GNW-News: Veezoo beschafft unter der Leitung von ACE Ventures 6 Millionen US-Dollar in Serie A, um seine Agentic Analytics-Plattform weltweit zu skalieren

Die von ACE Ventures angeführte Finanzierung wird die Expansion in Europa und

den Vereinigten Staaten beschleunigen. Zu den namhaften Investoren zählen der

ehemalige CEO von Tableau, Mark Nelson, und Ted Kummert, Veteran im Bereich

Datenanalyse und ehemaliger Chief Product Development Officer bei UiPath.

ZÜRICH, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Veezoo, das Unternehmen für Agentic

Analytics, das Menschen dabei unterstützt, anhand von Daten souverän die

richtigen Entscheidungen zu treffen, gab eine Finanzierungsrunde der Serie A in

Höhe von 6 Millionen US-Dollar unter der Leitung von ACE Ventures bekannt.

Dieses Kapital wird es dem Schweizer Technologieunternehmen ermöglichen, seine

Expansion in Europa und den Vereinigten Staaten zu beschleunigen. Als

profitables Unternehmen hat Veezoo diese Finanzierungsrunde durchgeführt, um

seine nächste Wachstumsphase voranzutreiben.

Veezoo ist die ausgereifteste Agentic Analytics-Plattform, die es jedem

ermöglicht, die richtigen Fragen zu stellen und zuverlässige Erkenntnisse zu

gewinnen. Die seit 2016 KI-native und von Grund auf für Agentic Analytics

entwickelte Plattform ist bereits bei mehreren Fortune Global 500-Unternehmen im

Einsatz.

Veezoo wurde als?Gartner Cool Vendor 2024" im Bereich KI-Modelle und natürliche

Sprachtechnologien ausgezeichnet und kombiniert agentische KI mit dem

kontrollierten Veezoo Knowledge Graph. Dadurch werden Definitionen konsistent

gehalten, Autorisierungen und Geschäftslogik durchgesetzt und die Komplexität

der Daten für Geschäftsanwender abstrahiert. Heute vertrauen Tausende von

Nutzern in Unternehmen wie AXA, Breitling und Valora auf Veezoo.

Zitate

?Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Schritt für Veezoo. Nach fast einem

Jahrzehnt, in dem wir eine KI-native Analyseplattform aufgebaut und in großem

Maßstab bei führenden Unternehmen eingesetzt haben, sind wir nun bereit für die

Expansion. Mit dieser Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Dollar können

wir das, was bei unseren Kunden bereits gut funktioniert, noch schneller

vorantreiben, unsere Präsenz in Europa und den USA ausbauen und unsere

Technologie weiter verbessern. So stellen wir sicher, dass jede Antwort

zuverlässig, kontrolliert und aufschlussreich bleibt."

- Marcos Monteiro, Mitbegründer und CEO, Veezoo

?Wir befinden uns in einer Zeit, in der KI endlich das Potenzial von Daten und

Analysen für Geschäftsanwender erschließen kann - ein Problem, das herkömmliche

BI-Tools nicht gelöst haben. Veezoo hat über Jahre hinweg einen Ansatz und ein

Produkt entwickelt, das Geschäftsanwendern die nötige Einfachheit und

Korrektheit bietet, um ihre eigenen Fragen mit Daten zu beantworten."

- Mark Nelson, Vorstandsmitglied bei Veezoo und ehemaliger CEO von Tableau

?Veezoo ist auf dem Weg, das gesamte Wissen innerhalb von Unternehmen

freizusetzen. Die Möglichkeit für jeden Mitarbeitenden, jede Frage zu stellen

und sofort validierte, vertrauenswürdige Daten zu erhalten, ist eine echte

Revolution - Entscheidungen können endlich sowohl auf Daten als auch auf der

Realität des Unternehmens basieren. Indem Veezoo diese Möglichkeit allen zur

Verfügung stellt, ermöglicht es eine größere Autonomie für Einzelpersonen und

Flexibilität für Unternehmen jeder Größe. Wir glauben, dass Veezoo bestens

positioniert ist, um zum Goldstandard für datengestützte Entscheidungen in

Unternehmen zu werden, und wir freuen uns sehr, Marcos, JP und Till auf diesem

Weg als Partner an unserer Seite zu haben."

- Mark Kornfilt, Vorstandsmitglied bei Veezoo und Venture Partner bei ACE

Ventures.

Führungskräfte und Vorstand

Als Mitbegründer von Veezoo wollte Marcos Monteiro (CEO) Menschen dabei

unterstützen, Fragen in sichere Entscheidungen umzuwandeln. Er absolvierte ein

Studium der Mathematik und Statistik an der ETH Zürich mit den Schwerpunkten

Computergestützte Statistik und KI.

Till Haug (COO) ist Mitbegründer von Veezoo und leitet den operativen Bereich.

Er koordiniert die Produktentwicklung und -realisierung, damit mehr Menschen

Veezoo in ihrer täglichen Arbeit nutzen können.

João Pedro (JP) Monteiro (CTO) ist Mitbegründer von Veezoo und leitet die

Entwicklung der Kernplattform und des Veezoo Knowledge Graph für zuverlässige

Erkenntnisse in großem Maßstab.

Mark Nelson trat 2024 in den Vorstand ein. Er bringt jahrzehntelange Erfahrung

bei Tableau, Concur und Oracle mit und ist Venture Partner bei Madrona.

Mark Kornfilt ist Mitglied des Vorstands von Veezoo und Venture Partner bei ACE

Ventures. Als Chief Product Officer und Präsident von Vimeo trug er dazu bei,

das Unternehmen auf einen Umsatz von 400 Millionen US-Dollar zu skalieren und

führte es 2021 an die NASDAQ.

Über Veezoo

Veezoo ist die ausgereifteste Agentic Analytics-Plattform. Die Antworten werden

deterministisch über VQL zu SQL kompiliert, um exakte, überprüfbare Ergebnisse

zu erzielen. Der verwaltete Veezoo Knowledge Graph sorgt für konsistente

Definitionen mit rollenbasiertem Zugriff. Veezoo ist seit 2016 KI-nativ und hat

seinen Hauptsitz in der Schweiz. Das Unternehmen ist profitabel und wird von

Firmen wie AXA, Baloise, Breitling, Valora und Air Up genutzt. Veezoo wurde als

Gartner Cool Vendor 2024 im Bereich KI-Modelle und natürliche Sprachtechnologien

ausgezeichnet.

Medienkontakt

press@veezoo.com (mailto:press@veezoo.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/662528fb-e3df-49cd-

a3f1-9faba9339739

