXA, Breitling und Valora auf Veezoo.
Zitate
?Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Schritt für Veezoo. Nach fast einem
Jahrzehnt, in dem wir eine KI-native Analyseplattform aufgebaut und in großem
Maßstab bei führenden Unternehmen eingesetzt haben, sind wir nun bereit für die
Expansion. Mit dieser Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Dollar können
wir das, was bei unseren Kunden bereits gut funktioniert, noch schneller
vorantreiben, unsere Präsenz in Europa und den USA ausbauen und unsere
Technologie weiter verbessern. So stellen wir sicher, dass jede Antwort
zuverlässig, kontrolliert und aufschlussreich bleibt."
- Marcos Monteiro, Mitbegründer und CEO, Veezoo
?Wir befinden uns in einer Zeit, in der KI endlich das Potenzial von Daten und
Analysen für Geschäftsanwender erschließen kann - ein Problem, das herkömmliche
BI-Tools nicht gelöst haben. Veezoo hat über Jahre hinweg einen Ansatz und ein
Produkt entwickelt, das Geschäftsanwendern die nötige Einfachheit und
Korrektheit bietet, um ihre eigenen Fragen mit Daten zu beantworten."
- Mark Nelson, Vorstandsmitglied bei Veezoo und ehemaliger CEO von Tableau
?Veezoo ist auf dem Weg, das gesamte Wissen innerhalb von Unternehmen
freizusetzen. Die Möglichkeit für jeden Mitarbeitenden, jede Frage zu stellen
und sofort validierte, vertrauenswürdige Daten zu erhalten, ist eine echte
Revolution - Entscheidungen können endlich sowohl auf Daten als auch auf der
Realität des Unternehmens basieren. Indem Veezoo diese Möglichkeit allen zur
Verfügung stellt, ermöglicht es eine größere Autonomie für Einzelpersonen und
Flexibilität für Unternehmen jeder Größe. Wir glauben, dass Veezoo bestens
positioniert ist, um zum Goldstandard für datengestützte Entscheidungen in
Unternehmen zu werden, und wir freuen uns sehr, Marcos, JP und Till auf diesem
Weg als Partner an unserer Seite zu haben."
- Mark Kornfilt, Vorstandsmitglied bei Veezoo und Venture Partner bei ACE
Ventures.
Führungskräfte und Vorstand
Als Mitbegründer von Veezoo wollte Marcos Monteiro (CEO) Menschen dabei
unterstützen, Fragen in sichere Entscheidungen umzuwandeln. Er absolvierte ein
Studium der Mathematik und Statistik an der ETH Zürich mit den Schwerpunkten
Computergestützte Statistik und KI.
Till Haug (COO) ist Mitbegründer von Veezoo und leitet den operativen Bereich.
Er koordiniert die Produktentwicklung und -realisierung, damit mehr Menschen
Veezoo in ihrer täglichen Arbeit nutzen können.
João Pedro (JP) Monteiro (CTO) ist Mitbegründer von Veezoo und leitet die
Entwicklung der Kernplattform und des Veezoo Knowledge Graph für zuverlässige
Erkenntnisse in großem Maßstab.
Mark Nelson trat 2024 in den Vorstand ein. Er bringt jahrzehntelange Erfahrung
bei Tableau, Concur und Oracle mit und ist Venture Partner bei Madrona.
Mark Kornfilt ist Mitglied des Vorstands von Veezoo und Venture Partner bei ACE
Ventures. Als Chief Product Officer und Präsident von Vimeo trug er dazu bei,
das Unternehmen auf einen Umsatz von 400 Millionen US-Dollar zu skalieren und
führte es 2021 an die NASDAQ.
Über Veezoo
Veezoo ist die ausgereifteste Agentic Analytics-Plattform. Die Antworten werden
deterministisch über VQL zu SQL kompiliert, um exakte, überprüfbare Ergebnisse
zu erzielen. Der verwaltete Veezoo Knowledge Graph sorgt für konsistente
Definitionen mit rollenbasiertem Zugriff. Veezoo ist seit 2016 KI-nativ und hat
seinen Hauptsitz in der Schweiz. Das Unternehmen ist profitabel und wird von
Firmen wie AXA, Baloise, Breitling, Valora und Air Up genutzt. Veezoo wurde als
Gartner Cool Vendor 2024 im Bereich KI-Modelle und natürliche Sprachtechnologien
ausgezeichnet.
Medienkontakt
press@veezoo.com (mailto:press@veezoo.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/662528fb-e3df-49cd-
a3f1-9faba9339739
